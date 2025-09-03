Djokovic đấu Alcaraz ở bán kết Mỹ Mở rộng

MỹHạt giống số bảy Novak Djokovic thắng niềm hy vọng chủ nhà Taylor Fritz 6-3, 7-5, 3-6, 6-4 ở tứ kết Mỹ Mở rộng tối 2/9.

Dù thắng Fritz cả 10 lần đối đầu trước đó, Djokovic vẫn gặp khó ở lần tái đấu tại sân Arthur Ashe. Dưới sự cổ vũ của khán giả Mỹ, Fritz chơi ăn miếng trả miếng với đàn anh. Tuy nhiên, việc bỏ lỡ quá nhiều cơ hội khiến tay vợt chủ nhà luôn trong thế bám đuổi, trước khi gục ngã ở set 4.

Djokovic cứu cả chín break-point đầu tiên, để dẫn 6-3, 5-3 trong hai set đầu. Phải đến cuối set hai, Fritz mới thắng được game đỡ bóng đầu tiên để gỡ hòa 5-5. Nhưng tay vợt số bốn thế giới lại tự mắc sai lầm ở game kế tiếp, không thể cứu break-point vì dính lỗi kép.

Djokovic đánh trái tay ở tứ kết Mỹ Mở rộng, trên sân Arthur Ashe, New York hôm 2/9. Ảnh: Reuters

Sau hai set đầu thắng 6-3, 7-5, Djokovic chơi có phần lỏng tay hơn trong set ba. Những nỗ lực giúp Fritz thắng game đỡ bóng duy nhất trong set, để ở lại với trận đấu. Anh tiếp tục chiến đấu kiên cường trong set 4, trước khi sụp đổ theo cách tệ nhất.

Khi bị dẫn 4-5, Fritz cứu hai break-point trong game giao quyết định. Sau đó, anh bỏ lỡ lợi giao rồi để Nole một lần nữa có lợi ngoài. Djokovic, ở match-point thứ ba, chẳng tốn giọt mồ hôi nào khi đối thủ tỏ ra yếu kém về bản lĩnh. Fritz lại mắc lỗi kép, trao chiến thắng 6-4 trong set này cho Nole.

"Tôi đã may mắn khi cứu được nhiều break-point trong set hai", Djokovic nói sau trận, sau khi cứu 11 trong 13 break-point cả trận. "Tôi nghĩ cậu ấy chơi tốt hơn tôi trong phần lớn set hai và set ba. Những trận kiểu này chỉ được quyết định ở một vài điểm số quan trọng".

Fritz có tới 5 break-point khi bị dẫn 3-5 trong set đầu nhưng đều không tận dụng được. Không chỉ game đấu đó, tay vợt Mỹ còn bỏ lỡ cơ hội ở nhiều thời điểm quan trọng khác, khiến công sức của anh đổ sông đổ bể. "Fritz không đáng phải thua vì lỗi kép", Djokovic nói thêm. "Hôm nay tôi không lấn lướt được cậu ấy. Fritz đánh rất gắt và đứng ôm sân, không dễ để đối đầu với cậu ấy. Nhưng cuối cùng, điều quan trọng là tôi đã thắng và tôi tự hào về điều đó".

Đây mới là lần thứ bảy Nole vào bán kết ở cả bốn Grand Slam trong năm. Djokovic sẽ tạo đại chiến với Carlos Alcaraz ở vòng bốn tay vợt mạnh nhất. Ở trận tứ kết trước đó, Alcaraz không gặp nhiều khó khăn để vượt qua Jiri Lehecka sau ba set.

Vy Anh