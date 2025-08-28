Djokovic thua set đầu ở Mỹ Mở rộng 2025

MỹNovak Djokovic hạ tay vợt vượt qua vòng loại Zachary Svajda 6-7(5), 6-3, 6-3, 6-1 ở vòng hai Mỹ Mở rộng 2025, ngày 27/8.

Svajda chỉ xếp thứ 145 ATP nhưng gây nhiều khó khăn cho Djokovic, trong trận đấu diễn ra vào giữa trưa trên sân Trung tâm. Nole di chuyển nặng nề, mất thăng bằng trong nhiều tình huống và không thể có cảm giác bóng quen thuộc trong suốt set đầu tiên.

Hạt giống số bảy mắc tới 14 lỗi tự đánh hỏng trong set mở màn và để thua 5-7 ở loạt tie-break. Anh trở lại trong set hai với chiến thắng 6-3, nhưng rồi bị dẫn 1-3 trong set kế tiếp. Dẫu vậy, bản lĩnh và kinh nghiệm của một tay vợt từng 24 lần vô địch Grand Slam giúp Djokovic xoay chuyển tình thế. Anh thắng liền năm game, trong đó có ba game đỡ bóng để kết thúc set đấu cũng với tỷ số 6-3.

Djokovic đánh thuận tay trong trận gặp Svajda, trên sân Arthur Ashe, New York hôm 27/8. Ảnh: Reuters

Djokovic kiểm soát hoàn toàn thế trận ở set bốn, tận dụng tốt cơ hội khi đối thủ 22 tuổi bắt đầu sa sút thể lực. Svajda giao bóng chỉ trung bình 145 km/h trong set này, dẫn đến việc thua nhanh 1-6.

"Thật sự hôm nay tôi không chơi thứ tennis hay nhất", Djokovic thừa nhận sau trận. "Đối thủ không may sa sút thể trạng từ cuối set hai. Tôi vẫn đang cố tìm lại nhịp điệu, nhưng quan trọng là tôi đã chiến đấu, giữ sự tập trung và giành chiến thắng".

Chiến thắng giúp Djokovic duy trì thành tích toàn thắng 36 trận ở hai vòng đầu Mỹ Mở rộng. Anh cũng nối dài chuỗi bất bại trước các tay vợt chủ nhà tại New York lên con số 13 trận, kể từ sau trận thua Andy Roddick năm 2009. Djokovic lần thứ 75 vào vòng ba Grand Slam, vượt qua kỷ lục cũ 74 lần của Roger Federer.

Đối thủ tiếp theo của Djokovic ở vòng ba sẽ là Cameron Norrie. Tay vợt Vương quốc Anh không được xếp hạt giống nhưng từng vào bán kết Wimbledon 2022 và đang đạt phong độ cao sau chấn thương.

Vòng hai Mỹ Mở rộng chứng kiến một số kết quả bất ngờ khi hạt giống số 12 Casper Ruud thua Raphael Collignon sau năm set, 4-6, 6-3, 6-3, 4-6, 5-7, còn hạt giống số 18 Alejandro Davidovich Fokina thất bại 4-6, 6-3, 6-2, 2-6, 3-6 dưới tay Arthur Rinderknech.

Vy Anh