Djokovic: 'Tôi không có tư cách nhận mình là tay vợt vĩ đại nhất'

Trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình nổi tiếng Piers Morgan, Novak Djokovic không nghĩ bản thân vĩ đại hơn Roger Federer hay Rafael Nadal.

Vài ngày sau khi thực hiện cuộc phỏng vấn gây nhiều tranh cãi với Cristiano Ronaldo, người dẫn chương trình Piers Morgan tiếp tục phỏng vấn Novak Djokovic – tay vợt nam thành công nhất mọi thời.

Theo Morgan, Ronaldo và Djokovic có điểm chung là sở hữu các thống kê vĩ đại bậc nhất trong môn thể thao của họ. Đây cũng là hai ngôi sao có cá tính mạnh, không ngại nói thẳng suy nghĩ về những vấn đề xung quanh họ.

Djokovic (phải) và MC Piers Morgan trong buổi phỏng vấn mới được đăng tải hôm 11/11. Ảnh: Sports Mail

Trong cuộc phỏng vấn, Morgan đã cố xoáy sâu vào định nghĩa "Tay vợt vĩ đại nhất" (GOAT) và hỏi Djokovic có suy nghĩ gì khi mọi người đặt cụm từ này cho anh. Tuy nhiên, Nole từ chối nhận, tránh so sánh thành tích với hai kình địch cùng thời Roger Federer và Rafael Nadal.

"Tôi sẽ không nhận bản thân là GOAT vì không có tư cách làm điều đó", tay vợt người Serbia nói. "Chủ đề này xoay quanh ba chúng tôi là điều rất thiếu tôn trọng với những người mở đường cho Nadal, Federer và tất cả những người khác. So sánh các kỷ nguyên quần vợt là không thể. Môn thể thao này đã có hàng trăm năm và thay đổi đáng kể trong 50 năm qua".

Djokovic sở hữu kỷ lục 24 Grand Slam, 428 tuần giữ vị trí số một ATP, 40 Masters 1000, HC vàng đơn nam Olympic và vừa cán mốc 101 danh hiệu ATP tuần trước. Tay vợt 38 tuổi nhắc đến John McEnroe và Bjorn Borg như những huyền thoại đã mở đường cho kỷ nguyên mới của quần vợt. Anh cũng chia sẻ tình cảm đặc biệt cho cựu HLV Boris Becker, người anh xem như người nhà.

Về những năm cuối sự nghiệp, Djokovic thừa nhận khó khăn khi các đàn em tạo ra sự cạnh tranh gay gắt. Anh cho biết không còn coi Grand Slam là nơi thực tế nhất để đánh bại Carlos Alcaraz và Jannik Sinner – những người đã thống trị sân chơi này hai năm qua. "Họ là minh chứng cho sự tiến bộ và phát triển của thể thao", Djokovic nói. "So với trình độ tốt nhất của tôi hiện tại, họ đều giỏi hơn. Họ đã chơi một trận chung kết Roland Garros tuyệt vời mà có lẽ trong đời tôi chỉ chứng kiến khoảng bốn hay năm trận tương tự".

Nói về đỉnh cao sự nghiệp, Nole cho rằng đó là giai đoạn 2015 đến giữa 2016 khi anh giành năm trong sáu Grand Slam, thành tích thắng thua 126-9. "Tôi không nghĩ bất kỳ tay vợt nào từng làm điều đó", anh nói. "Nhưng sau đó là sự trống rỗng khi tôi sa sút vào nửa cuối 2016".

Khi chia sẻ về thể trạng lúc này, Djokovic cảm nhận rõ sự đi xuống. Nhưng ở một mức độ nào đó, anh vẫn nghĩ bản thân là "siêu nhân không bao giờ bị thương hay yếu đuối". Dù vậy, anh thừa nhận mình đã bị thực tế "tát một cái thật mạnh" trong vài năm trở lại đây. Tuy nhiên, Djokovic vẫn tin anh có thể đánh bại bất kỳ ai ở phía bên kia lưới.

Morgan (phải) và Djokovic trong buổi phỏng vấn mới được đăng tải trên kênh Piers Morgan Uncensored. Ảnh: Mirror

Morgan và Djokovic từng có mối quan hệ không tốt. Năm 2022, Djokovic tới Melbourne dự Australia Mở rộng với lý do được miễn tiêm chủng, nhưng visa của anh bị hủy và bị trục xuất khỏi Australia. Sự việc tranh cãi lớn bậc nhất trong lịch sử thể thao khiến Nole nhận nhiều chỉ trích. Khi đó, Morgan viết trên mạng xã hội rằng Djokovic là "kẻ gian lận quy định Covid-19, kẻ nói dối trong đơn nhập cư và biểu tượng chống vaccine".

Mở đầu chương trình phỏng vấn hôm qua, Morgan đã xin lỗi tay vợt 38 tuổi: "Tôi đã quá khắt khe với anh trong vụ bê bối Covid-19 mà anh vướng vào. Thực ra tôi đã khắt khe với rất nhiều người vào thời điểm đó, và giờ tôi xin lỗi vì quá nặng lời. Bởi khi việc tiêm vaccine không ngăn được việc lây truyền virus, tôi nhận ra đó là vấn đề thuộc về lựa chọn cá nhân".

Morgan giải thích thêm rằng sau khi tìm hiểu kỹ hơn về tình huống của Djokovic, ông nhận ra mọi việc phức tạp hơn ông tưởng. Người dẫn chương trình 60 tuổi nói thêm: "Khi nhìn lại, tôi muốn xin lỗi vì ngôn từ thiếu kiềm chế mà tôi đã dùng với anh. Tôi không biết rõ anh, chỉ nghe và đọc những gì trên báo, và hóa ra mọi chuyện phức tạp hơn thế. Tôi xin lỗi vì đã nghiêm trọng hóa vấn đề trong lời lẽ của mình".

Djokovic vui vẻ đón nhận lời xin lỗi, cho rằng hành động của Morgan "nói lên nhiều điều" về con người ông. Tay vợt Serbia đáp: "Tôi rất trân trọng điều đó. Cảm ơn ông rất nhiều về sự thẳng thắn này. Tôi hiểu thời điểm đó thật khó khăn, tình trạng là khẩn cấp toàn cầu. Chúng ta đều đã trải qua địa ngục".

Giải thích thêm về quan điểm của bản thân, Djokovic nói anh chưa bao giờ ủng hộ hay phản đối tiêm vaccine, mà chỉ ủng hộ quyền tự do lựa chọn. "Điều đó bị hiểu sai, người ta gán tôi về một phía hay phía kia. Là một vận động viên, người luôn chú ý đến sự toàn vẹn của cơ thể, tôi đã nghiên cứu kỹ và hiểu rằng tôi không gây nguy hại cho ai, nên không cần thiết phải làm điều đó. Tôi đã mắc Covid hai hoặc ba lần trong khoảng một năm rưỡi, vậy nên tôi có đủ kháng thể", anh nói.

Morgan là nhà báo, MC danh tiếng ở Anh. Trước khi chỉ trích Djokovic về vụ vaccine Covid-19, ông từng gọi tay vợt Serbia là "kẻ hư hỏng" khi anh đập vợt ở trận tranh HC đồng Olympic Tokyo 2021. Tuy nhiên, những năm gần đây, MC nổi tiếng này lại thường xuyên bênh vực qua những dòng trạng thái trên mạng xã hội X, mỗi khi Nole gây tranh cãi.

Kết thúc cuộc trò chuyện, Djokovic cũng tiết lộ rằng từng mong được nói chuyện với Morgan từ trước khi MC này chỉ trích anh.

Vy Anh