Djokovic xử đẹp Rublev ở tứ kết Australia Mở rộng

AustraliaNovak Djokovic thắng Andrey Rublev 6-1, 6-2, 6-4 ở tứ kết Australia Mở rộng, hôm 25/1.

Màn trình diễn ở trận vòng bốn với Alex De Minaur được Nole đánh giá là hay nhất của bản thân từ đầu năm. Đến trận tứ kết với Andrey Rublev, Nole chơi thứ tennis ấn tượng không kém. Chủ nhân 21 Grand Slam làm mọi thứ gần như hoàn hảo, từ giao bóng, trả giao, tấn công cũng như phòng ngự. Djokovic chỉ để mất bảy game qua ba set, trước khi thẳng tiến vào bán kết. "Tôi xếp trận này ở vị trí thứ hai, tiệm cận với màn trình diễn hai ngày trước", Nole chia sẻ sau trận.

Djokovic mừng một điểm thắng trong trận gặp Rublev ở sân Rod Laver hôm 25/1. Ảnh: AFP.

Rublev từng than thở trước trận rằng anh thiếu may mắn khi chung nhánh tứ kết với Nole. Tay vợt Nga còn kém may hơn các đối thủ trước của Djokovic, khi Nole không còn chịu ảnh hưởng nhiều bởi chấn thương gân kheo. Nhờ đó, hạt giống số bốn thắng năm game đỡ bóng và áp đảo Rublev ở cả ba set. Dù rất cố gắng, hạt giống số năm không thể thắng game đỡ bóng nào, khi Nole cứu thành công cả năm break-point.

"Tỷ số 6-1, 6-2 ở hai set đầu không phản ánh đúng diễn biến trên sân", Djokovic khiêm tốn sau trận. "Rublev là một trong những tay vợt đánh thuận tay nặng nhất, di chuyển tốt nhất. Nếu tổng kết lại trận đấu, những cú đánh quan trọng, những điểm then chốt tôi đều chơi thứ quần vợt hay nhất của bản thân. Đó là điều khiến tôi hài lòng nhất".

Djokovic xử đẹp Rublev Diễn biến trận Djokovic - Rublev hôm 25/1.

Djokovic cũng chia sẻ anh thích được thi đấu tại phiên tối ở Melbourne. Điều này gần như chắc chắn xảy ra ở các trận còn lại của Nole tại giải. Ngày 27/1, Djokovic sẽ gặp Tommy Paul - người lần đầu vào bán kết Grand Slam sau khi hạ hiện tượng đồng hương Mỹ Ben Shelton, 7-6(6), 6-3, 5-7, 6-4.

Nole đang ở rất gần kỷ lục 22 Grand Slam của Rafael Nadal. Nếu vô địch, anh cũng sẽ lần đầu trở lại vị trí số một thế giới kể từ tháng 6/2022. Rublev thì toàn thua ở cả bảy trận tứ kết Grand Slam, nhưng được an ủi bằng việc vươn lên thứ năm trên bảng điểm ATP cập nhật tuần tới.

Ở nội dung đơn nữ, bất ngờ xảy ra khi Magda Linette loại hạt giống số 30 Karolina Pliskova 6-3, 7-5. Ở bán kết, tay vợt Ba Lan sẽ chạm trán Aryna Sabalenka - người thắng dễ Donna Vekic 6-3, 6-2. Trận Sabalenka gặp Linette cùng trận bán kết còn lại giữa Elena Rybakina và Victoria Azarenka sẽ diễn ra từ 15h30 ngày mai, 26/1.

Nhân Đạt