Djokovic chung nhánh Alcaraz tại Mỹ Mở rộng

MỹTay vợt bốn lần vô địch giải Novak Djokovic nằm cùng nhánh bán kết Mỹ Mở rộng với số hai thế giới Carlos Alcaraz, theo kết quả bốc thăm.

Djokovic gặp tay vợt Mỹ gốc Việt Learner Tien ngay vòng đầu. Tien đang xếp thứ 48 thế giới, từng gây bất ngờ ở Grand Slam sân cứng tại Australia hồi đầu năm khi hạ Daniil Medvedev rồi đi tới vòng bốn.

Nhánh của Djokovic gồm nhiều tay vợt Mỹ đáng gờm khác, khi đối thủ tiềm năng của anh ở vòng ba có thể là Alex Michelsen, vòng bốn là Frances Tiafoe và tứ kết là Taylor Fritz.

Nếu cùng thi đấu tốt, Djokovic và Alcaraz sẽ gặp nhau ở bán kết. Alcaraz cũng sẽ đụng các tay vợt chủ nhà ở các vòng ngoài, như "máy giao bóng" Reilly Opelka ở vòng một và nhiều khả năng là Ben Shelton ở tứ kết. Nhánh của Alcaraz còn có cựu vô địch Medvedev và á quân năm 2022 Casper Ruud.

Alcaraz (phải) chúc mừng Djokovic sau trận tứ kết Australia Mở rộng 2025 hồi tháng Một, tại sân Rod Laver, Melbourne. Ảnh: Reuters

Hưởng lợi nhất từ kết quả bốc thăm hôm 21/8 là ĐKVĐ Jannik Sinner. Hạt giống số một, người vừa bỏ cuộc ở chung kết Cincinnati Mở rộng vì vấn đề thể trạng, khởi đầu giải bằng trận gặp số 87 thế giới Vit Kopriva. Thử thách sẽ đến ở vòng hai khi tay vợt Italy nhiều khả năng gặp Alexei Popyrin, người hạ Nole ở vòng ba năm ngoái.

Nếu thi đấu đúng phong độ, Sinner có thể gặp hạt giống số năm Jack Draper ở tứ kết và hạt giống số ba Alexander Zverev ở bán kết. Zverev ngay vòng đầu phải đối mặt với đối thủ khó chịu Alejandro Tabilo đến từ Chile.

Vòng một chứng kiến nhiều cuộc đọ sức hứa hẹn hấp dẫn khác. Holger Rune đấu Botic Van de Zandschulp, người thắng Alcaraz sau ba set ở vòng ba năm ngoái. Hai tay vợt giàu sức mạnh Alexander Bublik và Marin Cilic đối đầu nhau, trong khi Sebastian Korda gặp Cameron Norrie trong trận đấu mà cả hai đều đang tìm lại phong độ sau chấn thương.

Ở nội dung đơn nữ, hạt giống số một Aryna Sabalenka gặp Rebeka Masarova ở vòng đầu. Tay vợt Belarus chung nhánh tứ kết với Jasmine Paolini và ở nhánh bán kết với Jessica Pegula. Tại nhánh còn lại, Iga Swiatek có thể gặp lại bại tướng của cô ở chung kết Wimbledon, Amanda Anisimova, nếu cả hai cùng vào tứ kết.

Các niềm hy vọng chủ nhà là Coco Gauff và Madison Keys có thể đụng nhau ở tứ kết, trong khi tay vợt 45 tuổi Venus Williams đánh dấu sự trở lại ở Mỹ Mở rộng bằng trận vòng một với hạt giống số 11 Karolina Muchova.

Vòng đấu chính Mỹ Mở rộng 2025 sẽ bắt đầu từ ngày 24/8. Năm nay, giải phá sâu kỷ lục tiền thưởng ở Grand Slam, với tổng 90 triệu USD. Trong đó, nhà vô địch đơn nam và đơn nữ nhận 5 triệu USD.

Vy Anh