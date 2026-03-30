Djokovic liên tục bỏ giải lớn

MonacoSau khi rút khỏi Miami Mở rộng, tay vợt Novak Djokovic tuyên bố không dự Monte Carlo Masters - giải ATP 1000 đất nện đầu tiên trong năm.

Monte Carlo Masters là giải ATP 1000 duy nhất Djokovic chưa chạm mốc ba lần đăng quang. Ở 8 giải Masters 1000 còn lại, tay vợt Serbia đều vô địch từ ba lần trở lên. Do đó, việc rút lui của Nole khiến nhiều người bất ngờ, khi anh sẵn sàng từ bỏ tham vọng giành 3x Golden Masters.

Ở cấp độ Masters 1000, chủ nhân 24 Grand Slam đã vô địch 5 lần ở Indian Wells, 6 lần ở Miami, 2 lần ở Monte Carlo, 3 ở Madrid, 6 ở Rome, 4 ở Canada, 3 ở Cincinnati, 4 ở Thượng Hải và 7 ở Paris. Hồi giữa tháng, anh rút khỏi Miami Mở rộng vì chấn thương vai phải.

Djokovic ở trận gặp Tabilo, ở vòng hai Monte Carlo Masters, trên sân Rainier III, Monaco hôm 9/4/2025. Ảnh: Reuters

Tay vợt vừa rớt xuống số 4 thế giới cho biết đã nghĩ nhiều hơn về tương lai nghỉ thi đấu dù vẫn còn khát khao danh hiệu. "Dĩ nhiên tôi muốn giành thêm ít nhất một danh hiệu Grand Slam nữa, đồng thời duy trì thể trạng và tiếp tục thi đấu trong nhiều năm tới", Djokovic trả lời phỏng vấn tạp chí Vanity Fair hôm 28/3. "Ngoài ra, còn rất nhiều điều tôi muốn tham gia và đóng góp. Tôi rất háo hức muốn thấy tương lai sẽ ra sao, và cũng muốn chứng kiến điều đó với tư cách một tay vợt đang thi đấu".

Tuy nhiên, Djokovic cũng hé lộ anh muốn dành thời gian nhiều hơn cho gia đình. Hiện Nole cùng vợ và hai con định cư tại ngoại ô Athens, Hy Lạp. "Có nhiều dự án khác mà tôi nóng lòng muốn chia sẻ với thế giới. Tôi quan tâm đến sức khỏe, cách thức để kéo dài tuổi thọ VĐV và sức khoẻ tinh thần", Djokovic nói thêm. "Tôi tin mình vẫn có thể đóng góp nhiều trong những lĩnh vực đó".

Khi được hỏi về những tiếc nuối trong sự nghiệp, Djokovic thừa nhận đó là cảm giác anh phải học cách vượt qua, rằng bản thân đáng lẽ phải làm tốt hơn hoặc quyết định khác đi. Tay vợt Serbia cho biết anh chấp nhận những sai sót và cố gắng không nghĩ về chúng quá nhiều, cả trong cuộc sống cá nhân.

Ở tuổi 38 và sắp bước sang tuổi 39, Djokovic không còn được xem là tay vợt hay thế giới, khi Carlos Alcaraz và Jannik Sinner vươn lên mạnh mẽ. Dù vậy, Nole vẫn nhiều lần cho thấy anh chưa thể bị gạch tên khỏi cuộc đua vô địch ở mỗi sự kiện. Bỏ lỡ Monte Carlo - sự kiện diễn ra từ 4-12/4, Djokovic dự kiến sẽ tái xuất ở Madrid Masters khởi tranh 20/4.

Vy Anh