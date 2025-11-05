Djokovic vào tứ kết ở 25 quốc gia

Hy LạpTay vợt Novak Djokovic vào tứ kết ATP lần thứ 225 trong sự nghiệp, tại 25 quốc gia khác nhau, khi hạ Alejandro Tabilo 7-6(3), 6-1 ở Hellenic Championship.

Hạt giống số một ở Athens thể hiện bản lĩnh để ngăn Tabilo trở thành người thứ hai (sau Roger Federer) thắng ba trận liên tiếp trong những lần gặp đầu tiên trước Djokovic.

"Cảm giác như ở nhà vậy, khi được thi đấu tại Athens", Djokovic, người mới chuyển đến sinh sống tại Hy Lạp, nói sau trận đấu hôm 4/11. "Vài tháng trước khi đến cùng gia đình, tôi rất hào hứng vì luôn yêu mến đất nước này. Người Serbia chúng tôi rất yêu Hy Lạp, từ lịch sử, văn hóa đến tôn giáo, chúng ta có nhiều điểm tương đồng. Athens luôn ở trong tim tôi".

Djokovic mừng chiến thắng trước Tabilo, trên sân Trung tâm ở nhà thi đấu OAKA tại Athens, Hy Lạp hôm 4/11. Ảnh: Reuters

Djokovic đưa giải đấu ATP 250 Belgrade Mở rộng từ quê nhà sang Hy Lạp từ năm nay. Sự kiện này chuyển tới nhà thi đấu đa năng OAKA tại Athens, đồng thời được đổi tên thành Hellenic Championship. Đây là hệ quả từ bất đồng quan điểm giữa Nole và chính phủ Serbia, về một số chính sách cũng như dự luật sắp ban hành.

Trong bầu không khí sôi động tại giải ATP 250 trong nhà ở Hy Lạp, Djokovic kiên nhẫn và chính xác trong loạt tie-break set đầu, trước khi hoàn toàn làm chủ trận đấu ở set hai. Ở tuổi 38, anh đã lọt vào tứ kết ATP lần thứ 225 trong sự nghiệp, tại 25 quốc gia khác nhau.

Sau hai lần để thua Tabilo trên mặt sân đất nện (ở Rome 2024 và Monte-Carlo 2025), Djokovic "đòi nợ" thành công trong lần gặp đầu tiên trên sân cứng. Cựu số một thế giới cũng nối dài thành tích 28 trận bất bại trong mùa giải khi thắng set đầu, đồng thời xua tan lo ngại về thể lực ở giai đoạn cuối năm.

"Đối đầu Tabilo, người tôi chưa từng thắng trước đó, khiến tôi khá căng thẳng. Tôi phải thực sự cố gắng lấy năng lượng từ khán giả hôm nay", Djokovic nói sau trận đấu.

Trước nhiều đồn đoán về việc rút lui, Djokovic xác nhận dự ATP Finals - giải đấu cho tám tay vợt hay nhất năm 2025. Sự kiện cuối cùng trong năm của ATP Tour được đồng phối hợp tổ chức bởi ATP và Liên đoàn Quần vợt Italy (FITP). Trả lời phỏng vấn kênh radio Rai Gr Parlamento, chủ tịch FITP Angelo Binaghi tiết lộ: "Chúng tôi đã nhận được xác nhận của Djokovic. Anh ấy sẽ tới Turin".

Năm ngoái, chấn thương cùng động lực thi đấu giảm sút được cho là nguyên nhân khiến Nole rút lui khỏi sự kiện này. Năm nay, ATP Finals khởi tranh ngày 9/11, quy tụ tám tay vợt hay nhất năm. Djokovic hiện giữ kỷ lục vô địch giải với bảy chiếc cup. Lần gần nhất tay vợt Serbia đăng quang là năm 2023, sau khi hạ Jannik Sinner ở chung kết.

Việc Djokovic tham dự ATP Finals khiến sự kiện chỉ còn trống một suất. Màn ganh đua giành vé cuối đánh giải là cuộc cạnh tranh giữa vị trí số tám Felix Auger-Aliassime và số bảy Lorenzo Musetti. Với việc Auger-Aliassime quyết định rút lui khỏi Moselle Mở rộng, Musetti đã nắm quyền tự quyết. Nếu vô địch giải ATP 250 ở Athens, tay vợt Italy sẽ đến ATP Finals.

Ngoài những cái tên kể trên, sáu gương mặt sẽ hiện diện tại ATP Finals là Carlos Alcaraz, Sinner, Alexander Zverev, Ben Shelton, Taylor Fritz và Alex de Minaur. ĐKVĐ của giải là Sinner nhờ thắng lợi trước Fritz mùa 2024.

Vy Anh