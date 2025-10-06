Djokovic phê bình Alcaraz

Theo Novak Djokovic, thế hệ đàn em như Carlos Alcaraz chỉ biết "nói suông", thay vì cùng hành động bảo vệ lợi ích của các tay vợt trước lịch thi đấu ngày càng tăng.

Djokovic từng tham gia Hội đồng Các tay vợt của Hiệp hội Quần vợt Nhà nghề nam (ATP), thậm chí giữ vị trí chủ tịch. Nhưng vì không hài lòng với chính sách của ATP, tay vợt Serbia đã thúc đẩy sự ra đời của một liên đoàn độc lập ngoài hệ thống chính thức, mang tên Hiệp hội các Tay vợt Chuyên nghiệp (PTPA).

Trên tinh thần quyết liệt bảo vệ quan điểm, Djokovic không ít lần từng đặt bản thân vào thế đối đầu Roger Federer và Rafael Nadal - những người chọn cách đấu tranh trong khuôn khổ ATP. Hiện tại, ở tuổi 38 và vào đoạn cuối sự nghiệp, dù đã đủ đầy các danh hiệu, tay vợt số 5 thế giới vẫn tiếp tục công cuộc đấu tranh trước những vấn đề còn tồn đọng của ATP, trong đó có lịch đấu ngày càng khắc nghiệt.

"Những ai biết tôi, biết những buổi họp báo của tôi và thời gian tôi còn Hội đồng các tay vợt của ATP, đều thấy từ hơn 15 năm trước, tôi đã nói về việc chúng ta cần đoàn kết và sắp xếp lại lịch thi đấu. Tôi là một trong những người không ủng hộ việc kéo dài thời gian các giải Masters 1000, vì điều đó làm giảm số ngày trong lịch trình của các VĐV", Djokovic nói bên lề giải Masters 1000 ATP Thượng Hải.

Djokovic muốn các tay vợt đàn em như Alcaraz có hành động cụ thể và mạnh mẽ hơn để phản đối lịch đấu gia tăng. Ảnh: ATP Shanghai

Trước đó, hai tay vợt nữ Iga Swiatek và Coco Gauff cũng từng lên tiếng gay gắt về cùng vấn đề, nhấn mạnh rằng số giải đấu bắt buộc dành cho các tay vợt hàng đầu ngày càng gia tăng. Số một thế giới Carlos Alcaraz, người vừa giành chức vô địch ATP 500 Tokyo, cũng ủng hộ các đồng nghiệp nữ, và nói: "Lịch thi đấu quá căng, những nhà tổ chức cần phải làm gì đó để thay đổi".

Khi được hỏi về những phát biểu của Alcaraz, Swiatek và Gauff, Djokovic tỏ ý chưa hài lòng. Anh nói: "Một số tay vợt nói rằng có những quy định bắt buộc, không còn lựa chọn nào khác ngoài tuân theo. Nhưng những quy định đó lại liên quan trực tiếp đến tiền thưởng và lợi ích tài chính của họ. Họ có quyền từ chối những khoản thưởng này nếu muốn thi đấu ít hơn cơ mà. Chưa kể, các tay vợt còn tham gia những trận đấu biểu diễn, nên nói vậy có phần mâu thuẫn".

Theo Marca, dù không đề cập đích danh, Djokovic đang ngầm phê phán Alcaraz. Dù mùa giải hiện tại vẫn còn hai sự kiện ATP 500 ở Basel và Vienna, với việc giành chức vô địch tại Tokyo mới đây, tay vợt Tây Ban Nha chắc chắn sẽ dẫn đầu bảng thưởng ATP 500 Bonus Pool năm 2025, qua đó bỏ túi ít nhất 1 triệu USD ngoài số tiền thưởng đã kiếm được từ các giải đấu.

Tổng quỹ thưởng của ATP 500 Bonus Pool là 3 triệu USD, sẽ được chia cho 6 tay vợt đứng đầu bảng tổng sắp, tùy thuộc vào điều kiện tham dự. Để đủ điều kiện nhận thưởng, một tay vợt phải tham gia ít nhất 5 sự kiện ATP 500 trong suốt mùa 2025 và hoàn thành các cam kết thi đấu theo khu vực.

Bên cạnh đó, Alcaraz cũng xác nhận sẽ tham gia sự kiện biểu diễn Six Kings Slam tại Riyadh, Saudi Arabia trong tháng 10 này, cùng với chính Djokovic và số hai thế giới Jannik Sinner. Tay vợt Italy mới đây cũng tuyên bố mỗi tay vợt nên tự quyết định giải đấu mỗi người tranh tài.

Djokovic còn ngầm chỉ trích các đàn em thiếu sáng kiến trong việc bảo vệ lợi ích của bản thân và đồng nghiệp, chỉ biết than phiền, thay vì kêu gọi cùng hành động để thay đổi, trước thực trạng lịch thi đấu ngày càng khắc nghiệt.

"Các tay vợt chưa đủ đoàn kết", anh giải thích. "Họ không tham gia đủ mức cần thiết. Họ chỉ bình luận, phàn nàn, rồi rời đi. Nếu có vấn đề, một thời gian sau họ lại quay lại phàn nàn tiếp. Chỉ xuất hiện trên truyền thông và nói về vấn đề này hay vấn đề kia có thể gây chú ý trong chốc lát, nhưng không thay đổi được gì. Tôi biết điều đó từ kinh nghiệm cá nhân. Chúng ta cần các tay vợt hàng đầu ngồi lại, bắt tay vào làm việc và quan tâm nhiều hơn đến lợi ích tập thể".

Hoàng Thông tổng hợp