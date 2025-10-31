DKRA Realty là tổng đại lý tiếp thị phân phối The Aspira

DKRA Realty hợp tác Sai Gon High Rise, thành tổng đại lý tiếp thị và phân phối dự án The Aspira, kết nối sản phẩm đến nhóm khách hàng tiềm năng tại khu Đông TP HCM.

Lễ ký kết được đơn vị phát triển dự án Sai Gon High Rise, tổ chức tại TP HCM, ngày 28/10. Bên cạnh hợp tác cùng DKRA Realty, The Aspira còn có sự tham gia của 8 ngân hàng đồng hành và CBRE - thương hiệu quản lý vận hành quốc tế.

DKRA Realty là thương hiệu mảng tiếp thị và phân phối bất động sản thuộc DKRA Group, có kinh nghiệm điều phối mạng lưới bán hàng và triển khai chiến lược tiếp thị hiệu quả. Đơn vị từng phân phối nhiều dự án quy mô lớn, trong đó có The Emerald 68 tại Bình Dương (cũ) với tỷ lệ giao dịch hơn 95%. Thành công này là cơ sở để Sai Gon High Rise lựa chọn hợp tác nhằm đảm bảo dự án The Aspira tiếp cận đúng nhóm khách hàng mục tiêu và đạt hiệu quả thương mại cao.

DKRA Realty trở thành tổng đại lý tiếp thị và phân phối dự án The Aspira. Ảnh: DKRA

Theo đơn vị phát triển dự án, sự kiện đánh dấu bước tiến trong quá trình triển khai The Aspira, hướng tới xây dựng cộng đồng đô thị trẻ, năng động, phù hợp với phong cách sống hiện đại tại trung tâm của đô thị TOD Vành đai 3, khu Đông TP HCM.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Hiếu, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị DKRA Group, cho biết The Aspira được giới thiệu ra thị trường với mức giá từ 37,9 triệu đồng một m2, khách hàng chỉ cần thanh toán 10% khi ký hợp đồng mua bán. Dự án có pháp lý hoàn thiện và tiến độ thi công ổn định, đây là những yếu tố giúp thu hút người mua ở thực lẫn nhà đầu tư trong bối cảnh khu Đông TP HCM liên tục thiết lập mặt bằng giá mới.

Cùng với đó, sự đồng hành của 8 ngân hàng gồm Nam A Bank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV, MB Bank, VPBank, TPBank và HDBank được xem là yếu tố quan trọng giúp khách hàng trẻ dễ dàng tiếp cận nhà ở. Các ngân hàng sẽ hỗ trợ tài chính, mang đến phương thức thanh toán linh hoạt, giúp khách hàng cân đối dòng tiền khi sở hữu căn hộ tại The Aspira.

Các đối tác của dự án. Ảnh: DKRA

Bên cạnh hợp tác phân phối và tài chính, Sai Gon High Rise cũng ký hợp tác cùng CBRE, đơn vị quản lý vận hành quốc tế hơn 120 năm kinh nghiệm, có mạng lưới hơn 500 văn phòng toàn cầu. CBRE sẽ đảm nhiệm vai trò tư vấn quản lý vận hành dự án, đảm bảo tiêu chuẩn dịch vụ chuyên nghiệp, duy trì chất lượng không gian sống và giá trị tài sản cho cư dân.

The Aspira có vị trí tại trục đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An cũ), nay thuộc TP HCM, thuận tiện kết nối với quốc lộ 1K, DT743, Mỹ Phước - Tân Vạn và các tuyến giao thông trọng điểm. Khu vực này đang được mở rộng hạ tầng, trong đó tuyến Nguyễn Thị Minh Khai sẽ nâng cấp lên 42m vào đầu năm 2026, kết hợp xây mới tuyến N4 - N5 lộ giới 17m, giúp cư dân rút ngắn thời gian di chuyển đến trung tâm và tuyến vành đai 3.

Phối cảnh dự án The Aspira. Ảnh: DKRA

Dự án nằm trong vùng lõi của đô thị TOD (Transit - Oriented Development - phát triển theo định hướng giao thông công cộng) Vành đai 3 Tân Bình quy mô 18,8 ha. The Aspira còn gần tuyến Metro số 1 và hai trạm S12 - S13, tạo điều kiện thuận lợi trong kết nối liên vùng, tiếp cận trung tâm việc làm - dịch vụ - thương mại, đồng thời gia tăng giá trị bất động sản trong tương lai.

The Aspira cung cấp hơn 1.200 căn hộ hướng đến cộng đồng cư dân trẻ, đề cao sự tiện nghi và linh hoạt trong sinh hoạt. Thiết kế dự án chú trọng tối ưu ánh sáng và thông gió tự nhiên với 100% căn hộ có ban công và tầm nhìn không bị che chắn. Hệ thống 38 tiện ích nội khu được bố trí theo trục "động - tĩnh", đáp ứng đa dạng nhu cầu nghỉ ngơi, vận động và kết nối cộng đồng.

Căn hộ được bàn giao với nội thất từ các thương hiệu uy tín như Hafele, gỗ An Cường, tích hợp hệ thống Smart Home - Smart Building nhằm nâng cao trải nghiệm sống. Sau bàn giao, toàn bộ dự án sẽ do CBRE tư vấn quản lý vận hành, đảm bảo tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế và duy trì giá trị tài sản dài hạn.

Đơn vị phát triển dự án cho biết, với vị trí chiến lược, thiết kế tối ưu và sự tham gia của các thương hiệu uy tín trong phân phối, tài chính và quản lý vận hành, The Aspira được kỳ vọng thành điểm sáng an cư và đầu tư tại khu Đông TP HCM.

Hoàng Đan