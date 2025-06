DKRA Realty hợp tác kinh doanh khu đô thị The 826 EC

Nhà phát triển Hai Thành, Tổng đại lý tiếp thị và phân phối DKRA Realty ký kết cùng các đơn vị để đưa dự án The 826 EC ra thị trường, sáng 4/6.

Với bề dày hơn 1 thập kỷ triển khai nhiều dự án lớn trải dài các khu vực phía Nam, DKRA Realty được nhà phát triển Hai Thành lựa chọn trong vai trò Tổng đại lý tiếp thị và phân phối cho dự án đô thị thương mại The 826 EC (tên khác là Khu dân cư Vĩnh Trường). Trước đó, DKRA Realty đã đồng hành cùng Hai Thành triển khai nhiều dự án trọng điểm như Hiệp Phước Harbour View, Saigon River Park, Saigon Village, KDC Tên Lửa, Phú Lợi...

Nhà phát triển Hai Thành ký kết hợp tác chiến lược với DKRA Realty - thương hiệu mảng dịch vụ tiếp thị và phân phối của DKRA Group. Ảnh: Hai Thành

Phát biểu tại buổi lễ, bà Đinh Hải Điệp, đại diện nhà phát triển cho biết, Long An đang vươn mình thành thủ phủ công nghiệp lớn của cả nước, mang đến tiềm năng bất động sản vượt trội. Trong đó, Cần Giuộc với vị trí giáp ranh TP HCM còn hưởng lợi nhờ làn sóng giãn dân.

"The 826 EC ra mắt giữa thời điểm vàng cho bất động sản ở thực. Chúng tôi mang triết lý 'House of Prosperity' - không chỉ là nhà mà còn là tương lai thịnh vượng cho nhu cầu an cư, đầu tư", bà Hải Điệp nói.

Bên cạnh đó, nhà phát triển cũng cho biết tin tưởng vào năng lực và sự am hiểu thị trường của DKRA Realty.

Ông Trần Hiếu - Đại diện DKRA Realty khẳng định hệ sinh thái dịch vụ bất động sản là lợi thế giúp đơn vị tạo những trải nghiệm chất lượng và đảm bảo thông tin chính xác đến khách hàng. "Sự thấu hiểu vùng đất Nam TP HCM cùng tệp khách hàng rộng lớn của khu vực giúp đội ngũ tự tin triển khai thành công mục tiêu kinh doanh", lãnh đạo đơn vị nói.

Toàn cảnh lễ ký kết hợp tác và triển khai kinh doanh dự án The 826 EC. Ảnh: Hai Thành

Cũng trong buổi lễ, DKRA Realty đã ký kết với các đối tác chiến lược uy tín như Bất động sản Phát Hưng, Bến Thành Invest, Thủ Thiêm Real, MLand, Vietland, TLR Invest, liên doanh Premium - Việt Thịnh Land - Anpha Land,...

Hiện nay, để sở hữu nhà phố diện tích 80 m2 tại quận 7 cần khoảng 20-35 tỷ đồng. Di chuyển xuống Nhà Bè, con số này dao động từ 9-13 tỷ đồng mỗi căn. Trong khi đó, an cư nhà đất lại là giấc mơ của hàng triệu người đang sinh sống, làm việc tại TP HCM. The 826 EC được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu này.

Khu đô thị nằm trên hai mặt tiền gồm ĐT 826C lộ giới 50 m và ĐT 826E vừa hoàn thành mở rộng 40m. Dự án liền kề Khu công nghiệp Long Hậu, hai phút đến Khu đô thị cảng Hiệp Phước, Khu công nghiệp Hiệp Phước và cảng Hiệp Phước; hơn 20 phút đến sân bay Long Thành qua cao tốc Bến Lức - Long Thành. The 826 EC định vị trở thành đô thị thương mại đón dòng giao thương sầm uất.

Khu đô thị The 826 EC tại Cần Giuộc, giáp ranh TP HCM. Ảnh: Hai Thành

Để phục vụ chiến lược này, Hai Thành đã phát triển hệ tiện ích đa dạng như kênh đào, quảng trường lễ hội, điểm nhấn check-in The Loop, Diamond Egg, chuỗi văn phòng... The 826 EC còn được thừa hưởng tiện ích trực tiếp từ khu đô thị Saigon Village, T&T... hay kế cạnh 500 m sông Rạch Dơi.

Khu đô thị sở hữu hai lợi thế. Đầu tiên là quỹ đất sạch có vị trí giáp ranh TP HCM, cận kề Phú Mỹ Hưng. Thứ hai là quỹ đất đã có sổ đỏ riêng từng nền. Từ đây, cư dân có thể di chuyển về Phú Mỹ Hưng trong khoảng 15 phút qua các trục như Lê Văn Lương, Nguyễn Hữu Thọ.

Sắp tới, thời gian kết nối còn ngắn hơn nhờ khởi công cầu Rạch Dơi, Rạch Tôm; mở rộng đường Lê Văn Lương, đường Nguyễn Hữu Thọ... tuyến Metro số 4.

Linh Lam