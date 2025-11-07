Djokovic cùng bảng Alcaraz ở ATP Finals

ItalyNếu dự giải đấu cho tám tay vợt hay nhất năm ATP Finals, Novak Djokovic sẽ chung bảng với Carlos Alcaraz, Taylor Fritz và Alex de Minaur.

Bảng còn lại gồm ĐKVĐ Jannik Sinner, Alexander Zverev, Ben Shelton và tay vợt cuối cùng giành vé dự giải. Màn ganh đua giành vé cuối đánh giải là cuộc cạnh tranh giữa Felix Auger-Aliassime và Lorenzo Musetti. Với việc Auger-Aliassime quyết định rút lui khỏi Moselle Mở rộng, Musetti đang nắm quyền tự quyết. Nếu vô địch giải ATP 250 ở Athens, tay vợt Italy sẽ đến ATP Finals.

Ở bảng của Djokovic, điều người hâm mộ quan tâm chính là việc tay vợt Serbia có tham dự giải đấu hay không. Năm ngoái, chấn thương cùng động lực thi đấu giảm sút được cho là nguyên nhân khiến Nole rút lui khỏi sự kiện này.

Djokovic nâng cup ATP Finals vào tháng 11/2023 tại Turin, Italy, trở thành kỷ lục gia của giải. Ảnh: Reuters

Sự kiện cuối cùng trong năm của ATP Tour được đồng phối hợp tổ chức bởi ATP và Liên đoàn Quần vợt Italy (FITP). Trả lời phỏng vấn kênh radio Rai Gr Parlamento, chủ tịch FITP Angelo Binaghi tiết lộ: "Chúng tôi đã nhận được xác nhận của Djokovic. Anh ấy sẽ tới Turin".

Tuy nhiên, Djokovic bác bỏ tuyên bố kể trên của ông Binaghi, nói rằng anh không biết chủ tịch FITP lấy thông tin từ đâu. Nole cho biết anh sẽ quyết định việc có tham gia hay không sau khi kết thúc giải ATP 250 ở Athens, nơi Djokovic vừa vào bán kết sau khi hạ Nuno Borges 7-6(1), 6-4. Nole sẽ gặp Yannick Hanfmann ở bán kết, còn Musetti đối đầu với Sebastian Korda.

Djokovic, chủ nhân kỷ lục 24 Grand Slam đã đủ điều kiện tham dự ATP Finals lần thứ 18 trong sự nghiệp, cân bằng kỷ lục mọi thời của Roger Federer. Năm nay, ATP Finals khởi tranh ngày 9/11, quy tụ tám tay vợt hay nhất năm. Djokovic hiện giữ kỷ lục vô địch giải với bảy chiếc cup. Lần gần nhất tay vợt Serbia đăng quang là năm 2023, sau khi hạ Jannik Sinner ở chung kết.

Hai tay vợt đứng đầu mỗi bảng sẽ vào bán kết ATP Finals. Trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 16/11. Tay vợt vô địch giải sẽ nhận 1.500 điểm ATP và 5,07 triệu USD nếu bất bại. Trước đó, mỗi người được nhận 331.000 USD phí tham dự, 396.500 USD cho mỗi chiến thắng vòng bảng, 1,18 triệu USD cho chiến thắng ở bán kết và 2,37 triệu USD cho chiến thắng ở chung kết.

Vy Anh