Djokovic rút khỏi giải khởi động Australia Mở rộng 2026

AustraliaTay vợt số 4 thế giới Novak Djokovic không dự ATP 250 ở Adelaide vì thể lực không đảm bảo, trong bối cảnh Australia Mở rộng 2026 chuẩn bị khởi tranh.

"Về thể chất, không may là tôi chưa hoàn toàn sẵn sàng", Djokovic thông báo trên trang cá nhân về lý do vắng mặt ở Adelaide tuần này. "Tôi từng vô địch ở Adelaide ba năm trước và rất hào hứng mỗi khi trở lại đó. Hiện tôi tập trung cho Australia Mở rộng và mong sớm có mặt ở Melbourne".

Djokovic mừng chiến thắng ở giải ATP 250 tại Athens, Hy Lạp hồi tháng 11/2025. Ảnh: Reuters

Djokovic thường chơi ít nhất một giải để chuẩn bị cho Grand Slam đầu năm, nơi anh giữ kỷ lục 10 lần vô địch. Đây là lần hiếm hoi tay vợt Serbia bay thẳng tới Melbourne mà không có giải đấu khởi động. Vòng chính Australia Mở rộng sẽ khởi tranh vào 18/1 và Djokovic là hạt giống số 4.

Djokovic từng dính chấn thương vai ở giải Athens Mở rộng cuối năm ngoái, dẫn tới việc rút khỏi ATP Finals sau đó. Tuy nhiên, đây được xem là chấn thương nhẹ và là cái cớ để tay vợt 38 tuổi rút khỏi giải lớn cuối cùng trong năm. Hiện chưa rõ Nole có bị chấn thương trong quá trình tập luyện cho mùa giải mới hay không.

Djokovic đang hướng đến mục tiêu đoạt Grand Slam thứ 25 nhưng nhiệm vụ ngày càng khó do vấn đề thể lực và phong độ chói sáng của bộ đôi Carlos Alcaraz – Jannik Sinner. Djokovic nhiều lần hụt hơi khi chơi các trận năm set với những đối thủ này ở bốn Grand Slam mùa trước.

Trong bối cảnh cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt, Australia Mở rộng được xem là địa điểm lý tưởng nhất để Nole đoạt thêm Grand Slam. Trên sân đấu này, anh từng là "độc cô cầu bại" với hai lần lập hat-trick vô địch. Mùa trước, anh thể hiện xuất sắc khi thắng Tomas Machac, Jiri Lehecka và hạ Alcaraz ở tứ kết. Đến bán kết gặp Alexander Zverev, Djokovic cũng chơi tốt trước khi phải bỏ cuộc vì chấn thương.

"Đây thực sự là vấn đề đáng ngại", cựu số một thế giới Andy Roddick nói về thể trạng của Djokovic khi bước vào 2026. "Ở tuổi này, bạn rất khó hồi phục. Nếu không còn đủ nhanh và mạnh, Djokovic gần như không thể thắng Alcaraz và Sinner. Những tay vợt trẻ khác cũng sẽ làm khó cậu ấy bằng thể lực vượt trội".

Djokovic giảm tải lịch thi đấu gần như tối đa trong những năm gần đây. Tuy nhiên, thể trạng của anh không được cải thiện theo lịch thi đấu đó. Chuyên gia sức khỏe thể thao Stephen Smith cho rằng việc thi đấu không thường xuyên đã làm hại Djokovic.

"Tay vợt có thời gian nghỉ nhiều cũng đồng nghĩa khó bắt nhịp trở lại với cường độ thi đấu thực sự", ông nói với Tennis365 về trường hợp của Djokovic. "Ai cũng bảo Djokovic có quá nhiều kinh nghiệm nên sẽ dễ dàng ứng phó. Điều đó đúng nhưng không đủ. Việc không duy trì cường độ hoạt động sẽ gây tổn hại rất lớn cho cơ thể. Khả năng hồi phục chậm đi, thậm chí khó hồi phục, là tác động tiêu cực nhất khi cơ thể được nghỉ ngơi quá nhiều".

Nhà vô địch đơn nam và đơn nữ Australia Mở rộng năm nay nhận 3,5 triệu USD, còn á quân nhận 1,9 triệu USD. Tổng tiền thưởng tăng 12% so với giải năm ngoái.

Vy Anh