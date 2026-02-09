Djokovic thừa nhận tương lai bất định

ItalyNovak Djokovic muốn dự thêm một kỳ Olympic vào 2028, nhưng không chắc bản thân còn cầm vợt sau mùa giải này.

"Chắc chắn là tôi muốn dự Olympic một lần nữa, nhưng vẫn còn xa vời lắm", tay vợt Serbia nói với Corriere TV hôm 8/2, khi dự khai mạc Thế vận hội Mùa đông ở Milan, Italy. "Tôi khát khao thi đấu ở đó, nhưng Chúa mới biết điều gì xảy ra vào ngày mai, chứ đừng nói 6 hay 12 tháng tới".

Olympic 2028 diễn ra ở Los Angeles, Mỹ và vào thời điểm đó Djokovic sẽ sang tuổi 42. Djokovic đã đoạt HC vàng Olympic mùa Hè 2024 khi đánh bại đàn em Carlos Alcaraz ở chung kết tại Roland Garros. Đó là danh hiệu cao quý duy nhất mà Nole còn thiếu cho tới trước năm 2024. Anh hiện giữ mọi kỷ lục quan trọng của làng banh nỉ, bao gồm 24 Grand Slam, 40 Masters và 428 tuần giữ số một thế giới.

"Tôi đang để ngỏ câu trả lời", tay vợt sắp sang tuổi 39 nói thêm về dự định tương lai. "Tôi thực sự không biết và chắc chắn tôi không bao giờ giả vờ hay che đậy điều gì. Tôi đã nói trong suốt một năm rưỡi qua là tôi không chắc sẽ chơi bao nhiêu và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi có thể chơi 10, 15 hoặc chỉ 7 giải mỗi năm. Tôi không biết và không chắc chắn gì ở tuổi này".

Djokovic (phải) cùng vợ Jelena dự khán nội dung trượt băng nghệ thuật đồng đội ở Olympic mùa đông 2026, tại Milan, Italy hôm 8/2. Ảnh: Reuters

Djokovic vừa lập kỷ lục tay vợt già nhất vào chung kết Australia Mở rộng trong Kỷ nguyên Mở, ở tuổi 38. Trước đó, anh tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại Jannik Sinner sau năm set ở bán kết, rồi thắng Alcaraz set đầu ở chung kết. Mùa trước, Nole cũng vào bán kết cả bốn Grand Slam. Các dữ kiện này cho thấy anh vẫn đủ khả năng cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất và nuôi hy vọng có thêm major.

Tay vợt 10 lần đoạt Australia Mở rộng nói ưu tiên hiện tại là đưa ra lịch thi đấu hợp lý, duy trì cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp. Năm ngoái, anh gần như chỉ tham dự các giải Masters 1000 cũng như Grand Slam, bên cạnh giải Hellenic Championship ở Hy Lạp do gia đình tổ chức.

Về Olympic Mùa đông đang diễn ra, Djokovic ấn tượng với cảnh đẹp và những màn trình diễn đỉnh cao của các VĐV ưu tú tại Milan. Anh nói: "Đây là lần đầu tôi dự khai mạc Olympic Mùa đông và thấy xúc động. Chúng ta đang ở một quốc gia của thể thao, một thành phố tuyệt vời với truyền thống thể thao. Thật vui khi chia sẻ tất cả những điều này cùng gia đình và mọi người".

Djokovic cùng vợ dự khán nội dung trượt băng nghệ thuật đồng đội ở Olympic mùa đông Milan hôm 8/2, khép lại với màn trình diễn của "Quad God" Ilia Malinin - người đầu tiên thực hiện thành công cú nhảy xoay 4 vòng Axel. Anh đứng dậy vỗ tay tán thưởng Malinin sau phần thi trượt tự do của nhà vô địch thế giới, người giúp đội tuyển Mỹ giành HC vàng Olympic thứ hai liên tiếp ở nội dung này.

"Tôi có thấy Djokovic. Thật sự không thể tin nổi", Malinin nói sau phần thi. "Tôi nghe nói rằng sau khi tôi tiếp đất, anh ấy đã ôm đầu bằng cả hai tay. Đó là khoảnh khắc có một không hai trong đời: được thấy một tay vợt nổi tiếng theo dõi màn trình diễn của bản thân".

Vy Anh