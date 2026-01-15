Djokovic bỏ dở buổi tập vì khó thở

AustraliaChủ nhân 24 Grand Slam Novak Djokovic thở dốc, trước khi bỏ dở hai set đấu tập với các đàn em Jiri Lehecka và Daniil Medvedev trong hai ngày liên tiếp tại Australia.

Các buổi tập diễn ra vào sáng 13 và 14/1 của Nole đều không thể thực hiện trọn vẹn, vài ngày sau khi anh bay đến xứ chuột túi. Thời tiết nóng bức khiến tay vợt Serbia mệt mỏi, thở dốc và phải dừng buổi tập. Trong buổi tập thứ hai hôm 14/1, ngôi sao 38 tuổi thậm chí rời sân chỉ sau 12 phút vì bị đau cổ.

Vết đau khiến Djokovic gần như không thể giao bóng. Anh được chuyên gia Miljan Amanovic điều trị nhưng không tiếp tục tập luyện. Anh có lịch tập vào hôm nay 15/1 tại sân chính Rod Laver nhưng có thể sẽ lựa chọn tập nhẹ ở một trong các sân phụ ngoài trời.

Djokovic trong buổi tập trên sân số 10 tại Melbourne Park, Australia hôm 14/1. Ảnh: Reuters

Hôm nay cũng là ngày Australia Mở rộng bốc thăm phân nhánh, và Djokovic sẽ biết đối thủ ở nhánh của anh vào khoảng 11h, giờ Hà Nội. Anh là hạt giống số bốn và nếu tiến sâu, nhiều khả năng sẽ chạm trán một trong hai ứng viên vô địch nặng ký nhất là Carlos Alcaraz và Jannik Sinner tại bán kết.

Mùa trước, Djokovic thắng Alcaraz ở tứ kết rồi dính chấn thương chân, buộc phải bỏ dở trận bán kết gặp Alexander Zverev. Lần gần nhất Nole đoạt Grand Slam là Mỹ Mở rộng 2023.

Trước khi tới Melbourne đầu tuần này, Djokovic đã thông báo rút khỏi sự kiện ATP 250 tại Adelaide - giải đấu mà anh từng vô địch và thường lựa chọn để khởi động cho Grand Slam đầu năm.

Djokovic giữ kỷ lục 10 lần thắng Australia Mở rộng, trong đó có hai hat-trick vô địch - điều không ai khác trong lịch sử làm được. Anh cũng đang theo đuổi việc độc chiếm kỷ lục 25 Grand Slam, với lần gần nhất vào chung kết là từ Roland Garros 2024.

Grand Slam đầu năm tại Melbourne diễn ra từ 18/1 đến 1/2. Tổng tiền thưởng của Australia Mở rộng là 75 triệu USD, tăng 16% so với năm ngoái, qua đó đưa sự kiện ở Melbourne vượt qua Wimbledon, với quỹ thưởng 72,2 triệu USD, nhưng vẫn xếp sau Mỹ Mở rộng (90 triệu USD). Nhà vô địch đơn nam và nữ nhận 2,8 triệu USD, tăng 19% so với con số 2,4 triệu USD cách đây 12 tháng.

Vy Anh