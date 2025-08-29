DJ Koo viếng mộ Từ Hy Viên ngày Thất tịch

Nghệ sĩ Hàn DJ Koo mang hoa hồng trắng, cà phê đến mộ phần vợ anh - Từ Hy Viên, dịp lễ tình nhân của người Hoa.

Trên Next Apple ngày 29/8 (7/7 âm lịch), một người bạn của Hy Viên tiết lộ như thường lệ, hôm nay DJ Koo lái xe tới khu nghĩa trang thăm bạn đời. Khác mọi lần, anh mang nhiều đồ và kỷ vật hơn, trong đó có hoa hồng, cà phê đen và bánh mì. Trước đây, Hy Viên thường ăn sáng đơn giản với những món này.

DJ Koo trang trí ngôi mộ bằng 6 tấm ảnh thân mật của vợ chồng, tất cả được đóng khung gỗ. Người bạn nói đó là cách ca sĩ mừng ngày Thất tịch với bạn đời.

DJ Koo xếp hoa, hình anh và Hy Viên ở ngôi mộ. Ảnh: Next Apple

Theo Yunanwang, Thất tịch là lễ truyền thống trong văn hóa người Hoa. Ngày nay, nhiều người hiểu Thất tịch tượng trưng cho chuyện tình yêu đẹp của Ngưu Lang và Chức Nữ. Theo truyền thuyết, mỗi năm, họ chỉ được gặp nhau một lần vào ngày 7/7 âm lịch trên cầu Ô Thước. Vào ngày tiễn biệt, Ngưu Lang và Chức Nữ nhớ nhung khóc sướt mướt. Nước mắt của họ rơi xuống trần gian hóa thành cơn mưa và được gọi là mưa ngâu. Vì thế, 7/7 âm lịch dần trở thành ngày lễ tình yêu, các đôi tình nhân - trong đó có nhiều diễn viên, ca sĩ - bày tỏ tình cảm, sự lãng mạn trong ngày này.

DJ Koo mang bữa sáng cho bạn đời, trước đây, anh cũng nấu ăn cho vợ. Ảnh: Next Apple

Nguồn tin cho biết DJ Koo chưa có kế hoạch rời Đài Loan, một số người thân thiết hỏi anh khi nào về Hàn Quốc, ca sĩ chỉ đáp "tôi cần thêm thời gian". Thi thoảng, bạn bè rủ DJ Koo ra ngoài ăn nhưng anh đều từ chối vì "không có tâm trạng".

Hiện, DJ Koo tập trung điêu khắc tượng Từ Hy Viên, vì thế thường mang máy tính bảng tới mộ phần xem các video về vợ, tìm cảm hứng sáng tạo.

Diễn viên đột ngột qua đời ngày 2/2 khi du lịch Nhật Bản cùng mẹ, em gái và chồng con. Người thân đưa Từ Hy Viên về nơi an nghỉ hôm 15/3. Cô để lại khối tài sản vượt một tỷ Đài tệ (hơn 30 triệu USD). Theo Next Apple, Hy Viên và DJ Koo không ký hợp đồng tiền hôn nhân. Ca sĩ công bố nhường lại mọi quyền thừa kế của bản thân cho mẹ vợ.

Hình xăm về tình yêu thuở đầu của Từ Hy Viên Vợ chồng Hy Viên chụp ảnh tạp chí năm 2022. Video: Vogue Taiwan

Chuyện tình DJ Koo và Từ Hy Viên được nhiều khán giả nhận xét ly kỳ, lắt léo hơn một bộ phim. Họ yêu nhau thập niên 1990, chia tay do công ty quản lý của ca sĩ ngăn cản. TheoVogue, năm 2021, hay tin Hy Viên ly hôn Uông Tiểu Phi, DJ Koo gọi điện cho diễn viên theo số anh lưu 20 năm trước, mừng rỡ vì cô vẫn dùng số điện thoại cũ. Hai người nối lại tình cảm, hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn đầu năm 2022 - trong bối cảnh đại dịch.

Ba năm qua, cả hai đối diện nhiều thử thách. DJ Koo không thoải mái khi vợ bị chồng cũ và mẹ chồng cũ nói xấu. Nhưng anh mạnh mẽ hơn để động viên bạn đời. Ca sĩ từng nói: "Tôi đến Đài Loan là để bảo vệ, che chở cho cô ấy, tôi đã hứa che chở cô ấy suốt đời".

DJ Koo 56 tuổi, tên thật Koo Jun Yup, là một trong hai thành viên nhóm nhạc khiêu vũ Clon. Nhóm nổi tiếng ở Hàn Quốc và Đài Loan thập niên 1990. Ngoài biểu diễn, DJ Koo là nhà sản xuất âm nhạc.

Như Anh (theo Next Apple)