Djokovic: 'Sinner và Alcaraz quá xuất sắc, nhưng tôi không từ bỏ'

MỹSau khi thua Carlos Alcaraz ở bán kết Mỹ Mở rộng 2025, Novak Djokovic thừa nhận trong phòng họp báo về sự vượt trội của thế hệ trẻ nhưng khẳng định anh sẽ không từ bỏ mục tiêu giành Grand Slam thứ 25.

Djokovic chúc mừng Carlos Alcaraz sau bán kết Mỹ Mở rộng 2025, tại Flushing Meadows, New York, Mỹ ngày 6/9/2025. Ảnh: Reuters

- Với bốn lần vào bán kết các giải Grand Slam năm nay, nhiều tay vợt sẽ hài lòng, ngoại trừ Carlos Alcaraz và Jannik Sinner. Anh thấy sao về mùa giải của mình và liệu có chấp nhận cam chịu trong tương lai?

- Tôi đã thua ba trong bốn trận bán kết trước Alcaraz và Sinner. Họ đơn giản là quá xuất sắc, chơi ở một đẳng cấp rất cao. Thật không may, tôi đã cạn năng lượng sau set thứ hai. Tôi có đủ sức để chiến đấu và theo kịp nhịp độ của họ trong hai set. Nhưng sau đó, tôi không còn gì trong "bình xăng", còn Alcaraz vẫn duy trì được sự ổn định. Đó cũng là cảm giác khi tôi đối đầu với Sinner trong năm nay. Ở thể thức năm set, thật sự rất khó để đối đầu với họ, đặc biệt là vào giai đoạn cuối của một giải Grand Slam.

- Vậy còn tương lai?

- Tôi hài lòng với trình độ của mình, nhưng vấn đề nằm ở thể lực. Như tôi đã nói sau tứ kết, tôi đã cố gắng chuẩn bị thể trạng tốt nhất có thể để duy trì nhịp độ càng lâu càng tốt. Nhưng điều đó không đủ. Thật đáng tiếc, đó là điều tôi không thể kiểm soát ở giai đoạn này của sự nghiệp. Tôi không thể làm gì hơn được nữa. Sẽ rất khó để vượt qua những thử thách như Sinner hay Alcaraz ở các trận đấu năm set tại Grand Slam trong tương lai. Tôi nghĩ mình có cơ hội tốt hơn ở thể thức ba set. Dù vậy, tôi sẽ không từ bỏ các giải Grand Slam. Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu, cố gắng vào chung kết và tranh thêm một danh hiệu, dẫu biết đó sẽ là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn.

- Anh nhận xét thế nào về sự tiến bộ của Alcaraz và Sinner?

- Việc các tay vợt trẻ tiến bộ là điều đương nhiên. Hai tay vợt này hiện là những người chơi hay nhất thế giới. Nếu bạn không cải thiện, tức là có điều gì đó không ổn, vì vậy bạn phải thích nghi và thay đổi. Họ có đội ngũ rất tốt, chiến lược huấn luyện và cách tiếp cận đúng đắn. Kết quả đã chứng minh điều đó. Không có gì nghi ngờ khi mỗi năm họ càng chơi tốt hơn và đó là điều được kỳ vọng ở độ tuổi của họ.

- Cảm giác của anh có giống như khi thua Sinner ở Wimbledon?

- Mọi thứ khá đơn giản. Tôi nghĩ mình đã giải thích những gì xảy ra hôm nay, khi tôi không thể duy trì thể lực. Đúng là tôi thất vọng khi không thể duy trì được thể lực, nhưng đó cũng là điều tôi đã lường trước, thời gian và tuổi tác là những thứ bạn buộc phải chấp nhận. Tôi vẫn yêu thích cảm giác được thi đấu.

- Anh tìm thấy niềm vui mà anh nhắc đến từ đâu?

- Hôm nay tôi đã nhận được sự cổ vũ tuyệt vời từ khán giả và rất biết ơn họ. Tôi đã có những khoảnh khắc thú vị, đặc biệt ở set hai với Alcaraz, với những điểm số giành được và sự hào hứng từ khán giả. Đó là một trong những lý do chính mà tôi vẫn tiếp tục thi đấu đến giờ. Trong vài năm qua, tình cảm mà tôi nhận được từ khắp nơi trên thế giới thật sự tuyệt vời. Alcaraz đơn giản là xuất sắc hơn tôi ở những khoảnh khắc quyết định. Thua cuộc không bao giờ vui, nhưng nếu phải thua, tôi chấp nhận thua trước Alcaraz và Sinner. Tôi biết họ đang chơi tốt hơn tôi vào lúc này. Chỉ còn cách công nhận điều đó và nói "Các cậu đã làm rất tốt".

- Những giới hạn thể lực mà anh nhắc đến, đó là do tích lũy theo thời gian?

- Chủ yếu là do tích lũy. Gần như ở mỗi trận đấu, lại có thêm một vấn đề cần xử lý. Cuối cùng, năng lượng của tôi đã cạn. Không có chấn thương nào ngăn cản tôi thi đấu hôm nay, không có gì để phàn nàn cả, đơn giản là thể lực của tôi không đủ để đối đầu với Carlos.

- Anh có kế hoạch gì từ giờ đến Australia Mở rộng đầu năm sau không?

- Ồ, Australia còn xa lắm (cười). Ở giai đoạn này của sự nghiệp, thật lòng mà nói thì tôi không nghĩ xa đến vậy. Tôi đã lên kế hoạch tham dự giải đấu ở Athens (ATP 250 đầu tháng 11), điều đó là chắc chắn, nhưng ngoài ra, mọi thứ vẫn là dấu hỏi.

- Anh nói đến các trận đấu năm set, anh có nghĩ đến việc chơi nhiều giải đấu ba set hơn không?

- Chúng tôi sẽ xem xét, tôi cần thảo luận với đội ngũ, nhưng đó là một khả năng sau mùa giải Grand Slam này. Tôi không nói rằng mình sẽ bỏ qua các giải Grand Slam, tôi vẫn muốn thi đấu ở những nơi đó mùa tới. Đó là những giải đấu khác biệt, là cột trụ của môn thể thao này và là những giải đấu quan trọng nhất. Nhưng đúng vậy, tôi tự cho mình nhiều cơ hội hơn ở các trận đấu ba set, ở các giải đấu kéo dài một tuần hoặc ở các giải Masters 1000 với những ngày nghỉ giữa các trận. Điều đó có thể sẽ thuận lợi hơn cho tôi khi đối đầu với Alcaraz và Sinner.

Hoàng Thông tổng hợp