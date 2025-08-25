Djokovic hạ Tien ở vòng một Mỹ Mở rộng

MỹHạt giống số bảy Novak Djokovic đánh bại tài năng gốc Việt Learner Tien 6-1, 7-6(3), 6-2 trong trận ra quân Grand Slam tại New York hôm 24/8.

Djokovic không thực sự áp đảo dù thắng sau ba set, khi anh trải qua nhiều game khó trước đối thủ kém 19 tuổi. Trong set hai, cựu số một thế giới mắc 20 lỗi tự đánh hỏng. Nhiều thời điểm trận này, Nole vật lộn với thể chất dù điều kiện thi đấu thuận lợi vào buổi tối.

Djokovic cứu bóng trong trận thắng Tien, ở vòng một Mỹ Mở rộng trên sân Arthur Ashe, New York hôm 24/8. Ảnh: Reuters

Khó khăn của Djokovic đến từ quyết tâm trở lại của Tien ở set hai. Sau khi thua set đầu chóng vánh trong 20 phút, tài năng gốc Việt sốc lại tinh thần, đưa set hai tới loạt tie-break và chỉ thua sau 80 phút chiến đấu. Đây là set ấn tượng của Tien, người đứng thứ 50 ATP nhưng đã có bốn trận thắng trước top 10 thế giới từ đầu năm.

Tien suýt thắng set hai khi đến được set-point ở game 10. Nhưng trong thế cầm giao bóng, Nole chủ động hơn và cứu được điểm quan trọng này, trước khi hạ đàn em 7-3 ở tie-break. Lối chơi bóng bền sau baseline của Tien tỏ ra hiệu quả trước Djokovic đã lớn tuổi và di chuyển kém linh hoạt hơn thường lệ. Đầu set này, kỷ lục gia Grand Slam bị ngã trong tình huống đứng trả bóng, ảnh hưởng phần nào đến những bước chạy của anh sau đó.

Điểm yếu lớn nhất của Tien lộ rõ trước Djokovic, khi mắc năm lỗi giao bóng kép trong hai set đầu. Trước người trả bóng hay bậc nhất lịch sử, Tien muốn đưa bóng vào vị trí khó ở những quả giao thứ hai nhưng đây là con dao hai lưỡi, khiến anh mất nhịp và thường xuyên phải cứu game. Trong set ba, dù sớm tận dụng thành công break-point ở game đầu, tài năng 19 tuổi thua toàn bộ bốn game giao, không cứu được break-point nào. Djokovic cũng bất ổn set này, nhưng vẫn thắng sau 36 phút.

"Set hai là bước ngoặt của tôi, nếu không thắng thì sẽ rất khó khăn", Djokovic thừa nhận trong cuộc phỏng vấn sau trận. "Chúng tôi đã chơi những set trái ngược và thật may là càng đánh tôi càng thấy tốt hơn. Tôi không thể phàn nàn gì với khởi đầu như vậy ở Grand Slam, nơi các đối thủ đều rất khó lường".

Djokovic bị chảy máu ngón cái chân phải trận này, phải gọi chăm sóc y tế sau set hai. Trước đó, anh dường như gặp vấn đề ở hông và thường xuyên kéo vợt ra sau đầu nhiều lần, một biểu hiện của việc muốn hít thêm oxy. Ở tuổi 38, thể chất là vấn đề nghiêm trọng với Nole tại mỗi Grand Slam. Anh từng bỏ cuộc ở bán kết Australia Mở rộng đầu năm nay vì chấn thương, rồi thua nhanh Jannik Sinner ở hai trận bán kết tiếp theo tại Paris và London do không theo kịp đối phương.

Nole sẽ có hai ngày nghỉ, điều anh mô tả là yếu tố then chốt tại các Grand Slam, trước khi đấu tay vợt chủ nhà 22 tuổi Zachary Svajda – người phải chơi từ vòng loại. Một số hạt giống ở nhánh dưới của Djokovic cũng đi tiếp sau ngày mở màn, là Jakub Mensik, Ben Shelton và Taylor Fritz.

Vy Anh