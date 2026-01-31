Djokovic lại thắng dù ghi ít điểm hơn đối thủ

AustraliaChủ nhân 24 Grand Slam, Novak Djokovic cho thấy bản lĩnh ở những điểm số quan trọng, để thắng ngược Jannik Sinner ở bán kết Australia Mở rộng sau năm set.

Giành vé vào chung kết đơn nam Australia Mở rộng sau chiến thắng mang tính "sử thi" trước Jannik Sinner (3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4), Djokovic đã đẩy giới hạn của những điều không tưởng trong tennis đi xa hơn nữa. Chủ nhật 1/2 tới, gặp Carlos Alcaraz, Nole sẽ chơi trận chung kết thứ 11 tại "thánh địa" Melbourne, nơi anh đang giữ kỷ lục 10 lần vô địch. Ngay trước trận chung kết, tay vợt 38 tuổi đã khiến các thống kê phải bùng nổ.

Djokovic đã đánh bại Sinner dù giành ít điểm hơn đối thủ. Tổng cộng, tay vợt số 4 thế giới giành 140 điểm, so với 152 của Sinner. Một nghịch lý thống kê mà tay vợt Serbia đặc biệt yêu thích, bởi ở chung kết Wimbledon 2019 gặp Roger Federer, anh cũng thắng sau năm set dù giành ít hơn đối thủ tới 14 điểm.

Djokovic (phải) động viên Sinner sau trận bán kết Australia Mở rộng, trên sân Rod Laver, Melbourne, Australia, tối 30/1. Ảnh: Reuters

38 với Djokovic là một con số mang ý nghĩa kép. Đây vừa là tuổi của Nole, người trở thành tay vợt lớn tuổi thứ hai lọt vào chung kết một giải Grand Slam kể từ khi Kỷ nguyên Mở bắt đầu năm 1968. 38 cũng là số trận chung kết Grand Slam mà tay vợt sinh tại Belgrade đã góp mặt. Một kỷ lục tuyệt đối, bỏ xa 31 trận chung kết của Roger Federer và 30 của Rafael Nadal.

Không quá khi nói Djokovic là cỗ máy bền bỉ. Anh một lần nữa chứng minh điều đó tại Rod Laver Arena khi giành chiến thắng thứ 41 trong các trận đấu 5 set trong sự nghiệp. Djokovic chỉ thua 11 lần, tương đương tỷ lệ thắng 79% ở các trận 5 set. Sinner có thành tích kém ấn tượng hơn nhiều trong thống kê này: 6 chiến thắng và 10 thất bại (tỷ lệ thắng 38%).

Với việc để thua ngược Djokovic hôm 30/1, Sinner nâng chuỗi toàn thua ở các trận đấu dài trên 3 tiếng 50 phút lên con số 9. Hai trận dài nhất trong số này là các thất bại ở Roland Garros, trước Carlos Alcaraz ở chung kết năm 2025 và Daniel Altmaier ở vòng hai năm 2023.

Không ai đánh bại được Djokovic 6 lần liên tiếp. Sau khi đã thua Sinner 5 trận liền kể từ ATP Finals tháng 11/2023, tay vợt sở hữu 24 danh hiệu Grand Slam đã chấm dứt chuỗi thất bại đó ở bán kết Australia Mở rộng 2026. Trước tay vợt Italy, chỉ có Rafael Nadal, trong giai đoạn 2008-2009, từng đánh bại Djokovic 5 lần liên tiếp trên ATP Tour.

Nếu đánh bại Alcaraz vào ngày mai, Djokovic sẽ giành danh hiệu Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp và vượt qua Margaret Court để trở thành người giữ kỷ lục tuyệt đối về số danh hiệu Grand Slam, tính chung cả nam lẫn nữ. Đó là cột mốc lịch sử cuối cùng mà Nole mơ tới trong nhiều năm qua.

Nếu muốn vô địch Australia Mở rộng lần đầu trong sự nghiệp, Alcaraz sẽ phải làm được điều mà Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray hay bất kỳ ai chưa từng làm được. Bởi lẽ, Djokovic đang sở hữu thành tích hoàn hảo trong các trận chung kết tại Melbourne, với 10 trận toàn thắng.

Vy Anh