Djokovic - Sinner: Trông chờ vận may

AustraliaKỷ lục gia 10 lần vô địch Novak Djokovic sẽ cần tới nhiều may mắn để phục thù đàn em Jannik Sinner tại bán kết Australia Mở rộng.

* Djokovic - Sinner: 15h30 ngày 30/1, giờ Hà Nội.

Djokovic đang trải qua một trong những giải đấu may mắn nhất sự nghiệp khi liên tục hưởng lợi từ chấn thương của các đối thủ.

Lão tướng sắp 39 tuổi được miễn thi đấu vòng bốn khi Jakub Mensik rút lui vì đau cơ bụng. Sau quãng nghỉ 4 ngày, Djokovic lép vế hoàn toàn khi gặp hạt giống số năm Lorenzo Musetti ở tứ kết. Anh gần như không theo kịp những đòn phản công bằng trái một tay của Musetti và thua tâm phục hai set đầu 4-6, 3-6. Nhưng ngay game đầu set ba, tay vợt Italy bắt đầu có dấu hiệu căng cơ háng và Djokovic nhờ đó dễ dàng vượt lên dẫn 3-1, trước khi đối thủ bỏ cuộc.

Djokovic (phải) bắt tay Musetti, sau trận tứ kết Australia Mở rộng, trên sân Rod Laver, Melbourne, Australia hôm 28/1. Ảnh: Reuters

Djokovic thẳng thắn thừa nhận gặp may trong cuộc phỏng vấn sau trận tứ kết, cho rằng Musetti đáng lẽ mới là người đi tiếp vì hoàn toàn vượt trội. Đây là một trong những kết quả gây sốc nhất lịch sử đơn nam Australia Mở rộng, gợi nhớ việc Grigor Dimitrov từng dẫn hai set đầu trước Sinner ở vòng bốn Wimbledon 2025 rồi bỏ cuộc vì chấn thương cơ ngực.

Sinner vẫn đang thể hiện phong độ tốt của người hai năm liền vô địch giải. Nhưng tay vợt Italy cũng từng gặp rắc rối thể trạng ở trận đấu vòng ba với Eliot Spizzirri, trước khi hưởng lợi nhờ trọng tài cho nghỉ 10 phút để đóng mái che sân. Với nhiệt độ tại Melbourne thường đạt ngưỡng trên 40 độ C như hiện tại, chấn thương có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, đặc biệt với một người không quá mạnh về thể lực như Sinner.

Djokovic sẽ cần tới những may mắn kiểu như hai vòng gần nhất, để hy vọng phá dớp 5 thất bại liên tiếp dưới tay Sinner, bao gồm hai trận bán kết Grand Slam mùa trước. "Chẳng ai mong đối thủ chấn thương cả, nhưng đó là thể thao và đôi khi nó vẫn xảy ra với chúng tôi", Djokovic nói trong cuộc họp báo hôm 28/1.

Nole chỉ thắng 4 trong 10 lần gặp Sinner và đã thua 6 trong 7 trận gần đây. Tay vợt Italy thắng 6-4, 7-5, 7-6(3) tại Roland Garros và 6-3, 6-3, 6-4 tại Wimbledon mùa trước, đều là những thắng lợi theo thế trận một chiều.

Djokovic (phải) chúc mừng Sinner, sau trận bán kết Australia Mở rộng, trên sân Rod Laver, Melbourne, Australia, tháng 1/2024. Ảnh: Reuters

Với phong độ hiện tại, ngay cả khi chơi trên mặt sân sở trường từng 10 lần đăng quang, Djokovic cũng rất khó lật ngược tình thế. Màn trình diễn ở tứ kết cho thấy Nole không còn khả năng đương đầu với những đàn em có lối chơi quyết liệt và bộ kỹ năng tốt, trong khi Sinner ở đẳng cấp cao hơn hẳn Musetti.

Ngoại trừ trận đấu bị chuột rút với Spizzirri, Sinner giải quyết các đối thủ khác đều nhanh gọn. Ở tứ kết, tay vợt số hai thế giới thắng áp đảo Ben Shelton 6-3, 6-4, 6-4 dù đối thủ Mỹ thuộc top giao bóng hay nhất thế giới hiện tại. Sinner đang có chuỗi 19 trận thắng liên tiếp tại Melbourne Park và có thành tích 38-3 trong 41 set gần nhất tại giải, kể từ trận chung kết năm 2024 với Daniil Medvedev.

Không khó hình dung việc Sinner tiếp tục áp đảo Djokovic bằng những cú bắn phá dữ dội từ sau baseline. Thế trận có thể sẽ chỉ xoay chuyển theo hướng có lợi cho Nole nếu đàn em gặp rắc rối nào đó về thể trạng.

"Cả Sinner và Alcaraz đều đang rất hay. Nhưng còn lâu tôi mới giương cờ trắng", Djokovic nói trong cuộc họp báo trước bán kết. "Tôi không cảm thấy bản thân đang đuổi theo ai cả, tôi tự tạo lịch sử cho mình. Mục tiêu của tôi luôn là vào chung kết, và đoạt Grand Slam. Đó là lý do tôi còn cầm vợt".

Vy Anh