DJ Koo thực hiện tâm nguyện với Từ Hy Viên

Nghệ sĩ âm nhạc Hàn DJ Koo hoàn thành điêu khắc vợ - diễn viên Đài Loan Từ Hy Viên - sau một năm cô qua đời.

Theo Next Apple, bức tượng được gia đình Từ Hy Viên vận chuyển tới nghĩa trang ở Đài Bắc, đặt tại khu vực tác phẩm nghệ thuật liên quan người nổi tiếng. Ngày giỗ diễn viên (2/2), gia đình sẽ làm lễ hoàn công, với sự tham gia của một số bạn bè thân thiết với Từ Hy Viên.

Điêu khắc Từ Hy Viên hiện được bọc vải che, tác phẩm đặt cạnh tượng của tài tử quá cố Cao Dĩ Tường. Ảnh: Next Apple

Người thân mong muốn tổ chức buổi lễ riêng tư, để thân hữu bày tỏ tình cảm với diễn viên. Một số nguồn tin nói sau khi hoàn thành điêu khắc, DJ Koo sẽ rời Đài Loan nhưng theo bạn của ca sĩ, anh chưa có ý định này. DJ Koo hiện thuê nhà sống gần khu nghĩa trang để tiện tới đây trò chuyện với bạn đời.

Một năm qua, DJ Koo tìm cảm hứng sáng tạo điêu khắc từ những kỷ niệm về vợ, phim ảnh của Từ Hy Viên. Anh ngừng công việc, không tham gia bất kỳ sự kiện nào. DJ Koo cũng ngừng sử dụng mạng xã hội, không cập nhật ảnh đời tư, không nhận trả lời phỏng vấn.

DJ Koo tại mộ phần Từ Hy Viên DJ Koo tại mộ phần Hy Viên năm ngoái, ca sĩ xem video về bạn đời, tìm cảm hứng vẽ tranh, điêu khắc. Video: Weibo

Từ Hy Đệ, em gái Hy Viên, tiết lộ hàng ngày DJ Koo vẽ tranh vợ, đến nay căn hộ treo đầy tranh khác nhau về Từ Hy Viên. Từ Hy Đệ cho rằng DJ Koo có ý định triển lãm tranh song anh chưa bao giờ nói về mục đích sáng tác, chỉ vùi đầu vẽ. Ngoài vai trò ca sĩ, DJ, nhà sản xuất âm nhạc, anh còn là họa sĩ, từng tổ chức triển lãm cá nhân.

Hiện các con của Hy Viên với chồng cũ - Uông Tiểu Phi - sống cùng bố và mẹ kế. Minh tinh đột ngột qua đời ngày 2/2/2025 khi du lịch Nhật Bản cùng mẹ, em gái và chồng con.

Diễn viên để lại khối tài sản vượt một tỷ Đài tệ (hơn 30 triệu USD). Theo Next Apple, cô và DJ Koo không ký hợp đồng tiền hôn nhân. Ca sĩ công bố nhường lại mọi quyền thừa kế của bản thân cho bà Hoàng Xuân Mai - mẹ của Từ Hy Viên.

Từ Hy Viên trong "Bong bóng mùa hè" Hy Viên trong "Bong bóng mùa hè". Video: Bilibili

Chuyện tình DJ Koo và Từ Hy Viên được nhiều khán giả nhận xét ly kỳ, lắt léo hơn một bộ phim. Họ yêu nhau thập niên 1990, chia tay do công ty quản lý của ca sĩ ngăn cản. Theo Vogue, năm 2021, hay tin Hy Viên ly hôn Uông Tiểu Phi, DJ Koo gọi điện cho diễn viên theo số anh lưu 20 năm trước, mừng rỡ vì cô vẫn dùng số điện thoại cũ. Hai người nối lại tình cảm, hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn đầu năm 2022 - trong bối cảnh đại dịch.

DJ Koo 57 tuổi, là một trong hai thành viên nhóm nhạc khiêu vũ Clon, nổi tiếng thập niên 1990. Ngoài biểu diễn, DJ Koo là nhà sản xuất âm nhạc.

Diễn viên Từ Hy Viên. Ảnh: Elle

Từ Hy Viên sinh năm 1976 tại Đài Loan, gia nhập làng giải trí thập niên 1990, nổi tiếng tại một số nước châu Á qua vai Sam Thái trong Vườn sao băng. Thành công tác phẩm đưa cô thành minh tinh gốc Hoa được săn đón hàng đầu. Cô còn gây tiếng vang với Xin đừng gác máy, Kiếm vũ, Bong bóng mùa hè.

Như Anh (theo Next Apple)