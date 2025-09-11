Djokovic chỉ ra điểm yếu của Sinner từ ba năm trước

Darren Cahill - HLV của Jannik Sinner - từng xin Novak Djokovic lời khuyên về lối chơi của Jannik Sinner, và được tay vợt Serbia chỉ ra chi tiết từng điều cần cải thiện.

Sinner thắng Djokovic sáu trong 10 lần đối đầu, gồm năm trận liên tiếp gần đây. Tuy nhiên, khi Djokovic cùng sung mãn vài năm trước, Sinner từng thua ba trận liên tiếp, trong đó có trận thua ngược 2-3 ở tứ kết Wimbledon 2022.

Đó là trận đấu Sinner thắng hai set đầu 7-5, 6-2 nhưng thua chóng vánh ba set sau 3-6, 2-6, 2-6. Sau trận, HLV Cahill gặp Nole và đề nghị tay vợt Serbia đưa ra đánh giá về đàn em. Chuyên gia Australia nói ông vừa làm việc với Sinner và muốn tìm giải pháp phát triển sự nghiệp cho tay vợt này. Ông nhấn mạnh không ai giỏi hơn Djokovic lúc đó, đặc biệt trong việc đọc trận đấu, điều chỉnh chiến thuật và gây áp lực lên đối thủ.

"Djokovic rất tuyệt vời, nói thẳng những gì cậu ấy nghĩ", Cahill kể lại. "Theo Djokovic, cú đánh của Sinner không có hình thù rõ ràng, không hề lên lưới, không dám trả bóng tấn công. Tôi đã mang những lời đó nói lại với Sinner và nó ảnh hưởng rất lớn đến cậu ấy. Gần như ngay lập tức Sinner muốn bắt tay vào cải thiện điểm yếu mà Djokovic chỉ ra".

Djokovic (trái) chúc mừng Sinner sau trận bán kết Australia Mở rộng 2024, trên sân Rod Laver, Melbourne tháng 1 năm ngoái. Ảnh: Reuters

Cahill cho biết Djokovic khen Sinner trả bóng và đánh cuối sân tốt, nhưng chưa đủ quyết đoán. Kể từ thời điểm đó, tay vợt Italy thăng tiến chóng mặt, liên tiếp đánh bại chính Djokovic ở các giải lớn và giành luôn vị trí số một thế giới của đàn anh. Vị trí này chỉ mất đi sau trận chung kết Mỹ Mở rộng vừa qua, khi Sinner thua Alcaraz và chấm dứt 65 tuần liên tiếp giữ đỉnh bảng ATP.

Sau khi thua Alcaraz, Sinner thừa nhận những điểm yếu như sự ổn định của cú giao bóng một, khả năng lên lưới bắt volley vẫn chưa đạt đẳng cấp anh muốn. "Tôi chơi dễ đoán, còn Alcaraz đã tiến hóa", anh thừa nhận. "Giờ đến lượt tôi, bắt buộc phải cải thiện nếu muốn vượt qua cậu ấy".

Sinner thua Alcaraz 10 trong 15 lần đối đầu, gồm bảy trong tám trận gần nhất. Tuy nhiên, tay vợt Italy vẫn tạo được các điểm sáng trước kình địch, như màn trình diễn lấn lướt ở chung kết Roland Garros, hay chiến thắng thuyết phục tại chung kết Wimbledon.

"Sinner điềm tĩnh sau thất bại, không có sự hoảng loạn nào cả vì cậu ấy biết cần phải đối mặt với những người xuất chúng như Alcaraz thì mới có cơ hội nhìn ra điểm yếu để cải thiện", HLV Cahill nói thêm.

HLV Cahill dự định sẽ chấm dứt việc hợp tác với Sinner sau mùa giải năm nay để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, chiến thắng ở Wimbledon giúp tay vợt Italy có quyền định đoạt điều này, theo thỏa thuận riêng của hai thầy trò. Hiện chưa rõ đôi bên có tiếp tục hợp tác hay không.

Vy Anh