Djokovic thắp hy vọng thi đấu ở Mỹ Mở rộng

Novak Djokovic có khả năng thi đấu ở Mỹ Mở rộng, sau khi chính quyền New York bỏ quy định hộ chiếu vaccine với các VĐV.

Thị trưởng thành phố New York, Eric Adams bãi bỏ sắc lệnh cấm các VĐV thể thao chưa tiêm phòng từ 25/3. Đây là một trong những quyết định nhằm phục hồi các hoạt động cộng đồng và kinh tế, dựa theo diễn biến dịch Covid-19 ở New York.

Djokovic chín lần vào chung kết Mỹ Mở rộng và vô địch ba lần. Ảnh: ATP

Một loạt ngôi sao thể thao Mỹ chưa tiêm phòng, nổi tiếng nhất là cầu thủ bóng rổ Kyrie Irving, sẽ được tham thi đấu từ cuối tuần này. Irving trước đó chỉ được thi đấu các trận sân khách của Brooklyn Nets. Anh sẽ lần đầu chơi ở sân nhà vào thứ hai 28/3, khi Nets tiếp Charlotte Hornets.

Quyết định của Thị trưởng New York cũng đồng nghĩa Novak Djokovic tăng cơ hội thi đấu tại Mỹ Mở rộng, khởi tranh cuối tháng 8. Djokovic hiện chưa đủ điều kiện nhập cảnh, lỡ hai Masters 1000 ở Mỹ tháng này. Nhưng quy định nhập cảnh có thể được giới chức xứ cờ hoa nới lỏng những tháng tới, do dịch bệnh đã được khống chế. Số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ giảm liên tục hai tháng qua, trung bình 30.000 ca mỗi ngày, giảm sâu so với đỉnh dịch gần 1 triệu ca ngày 15/1. Riêng ở York, nơi đăng cai Mỹ Mở rộng, số ca nhiễm trung bình bảy ngày qua chỉ là 2.600.

Djokovic mới chơi ba trận từ đầu năm, ở Dubai – nơi không có quy định về tiêm phòng vaccine. Việc nghỉ dài ngày khiến tay vợt Serbia mất vị trí số một thế giới vào tay Daniil Medvedev trong ba tuần, và bị Rafael Nadal vượt lên trong cuộc đua Grand Slam.

Djokovic dự kiến tới Monaco tuần tới để tập luyện, chuẩn bị cho Monte Carlo Masters khởi tranh vào 10/4. Nhờ Liên minh châu Âu (EU) nới lỏng các biện pháp phòng dịch, tay vợt 34 tuổi có thể chơi tại Pháp, Tây Ban Nha và Italy trong mùa đất nện nếu có kết quả xét nghiệm âm tính. Djokovic thậm chí không cần cách ly bắt buộc như quy định trước đây.

Djokovic cũng không cần tiêm phòng để chơi ở Wimbledon. Vương quốc Anh - nước không thuộc EU - chỉ yêu cầu người chưa tiêm cung cấp xét nghiệm âm tính trong vòng 48 tiếng trước khi nhập cảnh, và thực hiện xét nghiệm lại trong ngày đầu tiên đặt chân tới xứ sương mù. Djokovic sáu lần vô địch Wimbledon sau bảy lần vào chung kết, gồm ba lần gần nhất.

Vy Anh (theo Tennishead)