Djokovic thừa nhận đến Mỹ vì vắng Nadal, Federer

Novak Djokovic thừa nhận việc Rafael Nadal và Roger Federer không dự mùa sân cứng Bắc Mỹ là một trong những lý do khiến anh có mặt tại New York.

"Tôi không thể nói đó là lý do chính khiến tôi ở đây, nhưng đó là một trong những lý do", Djokovic thừa nhận trên New York Times hôm 20/8. "Tôi phải nghĩ về bản thân, sức khỏe và thể trạng của bản thân, cũng như việc đội ngũ của tôi có ổn khi ở đây hay không. Một khi điều đó được đảm bảo, tôi cũng cảm thấy có trách nhiệm trong vai trò tay vợt hàng đầu. Đó là lý do tôi dự giải. Điều quan trọng là môn thể thao của chúng tôi đã được tiếp diễn".

Djokovic sở hữu 17 Grand Slam, kém kỷ lục của Federer ba danh hiệu lớn. Ảnh: AP.

Trong khi Rafael Nadal muốn tập trung cho mùa giải đất nện châu Âu vào tháng 9, Roger Federer nghỉ hết năm vì chấn thương đầu gối. Djokovic, vì thế, sáng cửa giành Grand Slam sân cứng Mỹ Mở rộng để bám đuổi hai đối thủ kể trên trong cuộc đua về số danh hiệu lớn. Những đối thủ chính của Djokovic ở New York là các tay vợt trẻ hơn anh, như Dominic Thiem, Daniil Medvedev hay Stefanos Tsitsipas.

"Tôi muốn thi đấu, đó là lý do chính để tôi có mặt ở đây", Djokovic nói tiếp. "Với cá nhân tôi, tôi không sợ phải rơi vào tình trạng sức khỏe nguy hiểm. Nếu tôi cảm thấy như vậy, có lẽ tôi đã không ở đây".

Djokovic từng nhiễm nCoV hồi cuối tháng Sáu. Khi đó, anh là tâm điểm chỉ trích khi tổ chức Adria Tour - cụm giải bị xem như ổ dịch nCoV của tennis. Một số tay vợt đã dương tính với virus khi dự giải, trong đó có Grigor Dimitrov, Borna Coric hay Viktor Troicki.

"Thành thật mà nói, tôi không nghĩ mình đã làm gì sai cả", Djokovic chia sẻ. "Tôi xin lỗi những người đã bị nhiễm bệnh. Nhưng liệu tôi có cảm thấy tội lỗi với bất kỳ ai nhiễm virus sau đó ở vùng Balkan không ư? Tất nhiên là không. Làm sao bạn có thể đổ lỗi cho một người về mọi thứ được?".

Djokovic cũng thừa nhận rằng một trong những mục tiêu chính của anh là vượt qua kỷ lục số tuần giữ vị trí số một thế giới. Federer đang giữ kỷ lục này với 310 tuần, nhiều hơn 28 tuần so với Djokovic. "Một trong những lý do tôi tiếp tục chơi quần vợt chuyên nghiệp ở cấp độ này là vì tôi muốn đẩy bản thân đến những giới hạn cao hơn nữa", tay vợt số một thế giới nói thêm.

Nhân Đạt (theo Mundo Deportivo)