Djokovic thắng cả đơn lẫn đôi ở Indian Wells

MỹSau khi thắng Aleksandar Kovacevic 6-4, 1-6, 6-4 ở vòng ba đơn nam, Novak Djokovic tiếp tục thắng trận đôi nam cùng với Stefanos Tsitsipas.

Chiến thắng trước Kovacevic giúp Djokovic giành vé vào vòng bốn giải Masters 1000 ở Indian Wells, lần đầu tiên kể từ năm 2017. Đây là trận thứ hai liên tiếp trong tuần Djokovic phải chơi ba set, sau khi anh phải chiến đấu vất vả để vượt qua Kamil Majchrzak ở trận ra quân.

Djokovic cứu bóng trong trận gặp Kovacevic, trên sân Trung tâm ở Indian Wells Tennis Garden, California, Mỹ hôm 9/3. Ảnh: Reuters

Đối thủ tiếp theo của tay vợt Serbia sẽ là nhà đương kim vô địch Jack Draper, sau khi tay vợt Anh quốc đánh bại Francisco Cerundolo 6-1, 7-5.

Kovacevic, người lần đầu gặp thần tượng Djokovic tại Flushing Meadows vào năm 2005, gây nhiều khó khăn cho nhà vô địch 24 Grand Slam trong suốt trận đấu hôm 9/3. Tay vợt Mỹ thua set đầu 4-6 nhưng thắng cả ba game giao cuối cùng mà không mất điểm nào, trước khi cân bằng tỷ số nhờ màn trình diễn đầy cảm hứng ở set hai, tận dụng sự sa sút giữa trận của Djokovic.

Trong set quyết định, Djokovic lấy lại sự ổn định và bắt đầu tìm được cảm giác bóng, dù anh đã phải ôm cổ chân sau một pha bóng kéo dài ở game thứ ba. Nole đã thắng 34 trong 35 trận gần nhất khi giành set đầu tiên, với thất bại duy nhất trong giai đoạn đó là trước tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz ở chung kết Australia Mở rộng cuối tháng 1/2026. Alcaraz cũng đã vào vòng bốn đơn nam như Nole, sau khi hạ Arthur Rinderknech 6-7, 6-3, 6-2.

Với chiến thắng này, Djokovic trở thành tay vợt lớn tuổi thứ hai lọt vào vòng bốn của một giải Masters 1000 kể từ khi hệ thống này ra đời năm 1990, chỉ sau Ivo Karlovic, người đạt được thành tích này tại Indian Wells năm 2019 khi 40 tuổi.

Ít giờ sau trận thắng đơn, Djokovic kết hợp cùng Stefanos Tsitsipas, giành chiến thắng ở vòng một đôi nam. Họ bất ngờ đánh bại cặp đương kim vô địch Marcelo Arevalo và Mate Pavic với tỷ số 6-3, 6-2.

Djokovic và Tsitsipas, trong trận vòng một đôi nam trên sân số 3 ở Indian Wells Tennis Garden, California, Mỹ hôm 9/3. Ảnh: Reuters

Được biết đến nhiều hơn với sự cạnh tranh ở nội dung đơn, Djokovic và Tsitsipas bước vào nội dung đôi với một sự kết hợp khá lạ lẫm, dù họ đã đối đầu nhau 14 lần trên ATP Tour. Tuy nhiên, bộ đôi nhận vé đặc cách nhanh chóng tìm được nhịp thi đấu để giành chiến thắng thuyết phục chỉ sau 53 phút trước hạt giống số ba Arevalo và Pavic, những người đã vô địch năm 2025 sau khi đánh bại bốn cặp chủ yếu gồm các tay vợt đánh đơn.

Thi đấu cùng nhau lần đầu tiên, Djokovic và Tsitsipas kiểm soát trận đấu nhờ khả năng giao bóng rất tốt trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả trên sân số 3. Họ thắng 89% số điểm khi giao bóng một và cứu thành công cả bốn break-point phải đối mặt. Ở vòng hai, họ sẽ gặp hai tay vợt đánh đơn khác là Arthur Rinderknech và Valentin Vacherot.

Vy Anh