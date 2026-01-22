Djokovic tiến sát mốc 400 trận thắng Grand Slam

AustraliaHạt giống số bốn Novak Djokovic đánh bại Francesco Maestrelli 6-3, 6-2, 6-2 ở vòng hai Australia Mở rộng 2026, nhờ đó đạt 399 trận thắng ở các giải Grand Slam.

Đây mới là trận thứ hai của Djokovic kể từ tháng 11 năm ngoái, nhưng anh cho thấy hiệu suất thi đấu ấn tượng với khả năng di chuyển thanh thoát, giao bóng hiệu quả và mắc ít lỗi. Những dấu hiệu tích cực đến trong bối cảnh Nole vừa phải bỏ giải khởi động tại Adelaide tuần trước.

Dù lỡ sáu set-point ở set đầu tiên dài 47 phút, Djokovic vẫn kiểm soát hoàn toàn vạch cuối sân và giao bóng gần như hoàn hảo với tỷ lệ ghi điểm từ giao bóng một đạt 86%. Lão tướng Serbia ngay sau đó giành break-point trong game đầu tiên set hai và không cho đàn em Italy cơ hội trở lại.

Djokovic trả giao bóng trong trận gặp Maestrelli ở vòng hai Australia Mở rộng, trên sân Rod Laver, Melbourne, Australia hôm 22/1. Ảnh: Reuters

Tay vợt 38 tuổi nhẹ nhàng tiến vào vòng ba tại Melbourne Park lần thứ 18 trong 21 lần tham dự. "Tôi thực sự không biết nhiều về cậu ấy cho đến tận hôm qua. Điều này dạo này xảy ra với tôi khá thường xuyên", Djokovic nói sau chiến thắng trong điều kiện gió lớn tại Rod Laver Arena. "Sự tôn trọng luôn hiện hữu trong quần vợt, và bạn không được phép xem nhẹ bất kỳ ai. Cậu ấy có cú giao bóng mạnh, lối chơi mạnh mẽ, rõ ràng là vẫn còn thiếu kinh nghiệm trên sân khấu lớn nhưng cậu ấy có đủ khả năng để tiến xa và vươn cao trên bảng thứ bậc".

Maestrelli, sinh ra tại Pisa, cao hơn Djokovic khoảng 8 cm với chiều cao 1,96 mét. Cú giao bóng một nhanh nhất của tay vợt Italy đạt tốc độ 221 km/h - hơn mức 202 km/h của Djokovic, và tốc độ trung bình của cú giao bóng một và hai lần lượt là 194 km/h và 160 km/h, cũng đều cao hơn các con số tương ứng của tay vợt Serbia là 185 km/h và 155 km/h.

Nhưng chỉ tốc độ là không đủ để chiến thắng. Tay vợt số 141 thế giới chỉ đạt 55% tỷ lệ giao bóng một trong set mở màn và không thể gượng lại sau khi để mất game giao bóng đầu tiên.

Khi giao bóng để níu kéo set đấu ở tỷ số 2-5, Maestrelli tung ra ba cú ace và cứu bốn break point. Nhưng Djokovic, người chỉ để thua bảy điểm khi cầm giao bóng trong set đầu, thể hiện sự vượt trội để khép lại set bằng một cú ace.

Set hai bắt đầu gần như giống hệt, khi Djokovic làm chủ hoàn toàn các pha đánh cuối sân và ngay lập tức "bẻ" game. Maestrelli tạo ra hai cơ hội để đòi lại break, nhưng Djokovic đều hóa giải thành công để duy trì lợi thế, trước khi thắng tiếp một game đỡ bóng. Set ba cũng tương tự, với tỷ số giống với set hai (6-2).

"Đấu với nhà vô địch 24 lần ở Grand Slam là khoảnh khắc thú vị nhất đời tôi", Maestrelli, người 23 tuổi và mới lần đầu chơi vòng đấu chính Grand Slam, phát biểu sau trận.

Với chiến thắng này, tay vợt số 4 thế giới nâng thành tích toàn thắng trước các tay vợt vượt qua vòng loại tại Grand Slam lên 32 trận.

Djokovic sẽ gặp Botic van de Zandschulp ở vòng ba. Tay vợt Hà Lan từng đánh bại Nole ở vòng một Indian Wells, tạo nên một trong những kết quả gây sốc nhất trong năm 2025. Nếu phục thù thành công, Djokovic sẽ cán mốc 400 trận thắng Grand Slam, đồng thời cân bằng kỷ lục 102 trận thắng tại giải của Roger Federer. Con số 400 tiếp tục là kỷ lục mới của quần vợt, sau khi anh vượt qua mốc kỷ lục cũ của Roger Federer là 369 trận.

Theo phân nhánh, Djokovic có thể đấu Lorenzo Musetti ở tứ kết. Hạt giống số 5 cũng dễ dàng vào vòng ba khi đánh bại đồng hương Lorenzo Sonego 6-3, 6-3, 6-4. Tuy nhiên, trước khi nghĩ tới màn tái đấu Nole, Musetti còn phải vượt qua những tên tuổi như Stefanos Tsitsipas, Tomas Machac và đặc biệt là hạt giống số 9 Taylor Fritz.

Vy Anh