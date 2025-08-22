DJ Snake, J Balvin giao lưu fan khi vừa đến Việt Nam

DJ Snake và J Balvin mặc đồ đơn giản, thân thiện tương tác với fan tại sân bay quốc tế Nội Bài.
Chuyến bay của DJ Snake hạ cánh lúc 13h15 ngày 22/8. Sau khoảng 20 phút làm thủ tục nhập cảnh, anh xuất hiện, thu hút sự chú ý của mọi ống kính.
Nam nghệ sĩ người Pháp xuất hiện với trang phục đơn giản với "cây" đen, áo hoodie cùng quần nỉ năng động.
Đón DJ Snake có nhiều bạn fan lâu năm, chờ từ sáng để thần tượng cảm nhận được sự nồng nhiệt của người Việt.
Bạn Nguyễn Hà (Hà Nội), yêu thích "anh Rắn" từ năm 2016. Gặp gỡ tại sân bay, cô gái được thần tượng chụp ảnh cùng và ký tặng. "Mình đã mua vé ở khu Ánh sáng, sát sân khấu nhất để được cổ vũ cho cả DJ Snake, J Balvin và cả DPR IAN. Mình rất mong chờ ca khúc Lean On được vang lên tại 8Wonder, đưa 'cô gái năm 2016' trở lại, hòa mình cùng giai điệu năm ấy", Hà chia sẻ.
Cùng ngày, 14h30, J Balvin cũng đáp sân bay quốc tế Nội Bài. Nam ca sĩ xuất hiện với nụ cười thân thiện, liên tục vẫy chào người hâm mộ.
J Balvin sẽ biểu diễn đại nhạc hội "Moments of Wonder" do Vingroup tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (đường Cầu Tứ Liên, xã Đông Anh, Hà Nội), cùng nhiều sao quốc tế khác: DJ Snake, The Kid LAROI, DPR IAN và nghệ sĩ Việt như Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Tlinh, (S)trong Trọng Hiếu. Sự kiện còn có sự kết hợp bí mật giữa một ca sĩ Việt và một nghệ sĩ quốc tế.
Bạn Trang Thu (Hà Nội) đến sân bay đón J Balvin, háo hức chuẩn bị bút và sổ. Cô chia sẻ, rất mong chờ đến 8Wonder để được tận mắt chứng kiến J Balvin diễn ca khúc Loco contigo.
J Balvin chào fan trước khi về khách sạn.
8Wonder - Moments of Wonder thu hút khoảng 50.000 khán giả trong và ngoài nước. Theo Vingroup, sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, góp phần khẳng định vị thế Việt Nam đang trở thành điểm đến lễ hội và giải trí hàng đầu khu vực. "Chúng tôi mong muốn tôn vinh tinh thần Việt Nam hùng cường và khát vọng vươn xa; đưa văn hóa Việt vươn ra thế giới", đại diện ban tổ chức nói.
Nhật Lệ
Ảnh: 8Wonder, Mai Anh