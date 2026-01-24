Cú đánh bất cẩn của hạt giống số bốn Novak Djokovic suýt đưa bóng trúng đầu cô gái nhặt bóng, trong trận thắng Botic van de Zandschulp 6-3, 6-4, 7-6 (4) ở vòng ba.

Sự cố xảy ra ở set hai, khi Djokovic đang dẫn 4-2. Van de Zandschulp đánh bóng ra ngoài, giúp Djokovic giành điểm. Ngay sau đó, tay vợt 38 tuổi vung tay đánh mạnh bóng sang bên trái trong trạng thái tức giận. Quả bóng bay rất nhanh và chỉ cách đầu của cô gái đang ngồi gần lưới trong gang tấc. Cô bé đã phải cúi người tránh bóng.

Cú đánh bóng gây nguy hiểm của Djokovic, trong trận gặp Botic van de Zandschulp ở vòng ba đơn nam Australia Mở rộng tại Melbourne, bang Victoria, Australia tối 24/1/2026. Ảnh: chụp màn hình

Djokovic lập tức giơ tay xin lỗi và quay đi ngay sau pha bóng. Bình luận trên sóng truyền hình Australia, cựu số một thế giới Jim Courier thốt lên: "Tình huống rất nguy hiểm, quả bóng bay sượt qua ngay phía trên đầu cô bé".

Trọng tài chính John Blom cũng nhìn chằm chằm về phía Djokovic sau sự cố, như một lời nhắc nhở. Bình luận viên Todd Woodbridge cho biết trọng tài đã có ánh nhìn thể hiện rõ sự không hài lòng.

Theo luật, tay vợt không được "đánh, đá hoặc ném bóng một cách bạo lực, nguy hiểm hoặc trong cơn tức giận" ngoài tình huống thi đấu hợp lệ. Vi phạm có thể dẫn tới tiền phạt lên đến 50.000 USD, thậm chí bị xử thua trực tiếp nếu trọng tài và giám sát giải đấu cho rằng hành vi đủ nghiêm trọng. Trong trường hợp này, Djokovic không bị cảnh cáo hay xử phạt, do không có ai bị trúng bóng.

Djokovic suýt bị truất quyền thi đấu ở Australia Mở rộng 2026 Tình huống bất cẩn của Djokovic.

Sự việc khiến nhiều người nhớ lại Mỹ Mở rộng 2020, khi Djokovic bị truất quyền thi đấu ở vòng bốn vì đánh bóng trúng cổ một nữ trọng tài biên. Khi đó, tay vợt Serbia lập tức xin lỗi và sau này thừa nhận bản thân rất buồn và trống rỗng, vì hành động ngoài ý muốn. Tại Melbourne lần này, Courier nhận xét cú đánh của Djokovic thậm chí còn mạnh hơn so với tình huống năm 2020, và quá sát ranh giới an toàn.

Bên cạnh tình huống gây tranh cãi, trận đấu với Van de Zandschulp cũng có những thời điểm khiến người hâm mộ lo lắng cho Djokovic. Sau khi thắng hai set đầu 6-3, 6-4, anh gặp vấn đề ở set ba khi bị trượt chân và ngã xuống sân. Tay vợt đang sở hữu 24 Grand Slam đã xin chăm sóc y tế, trước khi trở lại thi đấu. Djokovic vẫn kịp thắng set ba trong loạt tie-break với tỷ số 7-6, khép lại trận đấu sau ba set.

Suốt trận, Djokovic có nhiều khoảnh khắc tỏ ra không hài lòng với khán giả. Ở một thời điểm, trọng tài phải nhắc nhở người xem giữ trật tự. Sau trận, anh làm động tác chụp tai hướng về khán đài và "kéo violin" bằng cây vợt.

Chiến thắng này đưa Djokovic vào vòng bốn Australia Mở rộng 2026, nơi anh đang hướng tới danh hiệu Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp, để vượt kỷ lục mà anh đang cùng nắm giữ với huyền thoại Margaret Court. Đối thủ của Djokovic nhiều khả năng là tài năng 20 tuổi người CH Czech, Jakub Mensik.

Hoàng An