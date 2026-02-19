Djokovic trở lại thi đấu vào đầu tháng 3

MỹBan tổ chức BNP Paribas Open xác nhận tay vợt huyền thoại Novak Djokovic sẽ tham dự ATP Masters 1000 tại Indian Wells, giải đấu khởi tranh từ 4/3.

Trong bài đăng trên Instagram hôm 18/2, ban tổ chức viết: "Một huyền thoại trở lại. 20 năm sau lần ra mắt tại đây, Novak Djokovic sẽ quay lại Tennis Paradise!".

"Tennis Paradise" là tên gọi thân mật của giải quần vợt BNP Paribas Open, diễn ra hàng năm vào tháng 3 tại Indian Wells Tennis Garden, California, Mỹ. Giải đấu ATP Masters 1000 và WTA 1000 kết hợp, được ví như "Grand Slam thứ 5", với sân tennis lớn thứ hai thế giới (sức chứa 16.100 người).

Djokovic mới chỉ thi đấu một giải trong năm nay là Grand Slam Australia Mở rộng tại Melbourne Park, nơi anh vào đến chung kết trước khi thua Carlos Alcaraz sau bốn set.

Nole từng đăng ký tham dự Adelaide International trước thềm Grand Slam sân cứng, nhưng rút lui vì cảm thấy chưa sẵn sàng về thể trạng, đồng thời cũng bỏ Qatar Mở rộng tuần này do "mệt mỏi nghiêm trọng".

BNP Paribas Open là một trong năm giải ATP Masters 1000 nằm trong lịch thi đấu của Djokovic năm 2025. Chủ nhân 24 Grand Slam năm lần vô địch tại sự kiện sân cứng ở California, trong đó bốn lần đạt "Sunshine Double" - vô địch hai giải Masters 1000 danh giá liên tiếp tại Indian Wells và Miami.

Djokovic trong trận thua Van de Zandschulp ở vòng hai BNP Paribas Open 2025, trên sân số 1, ở Indian Well Tennis Garden, California, Mỹ hôm 8/3/2025. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, Nole gặp khó khăn trong hai năm gần đây ở Indian Wells, khi anh thua Botic van de Zandschulp ở vòng hai năm 2025, còn 2024 dừng bước ở vòng ba trước Luca Nardi. Trước đó, anh bỏ lỡ ba kỳ Indian Wells liên tiếp vì nhiều lý do khác nhau.

Lần gần nhất Djokovic tiến sâu tại giải Masters 1000 ở California là năm 2016, khi anh giành danh hiệu thứ năm tại đây bằng chiến thắng trước Milos Raonic trong trận chung kết. Các chức vô địch khác của tay vợt người Serbia đến vào các năm 2015, 2014, 2011 và 2008.

Indian Wells Masters có số lượng tay vợt đơn nam dự vòng đấu chính là 96 người, chỉ thua bốn giải Grand Slam (128 người). Theo quy định của ATP, đây là giải mà các tay vợt hàng đầu bắt buộc phải tham dự, trừ trường hợp bất khả kháng.

Dàn tay vợt mạnh được kỳ vọng sẽ góp mặt tại Indian Wells, với Carlos Alcaraz và Jannik Sinner nhiều khả năng là hai hạt giống hàng đầu, còn Djokovic có thể được xếp hạt giống số ba, trên Alexander Zverev, Lorenzo Musetti, Alex de Minaur, Taylor Fritz, Felix Auger-Aliassime, Ben Shelton và Alexander Bublik.

Djokovic chưa xác nhận lịch thi đấu cho phần còn lại của năm, nhưng được kỳ vọng sẽ tham dự Miami Mở rộng, giải đấu anh đã sáu lần vô địch. Nole trở lại giải ATP Masters 1000 này vào năm ngoái sau 5 năm vắng mặt.

Vy Anh