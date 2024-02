Djokovic, Nadal, Sinner, Alcaraz cùng dự Indian Wells Masters

MỹTay vợt số một thế giới Novak Djokovic xác nhận trở lại thi đấu tại giải Masters 1000 ở Indian Wells lần đầu tiên kể từ năm 2019.

Thông tin được ban tổ chức Indian Wells Masters xác nhận hôm 7/2. Lần gần nhất Djokovic thi đấu tại Indian Wells là năm 2019, khi anh thất bại tại vòng ba trước Philipp Kohlschreiber.

Năm 2020, Djokovic không thi đấu ở Indian Wells vì giải không được tổ chức do đại dịch. Một năm sau, cũng do ảnh hưởng của Covid-19, sự kiện được dời sang tháng 10 và tay vợt Serbia quyết định không tham dự. Nole tiếp tục bỏ lỡ giải Indian Wells vào các năm 2022 và 2023 do không được phép tới Mỹ, bởi chưa có hộ chiếu vaccine Covid-19.

Djokovic (phải) và Nadal sẽ lần đầu cùng tham dự một giải đấu kể từ tháng 1/2023. Ảnh: Reuters

Dù vắng mặt ở bốn năm gần nhất, Djokovic đang giữ kỷ lục năm lần vô địch giải, vào các năm 2008, 2011, 2014, 2015 và 2016. Tay vợt 36 tuổi cũng bốn lần giành "Cú đúp Sunshine", tức vô địch ở hai sự kiện Masters liên tiếp tại Mỹ là Indian Wells Masters và Miami Mở rộng.

Năm nay, giải đấu tại Indian Wells quy tụ bốn cái tên được quan tâm nhất làng banh nỉ hiện tại, gồm Djokovic, Rafael Nadal, nhà vô địch Australia Mở rộng 2024 Jannik Sinner và số hai thế giới Carlos Alcaraz. Trong khi Djokovic nghỉ hết tháng Hai, Nadal sẽ dự giải ATP 250 ở Doha trước khi đến Mỹ.

Indian Wells Masters 2024 diễn ra từ 6-17/3, là một trong chín giải thuộc cấp độ Masters 1000 của ATP. Xét về độ danh giá, Indian Wells chỉ xếp sau bốn giải Grand Slam và ATP Finals. Giải Masters đầu tiên trong năm nhiều lần đoạt danh hiệu sự kiện ATP 1000 có chất lượng cao nhất.

Vy Anh