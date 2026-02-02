Djokovic xuống sức thế nào khi thua ngược Alcaraz

Những lỗi tự đánh hỏng, giao bóng một sa sút, hay tốc độ thuyên giảm... cho thấy Novak Djokovic đã hụt hơi rõ về thể lực trong trận chung kết Australia Mở rộng 2026, dù áp đảo Carlos Alcaraz trong set đầu tiên.

Sau màn tra tấn thể lực dài 4 giờ 15 phút qua 5 set với Jannik Sinner ở bán kết, dấu hỏi lớn nhất đặt ra cho Djokovic chính là khả năng hồi phục cho trận chung kết. Và tại Rod Laver Arena ngày 1/2, 33 phút đầu tiên cho thấy "Nole" vẫn còn đó dáng dấp một nhà vua, nhưng hai tiếng rưỡi sau lại kể một câu chuyện khác.

Djokovic trả giao ở set đầu trận chung kết Australia Mở rộng 2026 với Alcaraz trên sân Rod Laver, Melbourne ngày 1/2. Ảnh: AFP

Trong set đầu tiên, khán giả như được xem lại những thước phim cũ về một Djokovic ở thời kỳ đỉnh cao: bền bỉ, lì lợm, biến đối thủ thành kẻ đi săn tuyệt vọng. Alcaraz cố gắng tấn công dồn dập nhưng không thể khuất phục được tay vợt người Serbia đứng vững chãi nơi cuối sân. Tượng đài sắp bước sang tuổi 39 kiểm soát hoàn toàn các đường bóng thuận tay, điều phối chuẩn xác và thậm chí tung ra những cú bỏ nhỏ tinh tế.

Djokovic hầu như không lên lưới. Anh áp đảo hoàn toàn từ cuối sân: thắng 74% các loạt bóng ngắn (dưới 4 lần chạm) và 88% các loạt bóng dài (trên 9 lần chạm). Đó là một màn trình diễn hoàn hảo, trước khi "cú sốc" ập đến. Có thể là một cơn đau, hoặc đơn giản là gánh nặng tuổi tác của một người đàn ông sắp tứ tuần. Đôi chân anh chậm lại, những cú đánh mất đi lực sát thương, và Alcaraz ngay lập tức tận dụng sơ hở đó để tràn lên.

Djokovic thất vọng, chống tay sau một pha đánh hỏng. Ảnh: AP

"Trong game đầu tiên của set 2, anh ấy đã mắc một vài lỗi không đáng có, điều này giúp tôi lấy lại sự bình tĩnh và tự tin", Alcaraz phân tích sau trận. Tay vợt Tây Ban Nha hoàn toàn làm chủ set 2 và set 3, trước khi dập tắt nỗ lực lội ngược dòng của hạt giống số 4 ở thời điểm 4-4 trong set 4.

Đúng như tay vợt 22 tuổi nhận xét, trận đấu xoay chiều ngay từ những game đầu của set 2. Djokovic sớm bị dẫn 0-30 và mất hai điểm cầm giao bóng, con số bằng cả set đầu cộng lại. Dù nỗ lực bảo vệ được game đấu, tay vợt Serbia bắt đầu mắc những lỗi tự đánh hỏng chưa từng xuất hiện trước đó. Trong set 1, anh chỉ mắc vỏn vẹn 4 lỗi.

Từ chỗ mờ nhạt và thiếu sắc sảo ban đầu, Alcaraz dần làm chủ cuộc chơi. Tay vợt số một thế giới bắt nhịp sớm hơn, cảm giác bóng tốt dần lên và chủ động tấn công. Djokovic từng gần như không cho Alcaraz cơ hội bẻ giao bóng ở set 1, nhưng anh bắt đầu rơi vào thế chống đỡ cực nhọc, với vợt chạm nền và những bước chạy thiếu vững chãi.

Ở set 1, với những cú giao bóng một, Djokovic đã thực hiện thành công các pha giao bóng "wide" ra gần đường biên ở phía ô Ad court và biến hóa linh hoạt ở phía ô Deuce court. Ảnh: Australia Mở rộng

Mọi thứ đảo ngược hoàn toàn. Dù chưa cần thi đấu quá bùng nổ, Alcaraz vẫn đọc vị được các pha giao bóng của đối phương. Còn Djokovic, vốn tỉnh táo và chính xác trước đó, lại liên tục đánh hỏng ngay từ những loạt đôi công ngắn. Mất đi sự chuẩn xác, "Nole" liên tục đưa ra những quyết định sai lầm: tìm cách lên lưới sau giao bóng hai, mắc lỗi thuận tay đơn giản khi có cơ hội đòi lại break, hay lên lưới sai thời điểm. Tỷ lệ điểm winner/lỗi tự đánh hỏng ấn tượng ở set đầu đã đảo chiều chóng mặt: từ 8/4 thành 3/11.

Tỷ lệ giao bóng một thành công của chủ nhân 24 Grand Slam tụt dốc không phanh giữa hai set, từ 78% xuống còn 58%. Tỷ lệ điểm thắng sau giao bóng cũng giảm sâu từ 93% xuống 50%. Khi không còn duy trì được sự chính xác trong những cú giao bóng, Djokovic buộc phải thay đổi vùng đánh bóng, nhưng điều này lại phản tác dụng.

Các vùng giao bóng một mà Djokovic lựa chọn ở set 2. Những điểm màu đỏ biểu thị các điểm thua, màu xanh biểu thị các điểm thắng. Ảnh: Australia Mở rộng

Minh chứng rõ nhất cho sự sa sút thể lực chính là tốc độ giao bóng trung bình. Tốc độ giao bóng một giảm từ 190 km/h xuống 183 km/h, giao bóng hai giảm từ 161 km/h xuống 156 km/h. Những con số này không hề ngẫu nhiên.

Trong khi đó, sau set 1, Alcaraz dần chuyển sang khoét sâu vào khu vực chữ T trong phần lớn các pha giao bóng một, bất kể ở phía Ad court hay Deuce court. Chiến thuật này mang lại hiệu quả mỹ mãn. Với tỷ lệ thắng điểm sau giao bóng hai nhảy vọt từ 13% lên 100% giữa hai set, Alcaraz đã bứt phá mạnh mẽ và không cho đối thủ cơ hội bám đuổi.

"Mọi xu hướng đều đảo ngược, từ chất lượng giao bóng cho đến khả năng trả giao", huyền thoại Justine Henin nhận định ngắn gọn trên Eurosport.

Hoàng Thông (theo Eurosport và L'Équipe)