Djokovic thắng nhiều trận Grand Slam sân cứng ngang Federer

MỹTrận thắng ngược Zachary Svajda 6-7(5), 6-3, 6-3, 6-1 giúp Novak Djokovic cán mốc 191 chiến thắng ở hai Grand Slam sân cứng, ngang kỷ lục của Roger Federer.

Federer thắng sáu giải Australia Mở rộng và năm Mỹ Mở rộng trong sự nghiệp, còn Novak Djokovic giữ kỷ lục 10 lần vô địch tại Grand Slam đầu năm và bốn danh hiệu ở New York. Đây là hai tay vợt thành công nhất trên sân cứng trong Kỷ nguyên Mở.

Djokovic trong trận gặp Svajda ở vòng hai Mỹ Mở rộng, trên sân Arthur Ashe, New York hôm 27/8. Ảnh: Reuters

Chiến thắng của Djokovic ở vòng hai ngày 27/8 đến không dễ dàng, khi anh bị tay vợt chơi vòng loại Svajda gây khó ở set đầu. Dư âm từ vết rách ngón chân cái ở trận gặp Learner Tien tại vòng một khiến Djokovic di chuyển chậm, mất thăng bằng nhiều tình huống và không giữ được nhịp điệu quen thuộc.

Không chỉ thua set đầu, Djokovic còn phải thắng ngược set ba khi có lúc bị dẫn 1-3. Bản lĩnh và chấn thương của đàn em 22 tuổi giúp Nole áp đảo trong phần còn lại của trận đấu, giành chiến thắng sau hai giờ 34 phút. Svajda bị đau từ cuối set hai, dẫn tới việc chỉ giao bóng trung bình 145 km/h.

"Tôi không cảm thấy ổn", Djokovic thừa nhận sau trận. "Đầu trận là quãng thời gian thất vọng, nhưng cũng phải thừa nhận Svajda đã chơi sung mãn với thứ tennis chất lượng. Không may là cậu ấy bị chấn thương. Tôi đã nói rằng cậu ấy đang chơi rất tốt khi bắt tay vào cuối trận".

Djokovic lần thứ 75 vào vòng ba Grand Slam, vượt kỷ lục 74 lần của Federer. Anh sẽ vào vòng bốn nếu hạ Cameron Norrie trận tới. Norrie là bại tướng gần đây của Djokovic ở bán kết Geneva Mở rộng và vòng bốn Roland Garros.

Nhánh tứ kết của Djokovic còn hạt giống số bốn Taylor Fritz và số 21 Tomas Machac, người đã giải mã tài năng trẻ Joao Fonseca ở vòng hai với chiến thắng chỉ sau ba set. Carlos Alcaraz, đối thủ tiềm năng của Nole ở bán kết, thì vẫn đang chơi xuất sắc với việc chỉ thua bốn game trong trận vòng hai gặp Mattia Bellucci (6-1, 6-0, 6-3).

"Chặng đường còn rất dài và không nói trước được điều gì", Djokovic nói thêm về mục tiêu chinh phục Mỹ Mở rộng lần thứ năm. "Tôi cảm thấy nhẹ nhõm nhưng không quá vui mừng. Tôi cần xử lý một vài vấn đề và hy vọng mọi chuyện sẽ tốt lên sau từng trận".

Các trận đáng chú ý ở vòng hai Mỹ Mở rộng hôm nay

22h (28/8) Lorenzo Musetti - David Goffin 0h (29/8) Jannik Sinner - Alexei Popyrin 3h30 (29/8) Stefanos Tsitsipas - Daniel Altmaier 6h (29/8) Alexander Zverev - Jacob Fearnley 7h30 (29/8) Nuno Borges - Tommy Paul

Vy Anh