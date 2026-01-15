Djokovic chung nhánh Sinner ở Australia Mở rộng 2026

AustraliaKỷ lục gia 10 lần vô địch Novak Djokovic và ĐKVĐ Jannik Sinner có thể đối đầu trong trận bán kết trong mơ tại Grand Slam đầu năm ở Australia.

Sinner đang dẫn Djokovic 6-4 về thành tích đối đầu, với năm chiến thắng liên tiếp gần nhất. Tay vợt Italy từng đánh bại Djokovic ở bán kết Australia Mở rộng 2024, trên hành trình giành Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp.

Djokovic (phải) bắt tay chúc mừng Sinner sau trận bán kết Australia Mở rộng 2024, trên sân Rod Laver, Melbourne, Australia. Ảnh: Reuters

"Nhánh đấu rất khó, bạn gặp ai cũng vậy thôi", Sinner, người có thành tích 22 thắng – 4 thua trong những lần dự giải, nói trong lễ bốc thăm hôm 15/1. "Chúng tôi là những tay vợt hay nhất thế giới và con đường phía trước rất dài. Chúng tôi sẽ đi qua từng vòng đấu".

Sinner được xếp hạt giống số hai, đang hướng đến hat-trick vô địch tại Melbourne Park và danh hiệu Grand Slam thứ năm trong sự nghiệp. Anh sẽ đối đầu tay vợt thuận tay trái người Pháp Hugo Gaston ở vòng một.

Djokovic thì nhắm tới danh hiệu Grand Slam thứ 25, qua đó phá kỷ lục đồng sở hữu với Margaret Court về số danh hiệu Grand Slam đánh đơn nhiều nhất lịch sử quần vợt. Tay vợt người Serbia mở màn Australia Mở rộng với trận gặp đối thủ Tây Ban Nha Pedro Martinez.

Số một thế giới Carlos Alcaraz hướng tới mục tiêu giành Grand Slam thứ bảy và hoàn tất Career Grand Slam (trọn bộ bốn Grand Slam khác nhau). Tay vợt Tây Ban Nha nằm cùng nhánh bán kết với Alexander Zverev. Alcaraz sẽ khởi đầu chiến dịch bằng trận gặp niềm hy vọng chủ nhà Adam Walton.

Hai trong số những trận đấu vòng một đáng chú ý là hạt giống số sáu Alex de Minaur gặp cựu số 6 thế giới Matteo Berrettini, và cuộc đối đầu giữa Zverev với tay vợt trẻ giao bóng uy lực Gabriel Diallo. Tay vợt được người hâm mộ chủ nhà yêu mến Thanasi Kokkinakis thông báo rút lui ngay trước lễ bốc thăm, còn "ngựa chứng Australia" Nick Kyrgios cũng tuyên bố không đủ thể trạng để đánh đơn.

Australia Mở rộng 2026 có tổng tiền thưởng kỷ lục so với các mùa trước. Nhà vô địch đơn mang về 2,8 triệu USD, tăng khoảng 400 nghìn USD so với năm ngoái. Chỉ cần có mặt ở vòng đấu chính, các tay vợt sẽ nhận được tối thiểu 100 nghìn USD. Vòng đấu chính khởi tranh 18/1. Trận chung kết đơn nữ diễn ra vào 31/1, còn chung kết đơn nam vào Chủ nhật 1/2.

Vy Anh