Djokovic: 'Federer từng ghẻ lạnh tôi'

Novak Djokovic tiết lộ từng bị Roger Federer xa lánh, trái ngược với cảm nhận ban đầu mà anh dành cho Rafael Nadal.

"Ban đầu, tôi thấy Roger luôn lạnh lùng và giữ khoảng cách với tôi", Djokovic nói trên podcast của HLV bóng đá Slaven Bilic hôm 29/12. "Khi ấy, tôi tự nhủ không sao cả, đây không phải vấn đề cần bận tâm".

Cảm giác khó chịu của Federer khi gặp Djokovic ở thời điểm Nole mới lên chuyên nghiệp là điều người hâm mộ có thể thấy rõ. Nhiều khán giả chưa quên hình ảnh Federer quát ông Srdjan, cha Djokovic, trong một trận đấu. Theo thời gian, mối quan hệ giữa Federer và Djokovic được cải thiện.

Djokovic (trái) và Federer ở bán kết Australia Mở rộng 2020, tại sân Rod Laver, Melbourne. Ảnh: Reuters

So sánh về cảm nhận khi mới tiếp xúc với Federer và Nadal, Djokovic chỉ ra sự khác biệt: "Tôi luôn thấy mình hiểu Rafa hơn. Có lẽ việc chúng tôi gần bằng tuổi nhau làm mọi thứ dễ dàng hơn. Về phía mình, tôi luôn chào đón khi họ đến gần. Thái độ và hành vi của tôi với hai người đó chưa bao giờ thay đổi, chỉ có họ thay đổi thái độ với tôi theo thời gian. Tôi ngưỡng mộ họ, và tôi luôn thể hiện điều đó. Tôi vẫn coi Roger và Rafa là những người đã trải đường giúp tôi trong hành trình vươn tới đỉnh cao".

Federer, Nadal và Djokovic từng được thống trị làng quần vợt hơn 15 năm. Khái niệm "Big 3" ra đời khi bộ ba này vô địch tới 66 giải trên tổng số 72 Grand Slam từ Wimbledon 2004 đến Mỹ Mở rộng 2023. Giai đoạn đỉnh cao của họ diễn ra từ 2005 đến 2020, với 61/64 sự kiện major gọi tên nhà vô địch là một trong ba người.

Dù ganh đua quyết liệt, mối quan hệ giữa Federer, Nadal và Djokovic ngày càng được hâm nóng ở đoạn cuối sự nghiệp của họ. Biểu hiện rõ nhất tại Laver 2022, sự kiện Federer nói lời chia tay, và lễ tri ân Nadal ở Roland Garros năm nay. Ngoài ra, cả ba cũng thường xuyên nói tốt về nhau trên truyền thông vài năm gần đây.

Hiện Djokovic là người duy nhất còn thi đấu và đang nỗ lực nâng cao kỷ lục giành Grand Slam lên con số 25. Trước đó, Nadal đã giải nghệ năm 2024, khép lại sự nghiệp với 22 Grand Slam. Với Federer, cựu tay vợt Thuỵ Sĩ "treo vợt" năm 2022, sở hữu 20 danh hiệu major.

Vy Anh