Djokovic chật vật vào tứ kết Thượng Hải Masters

Trung QuốcNovak Djokovic vượt qua cơn đau ở mắt cá chân, để hạ Jaume Munar 6-3, 5-7, 6-2 và vào tứ kết Thượng Hải Masters lần thứ 11 trong sự nghiệp.

Djokovic phải xin tạm dừng để được chăm sóc y tế nhiều lần vì chấn thương chân trong trận đấu dài 2 giờ 40 phút. Anh cũng thường xuyên phải dùng khăn lạnh chườm đầu trong các lần nghỉ đổi sân, khi độ ẩm vượt ngưỡng 82%. Djokovic thậm chí đã nôn ngay tại sân vài lần và đổ gục xuống sau khi để thua set hai, rồi được chăm sóc y tế.

Djokovic nằm ra sân sau khi thua điểm quyết định ở set hai, trên sân Trung tâm ở tổ hợp Qizhong Forest, Thượng Hải, Trung Quốc hôm 8/10. Ảnh: Reuters

Bất chấp điều kiện khắc nghiệt, tay vợt 38 tuổi kiên cường chiến đấu để đánh bại Munar ở một trong những trận đấu đòi hỏi thể lực cao nhất mùa.

Sau khi thua set hai 5-7, Djokovic tận dụng sai lầm của Munar ngay đầu set ba để giành lại thế trận. Ở game giao bóng đầu set quyết định, Munar smash hỏng khi dẫn 40-15, tạo cơ hội cho tay vợt Serbia. Djokovic sau đó tận dụng break-point, chiếm thế chủ động trong set cuối. Chủ nhân 24 Grand Slam từ đó chơi tấn công để rút ngắn các pha bóng bền. Ở set quyết định, anh được ATP Insights chấm 9,6 điểm cho cú thuận tay, điểm tựa để anh thắng 6-2.

Djokovic vào tứ kết trong cả 11 lần tham dự Thượng Hải, và từng 4 lần đăng quang - kỷ lục của giải đấu. Hiện tại, tay vợt số năm thế giới là người có thứ bậc ATP cao nhất còn trụ lại giải. Nole sẽ gặp đối thủ Bỉ Zizou Bergs ở tứ kết.

Tay vợt Serbia đã thắng 34 trận và thua 10 trận mùa này. Anh hướng tới danh hiệu ATP Masters 1000 thứ 41 trong sự nghiệp, và là danh hiệu đầu tiên kể từ Paris Masters năm 2023. Đầu năm nay, Djokovic để thua ở chung kết Miami Mở rộng trước tài năng trẻ CH Czech Jakub Mensik.

Ở các trận còn lại của vòng bốn hôm 7/10, hạt giống số 10 Holger Rune thắng Giovanni Mpetshi Perricard 6-4, 6-7, 6-3, còn hiện tượng Valentin Vacherot tiếp tục gây bất ngờ khi loại Tallon Griekspoor với tỷ số 4-6, 7-6, 6-4.

Vy Anh