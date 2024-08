Djokovic thừa nhận đã già

MỹHạt giống số hai Mỹ Mở rộng 2024 yêu cầu được đổi giờ thi đấu, sau khi cho rằng bản thân đã quá già để chơi vào nửa đêm.

*Djokovic - Popyrin: 6h thứ Bảy 31/8, giờ Hà Nội.

Trong hai vòng đầu Mỹ Mở rộng, Djokovic đều là người chơi trận muộn nhất vào phiên đấu tối của sân trung tâm Arthur Ashe. Trận thắng ba set trước Radu Albot ở vòng đầu khiến Djokovic phải đứng trên sân tới nửa đêm, do trận đơn nữ trước đó kéo dài. Ở vòng hai, Nole may mắn chỉ phải đấu hơn hai tiếng do đồng hương Laslo Djere bỏ cuộc đầu set ba.

"Tôi đang cạn pin và chuẩn bị tắt máy", Djokovic nói trong cuộc họp báo hôm 28/8. "Tuổi tác có lẽ không thực sự giúp ích cho việc thức khuya. Tôi đã phải chờ rất lâu, bởi lịch dự kiến ban đầu là 8 giờ tối. Sau đó thì trận đơn nữ tưởng như sắp kết thúc lại bất ngờ kéo dài, khiến tôi phải vào sân rất muộn. Tôi thích chơi buổi tối nhưng không phải là trận muộn nhất".

Djokovic bắt lưới ở trận gặp Djere tại vòng hai Mỹ Mở rộng, trên sân Arthur Ashe, New York hôm 28/8. Ảnh: Reuters

Mỹ Mở rộng cũng như ba Grand Slam còn lại thường xếp tay vợt được chú ý nhất chơi ở sân trung tâm vào cuối ngày. Đây là thời điểm khán giả tới sân, cũng như xem qua truyền hình, đông nhất. Djokovic là ngôi sao bảo chứng cho tỷ lệ xem của bất kỳ sự kiện quần vợt nào và việc xếp anh chơi vào khung giờ khác là điều ban tổ chức không muốn.

Djokovic khó chịu khi phải chờ đợi trong thế sẵn sàng thi đấu ở vòng một hôm 26/8. Trước trận của Nole, tay vợt nữ chủ nhà Sloane Stephens tưởng như thắng dễ Clara Burel, khi dẫn 6-0, 3-0. Tuy nhiên, trận đấu dài hơn dự kiến do Burel bất ngờ vùng lên, thắng ngược 0-6, 7-5, 7-5.

Đáp lại yêu cầu của Nole, ban tổ chức vẫn xếp anh chơi phiên đấu tối ở vòng ba, nhưng ở khung giờ đẹp hơn cho tay vợt Serbia. Anh sẽ đấu với hạt giống số 28 Alexei Popyrin vào 19h ngày 29/8 giờ New York, tức 6h sáng 30/8 giờ Hà Nội. Sau đó, hai tay vợt nữ Aryna Sabalenka và Ekaterina Alexandrova sẽ đấu trận muộn nhất ngày trên sân Arthur Ashe.

Ở vòng một Mỹ Mở rộng, Jannik Sinner dù là hạt giống số một vẫn chơi vào ban ngày. Carlos Alcaraz và Djokovic luân phiên chơi các trận muộn nhất ở sân Arthur Ashe. Một số ngôi sao khác như Alexander Zverev hay Daniil Medvedev thậm chí còn phải chơi ở các sân khác trong tổ hợp Flushing Meadows.

"Tôi biết khán giả chờ đợi trận đấu muộn nhất. Nhưng với các tay vợt, nó thực sự mệt mỏi", Djokovic nói thêm. "Tôi không biết chúng tôi có thực sự muốn vậy không. Có lẽ chúng tôi chỉ vui nếu thắng trận".

Dù phải vào sân lúc tối muộn, lịch thi đấu này giúp Djokovic tránh được cái nóng khó chịu vào ban ngày. Anh năm ngoái vô địch Mỹ Mở rộng với sáu trận thắng chỉ trong ba set. Hai set thua duy nhất của Nole là dưới tay đồng hương Laslo Djere ở vòng ba.

Vy Anh