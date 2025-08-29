Djokovic muốn làm HLV

Novak Djokovic không phủ nhận khả năng chuyển sang làm HLV sau khi treo vợt, với học trò ưa thích là tài năng trẻ Brazil Joao Fonseca.

* Djokovic - Norrie: 6h ngày 30/8, giờ Hà Nội.

Sau khi vượt qua hai vòng đầu Mỹ Mở rộng với chiến thắng trước các ngôi sao đang lên Learner Tien và Zachary Svajda, Novak Djokovic cho biết anh hào hứng làm việc với các tài năng trẻ. Trong một video được đăng trên mạng xã hội của Mỹ Mở rộng, chủ nhân 24 Grand Slam đùa rằng anh có thể dẫn dắt Joao Fonseca, người đánh bại Tien ở chung kết Next Gen ATP Finals 2024.

"Kế hoạch sau khi treo vợt của tôi là huấn luyện Fonseca", Djokovic nói. "Cậu ấy sẽ phải trả rất nhiều tiền để có được tôi. Vì vậy, hãy sẵn sàng cho điều đó".

Fonseca đánh trái tay ở vòng hai Mỹ Mở rộng, trên sân Arthur Ashe, New York hôm 27/8. Ảnh: Reuters

Fonseca là nhà vô địch trẻ nhất lịch sử Next Gen ATP Finals, khi đăng quang ở tuổi 18 vào cuối năm ngoái. Trước đó, Jannik Sinner (2019) và Carlos Alcaraz (2020) cũng đoạt giải ở độ tuổi này.

Khi bắt đầu mùa 2024, Fonseca chỉ đứng ngoài top 700 thế giới, nhưng hiện giữ vị trí số 45. Tay vợt sinh năm 2006 đoạt danh hiệu ATP Tour đầu tiên tại Argentina Mở rộng, vào vòng ba Roland Garros, Wimbledon và Cincinnati Masters. Anh cũng vô địch giải Challenger ở Phoenix khi đánh bại những tên tuổi như Kei Nishikori và Alexander Bublik.

Djokovic kỳ vọng Fonseca sẽ chen vào cuộc đua song mã của Sinner và Alcaraz. Anh nói: "Ai cũng thích xem những cuộc cạnh tranh đỉnh cao và tôi hy vọng Alcaraz, Sinner sẽ tiếp tục điều đó trong thời gian dài. Sẽ có những người trẻ hơn họ, ở thế hệ tiếp theo, nổi lên và thách thức. Tôi nghĩ những tài năng trẻ đó sẽ tham gia cuộc đua, Holger Rune đã ở đó nhưng hơi thất thường. Fonseca cũng có thể làm được".

Djokovic xem Fonseca như "Nole mới" trong câu chuyện cạnh tranh mà anh tham gia với Roger Federer và Rafael Nadal hai thập kỷ trước. "Tôi khá đồng cảm với người thứ ba, vì tôi từng ở hoàn cảnh đó, với Federer và Nadal ở giai đoạn đỉnh cao của họ. Chắc chắn tôi muốn thấy một người thứ ba xuất hiện giữa Sinner và Alcaraz".

Fonseca dừng bước ở vòng hai Mỹ Mở rộng sau khi thua Tomas Machac 6-7, 2-6, 3-6. Điều này khiến anh lỡ hẹn với Djokovic ở tứ kết. Djokovic cũng không dễ dàng gì để đi được đến vòng đấu đó. Trước mắt Nole là thử thách mang tên Cameron Norrie ở vòng ba.

Djokovic giao bóng trong trận gặp Svajda ở vòng hai Mỹ Mở rộng, trên sân Arthur Ashe, New York hôm 27/8. Ảnh: Reuters

Norrie toàn thua Djokovic trong sáu lần gặp trước, trong đó có trận đấu ba set tại Roland Garros hồi tháng Năm. Tay vợt Vương quốc Anh, người giàu kinh nghiệm và có sở trường đánh bền, cho rằng Nole đã đánh bại anh bằng việc giao bóng quá tốt. Nếu phong độ giao bóng của Djokovic có vấn đề, anh nhiều khả năng sẽ gặp khó trước đối thủ đang hưng phấn sau khi hạ Sebastian Korda và Francisco Comesana.

Vy Anh