Djokovic: 'Hãy trả tiền cho màn trình diễn của tôi'

AustraliaNovak Djokovic đùa rằng anh xứng đáng nhận 10% tiền vé trận bán kết Australia Mở rộng, vì đã cống hiến những pha bóng hay cùng Jannik Sinner hôm 30/1.

Djokovic hạ Sinner 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4 sau hơn bốn tiếng thi đấu, kéo dài tới rạng sáng 31/1 ở Melbourne Park. Trong cuộc đấu này, Nole đã trình diễn thứ tennis đỉnh cao với nhiều điểm winner ấn tượng, cùng khả năng cứu các pha bóng khó từ phía Sinner.

"Tôi nghĩ hôm nay các anh và khán giả đã nhận được giá trị xứng đáng cho tấm vé vào sân", Djokovic nói với huyền thoại Jim Courier trong cuộc phỏng vấn sau trận. "Tôi muốn được chia 10% tiền bán vé tối nay. Craig này, 10% nhé, không thương lượng gì cả".

Djokovic mừng chiến thắng tại bán kết Australia Mở rộng, trên sân Rod Laver, Melbourne, Australia, tối 30/1. Ảnh: Reuters

Lời nói đùa của Djokovic khiến hàng vạn khán giả bật cười, bao gồm Courier và CEO giải đấu Craig Tiley. Trận đấu là một kỳ tích của Nole, bởi anh đã trải qua một năm thất bại hoàn toàn ở Grand Slam, dưới tay bộ đôi Carlos Alcaraz và Jannik Sinner. Trong đó, Sinner hạ Djokovic ở hai trận bán kết mùa trước.

"Tôi từng nói Alcaraz và Sinner ở đẳng cấp khác", Djokovic nói thêm. "Tôi nói là khó mà thắng họ, nhưng không phải là không thể. Tôi chỉ cần tìm thấy đẳng cấp tương tự đó. Tôi đã xem trận bán kết của Alcaraz với Zverev và nó cho tôi cảm giác muốn tạo nên thứ tennis đỉnh cao tương tự".

Djokovic nói anh nhớ lại cuộc đọ sức dai dẳng gần sáu tiếng ở chung kết năm 2012 với Rafael Nadal, trận đấu kết thúc lúc hai giờ sáng. Khi được hỏi bí quyết duy trì thể lực sau hơn hai thập kỷ đứng trên đỉnh cao, Djokovic cho rằng ý chí là thứ quyết định.

"Cách duy nhất thắng Sinner là hãy chơi với phong độ cao nhất và vượt khỏi giới hạn", siêu sao Serbia nói. "Sinner luôn đẩy tôi đến ngưỡng và hôm nay tôi đã vượt ngưỡng. Sự cổ vũ của các bạn là động lực to lớn. Đêm nay có lẽ là một trong những đêm đẹp nhất của tôi tại Australia".

Djokovic hạ Sinner, vào chung kết Australia Mở rộng Diễn biến chính trận Djokovic - Sinner tối 30/1.

Về trận chung kết gặp Alcaraz vào Chủ nhật 1/2, Djokovic nói anh xem như đã giành chức vô địch sau màn trình diễn ở bán kết: "Tôi có cảm giác như mình vừa vô địch vậy. Làm được như thế này đã là một kỳ tích của tôi ở điều kiện hiện tại. Tôi hy vọng còn đủ sức để chơi sòng phẳng với Alcaraz".

Nhờ các đối thủ ở vòng bốn và tứ kết bị chấn thương, Djokovic chơi số phút cũng như số set ít nhất trong các tay vợt vào bán kết. Trong khi đó, Alcaraz bị chuột rút, đau bắp đùi trong trận gặp Zverev và phải chật vật mới vượt qua đối thủ Đức sau năm set căng thẳng. Alcaraz không áp đảo Djokovic như cách mà Sinner tạo ra những năm gần đây. Tay vợt Tây Ban Nha thua 4-5 về đối đầu, trong đó có trận tứ kết Australia Mở rộng năm ngoái.

Vy Anh