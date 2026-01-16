Djokovic đối mặt thách thức lớn tại Australia Mở rộng

AustraliaHạt giống số bốn Novak Djokovic có thể tái ngộ Jannik Sinner, người hạ anh cả 5 lần gặp gần nhất, nếu tiến sâu tới bán kết Australia Mở rộng.

Nhưng trước khi nghĩ về Sinner, Djokovic còn phải vượt nhiều chướng ngại ở các vòng đầu, trong bối cảnh thể lực bị đặt dấu hỏi.

Djokovic sẽ gặp Pedro Martinez ở vòng đầu, trước khi có khả năng đấu Terence Atmane hoặc Francesco Maestrelli ở vòng hai. Những đối thủ này đều không cùng đẳng cấp với Nole, nhưng trẻ khỏe hơn nhiều.

Nếu vượt qua những ngày đầu, tay vợt 10 lần vô địch giải dự kiến sẽ đối đầu với hạt giống số 27 Brandon Nakashima ở vòng ba và hạt giống số 16 Jakub Mensik ở vòng bốn. Dù không cùng đẳng cấp, hai đối thủ này đều từng gây khó chịu cho Djokovic. Mensik thậm chí đã đánh bại Nole ở chung kết Miami Mở rộng mùa trước bằng hai loạt tie-break.

Theo kết quả bốc thăm, Djokovic chung nhánh tứ kết với hai đối thủ hạt giống số 5 Lorenzo Musetti và số 9 Taylor Fritz. Đây chắc chắn là những thuốc thử mạnh cho tay vợt Serbia, đặc biệt khi anh đã luống tuổi và sa sút thể lực. Musetti đã nhiều lần gặp Djokovic, và dù thua nhiều, tay vợt Italy luôn gây khó chịu cho đàn anh bằng lối đánh máu lửa và ngẫu hứng. Fritz thì sở hữu cú giao bóng mà mọi đối thủ đều e ngại trên sân cứng.

Djokovic trong buổi tập tại Melbourne, Australia hôm 15/1. Ảnh: Reuters

Cựu tay vợt nữ số 5 thế giới Anna Chakvetadze nhận định Djokovic không có nhiều cơ hội thắng Grand Slam sở trường. Theo cô, việc chỉ còn 4 tháng trước khi sang tuổi 39 là trở ngại lớn cho huyền thoại Serbia. "Djokovic chỉ chơi 13 giải mùa trước và tôi không nghĩ con số đó đủ để duy trì phong độ", cựu tay vợt Nga nói. "Theo thời gian, mọi thứ sẽ khó hơn. Ngay cả một người xuất chúng như Nole cũng không thể chạy nhanh hơn khi luống tuổi. Đối thủ của anh ấy trẻ hơn, khát khao hơn, giàu thể lực và bùng nổ hơn".

Chakvetadze cho rằng với những huyền thoại tầm cỡ Djokovic, không bao giờ được phép nói "không bao giờ". Nhưng điều cô chắc chắn là cơ hội năm nay của Djokovic sẽ nhỏ hơn năm ngoái, lúc anh vào bán kết cả 4 Grand Slam.

Các buổi tập diễn ra vào sáng 13 và 14/1 của Nole tại Melbourne đều không thể thực hiện trọn vẹn, vài ngày sau khi anh bay đến xứ chuột túi. Thời tiết nóng bức khiến tay vợt Serbia mệt mỏi, thở dốc và phải dừng buổi tập. Trong buổi tập thứ hai hôm 14/1, ngôi sao 38 tuổi thậm chí rời sân chỉ sau 12 phút vì bị đau cổ, gần như không thể giao bóng. Djokovic chỉ có thêm một buổi tập nhẹ ngoài trời vào hôm qua 15/1.

Trước khi tới Melbourne đầu tuần này, Djokovic đã thông báo rút khỏi sự kiện ATP 250 tại Adelaide - giải anh từng vô địch và thường chọn để khởi động cho Grand Slam đầu năm.

Vy Anh