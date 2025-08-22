DJ Snake, J Balvin giao lưu fan khi vừa đến Việt Nam

Bạn Nguyễn Hà (Hà Nội), yêu thích "anh Rắn" từ năm 2016. Gặp gỡ tại sân bay, cô gái được thần tượng chụp ảnh cùng và ký tặng. "Mình đã mua vé ở khu Ánh sáng, sát sân khấu nhất để được cổ vũ cho cả DJ Snake, J Balvin và cả DPR IAN. Mình rất mong chờ ca khúc Lean On được vang lên tại 8Wonder, đưa 'cô gái năm 2016' trở lại, hòa mình cùng giai điệu năm ấy", Hà chia sẻ.