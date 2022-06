DJ Koo: 'Mẹ hạnh phúc khi tôi cưới Từ Hy Viên'

Nghệ sĩ Hàn DJ Koo nói hôn nhân giữa anh và Từ Hy Viên được mẹ anh ủng hộ, quan hệ mẹ chồng nàng dâu tốt đẹp.

Trong show You Quiz on the Block phát trên đài tvN tối 22/6, ca sĩ 53 tuổi kể quá trình yêu, kết hôn với diễn viên Đài Loan, phản hồi các tin đồn quanh chuyện tình. Anh cho biết nói rõ câu chuyện để tránh những đồn đoán, thêu dệt, ảnh hưởng không tốt tới người thân.

DJ Koo khoe ảnh cưới với Từ Hy Viên DJ Koo công khai ảnh cưới và một số hình chụp với Từ Hy Viên khi yêu nhau thập niên 1990. Bấy giờ, họ hẹn hò khoảng hai năm, chia tay vì bị công ty quản lý của DJ Koo ngăn cản. Video: tvN

Không ít khán giả Hàn cho rằng mẹ của DJ Koo thuộc mẫu người truyền thống, yêu cầu cao ở con dâu, bà ghét Hy Viên vì cô chưa ra mắt nhà chồng. Tuy nhiên, DJ Koo tiết lộ từ khi biết con trai yêu xa, bà tán thành, động viên anh theo đuổi người mình thích. Ca sĩ nói: "Mẹ tôi rất hạnh phúc, bà thương Hy Viên, Hy Viên cũng rất hiếu thuận với mẹ tôi".

DJ Koo cũng phủ nhận tin đồn không được mẹ vợ chấp thuận. Anh kể thêm mẹ vợ thích anh, thương anh chân thành, gọi anh là "con trai".

Nam ca sĩ biết ơn Từ Hy Viên vì đi bước nữa khi mới ly hôn chồng cũ. "Với cô ấy, đây là quyết định mạo hiểm. Vì cô ấy mới ly hôn, hẳn sẽ lo sợ chịu tổn thương một lần nữa. Nhưng cô ấy đã tin tôi, làm tôi cảm kích vô cùng", DJ Koo nói.

DJ Koo khoe ảnh bên vợ. Họ từng tổ chức một bữa tiệc nhỏ, mời bạn thân của Từ Hy Viên tham dự. Ảnh: tvN

Sau khi đăng ký kết hôn ở Hàn Quốc hồi tháng 2, DJ Koo sang Đài Loan gặp bạn đời. Anh kể kết thúc cách ly, về tới nhà Từ Hy Viên, hai người ôm nhau khóc 30 phút, không nói nên lời.

Trong chương trình, DJ Koo nhiều lần khen vợ, như "Tay cô ấy rất trắng, như một thiên thần", "Cô ấy dễ thương như thiếu nữ". Ca sĩ cảm thấy "cuộc đời bắt đầu" từ khi gặp lại Từ Hy Viên.

DJ Koo xăm vị trí Đài Loan trên Trái đất vì đây thành nơi an cư mới của anh. Ca sĩ nói: "Hy Viên ơi, cảm ơn em chấp nhận lại anh sau 20 năm. Quãng đời còn lại, chúng ta hãy sống những ngày mạnh khỏe, thú vị nhé. Anh sẽ ở bên chăm sóc, bảo vệ, yêu thương em, anh yêu em".

DJ Koo sinh năm 1969, tên thật Koo Jun Yup, là một trong hai thành viên nhóm nhạc khiêu vũ Clon. Nhóm nổi tiếng ở Hàn Quốc và Đài Loan thập niên 1990. Ngoài biểu diễn, DJ Koo là nhà sản xuất âm nhạc. DJ Koo lần đầu kết hôn còn Từ Hy Viên qua một đời chồng, có hai con riêng. Cô thông báo ly hôn Uông Tiểu Phi hồi tháng 11/2021.

Như Anh (theo tvN)