Djokovic thắng trận ra quân Indian Wells Masters

MỹTay vợt huyền thoại Novak Djokovic hạ Kamil Majchrzak 4-6, 6-1, 6-2 ở vòng hai giải Masters 1000 tại Indian Wells.

Trong điều kiện gió giật mạnh ở sa mạc California, Djokovic đôi lúc cho thấy dấu hiệu chưa bắt nhịp, ở trận đầu tiên kể từ sau chung kết Australia Mở rộng hồi đầu tháng Hai. Tay vợt 38 tuổi gặp khó khăn trong những đường bóng cuối sân ở set đầu, nhưng thi đấu ổn định hơn ở hai set sau để vượt qua Majchrzak, người từ lâu đã ngưỡng mộ chủ nhân 101 danh hiệu ATP Tour.

Djokovic trong trận gặp Majchrzak ở vòng hai BNP Paribas Open, tại Indian Wells, California, Mỹ hôm 7/3. Ảnh: Reuters

"Thời gian gần đây với tôi ở Indian Wells thực sự rất thử thách", Djokovic nói trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu tối 7/3. "Tôi gặp khó trong việc tìm ra phong độ tốt nhất, đặc biệt là ở giai đoạn đầu giải trong bảy hoặc tám năm qua. Tôi rất vui vì đã vượt qua thử thách này".

Djokovic, người cùng nắm kỷ lục 5 lần vô địch Indian Wells với Roger Federer, gần đây có thành tích không mấy thuận lợi tại giải đấu này khi không thể vào tới vòng bốn kể từ năm 2017. Danh hiệu gần nhất của anh tại giải Masters 1000 ở Indian Wells là năm 2016. Kể từ đó anh lần lượt thất bại trước Taro Daniel, Philipp Kohlschreiber, Luca Nardi và Botic van de Zandschulp.

Ở tuổi 38, tay vợt Serbia trở thành người đàn ông lớn tuổi thứ hai lọt vào vòng ba tại Indian Wells, chỉ sau Ivo Karlovic, người từng làm được điều này khi 40 tuổi vào năm 2019.

"Tôi thấy gió ở đây là một trong những yếu tố khó chịu nhất trên Tour", Djokovic nói thêm khi nhắc tới điều kiện thi đấu. "Những cơn gió giật lúc mạnh lúc yếu, lại đổi hướng liên tục khiến mọi thứ cực kỳ khó khăn. Đặc biệt là ở một đầu sân và nó tạo thêm rất nhiều áp lực".

Trong trận đấu vòng hai hôm 7/3, Majchrzak gặp may khi giành break ngay game đầu tiên của set một, với một tình huống chạm lưới giúp anh chiếm lợi thế. Tay vợt Ba Lan sau đó thắng luôn set mở màn trước khi Djokovic tăng cường độ và tận dụng sự sa sút của đối thủ để đưa trận đấu vào set quyết định.

Djokovic thậm chí còn bị ngã ngửa ra sân ở game đầu của set ba sau một pha bóng kéo dài 40 cú đánh, khi tỷ số là 30-30. Anh để mất game đó, nhưng rồi trở lại, phá vỡ sự kháng cự của Majchrzak và khép lại chiến thắng sau 2 giờ 12 phút.

Vy Anh