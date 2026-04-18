Divo Ceramic tổ chức workshop về vật liệu cho không gian sống

Divo Ceramica phối hợp Tập đoàn Porcelanosa tổ chức workshop cập nhật xu hướng vật liệu và thảo luận giải pháp thiết kế cho không gian sống hiện đại.

Sự kiện với chủ đề "The Art of Material Integration in Contemporary Architecture", diễn ra vào trung tuần tháng 4 tại flagship store của Divo ở phường Bình Trưng, TP HCM. Không gian trưng bày được bố trí theo hướng mở, đóng vai trò như một "material gallery" (thư viện vật liệu) giàu tính trải nghiệm.

Khác với các bề mặt phẳng truyền thống, dòng vật liệu này tạo hiệu ứng thị giác thông qua sự tương tác giữa ánh sáng và bóng đổ trên từng chi tiết. Người tham dự có cơ hội trực tiếp quan sát, chạm và cảm nhận các loại vân, texture, trên các dòng gạch Porcelanosa cao cấp, qua đó hiểu rõ hơn cách vật liệu góp phần tạo nên "ngôn ngữ" riêng cho không gian sống.

Các kiến trúc sư tham quan và thảo luận chuyên môn bên cạnh những mẫu gạch 3D mới. Ảnh: Divo

Trong phần trình bày chuyên môn, đại diện Porcelanosa giới thiệu công nghệ sản xuất và kỹ thuật xử lý bề mặt, đặc biệt là giải pháp tạo hình 3D. Nội dung về gạch xương ceramic thu hút nhiều trao đổi khi đây là dòng vật liệu còn tồn tại những quan điểm khác nhau trong giới thiết kế.

Ở phần hỏi đáp, chuyên gia phân tích các thông số như độ hút nước, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy chuẩn châu Âu, đồng thời khẳng định gạch xương ceramic đáp ứng yêu cầu chất lượng và phù hợp với các thiết kế bề mặt phức tạp, đặc biệt là cấu trúc 3D.

Tiếp nối chương trình, ban tổ chức đưa ra bài toán thiết kế cho bốn nhóm gia chủ giả định gồm: The Minimalist (Tối giản), The Urban Creative (Cá tính sáng tạo), The Nature Lover (Yêu thiên nhiên) và The Quiet Luxury (Sang trọng tinh tế). Các kiến trúc sư làm việc theo nhóm, xây dựng "bảng phối vật liệu" cho từng trường hợp, từ đó phân tích cách lựa chọn chất liệu để thể hiện cá tính người sử dụng.

Qua hoạt động này, kiến trúc sư thể hiện vai trò không chỉ ở việc tổ chức không gian mà còn ở khả năng kể câu chuyện sống thông qua vật liệu và cách kết hợp chúng.

Đại diện Porcelanosa giới thiệu về công nghệ bề mặt 3D. Ảnh: Divo

Bên cạnh nội dung chuyên môn, workshop còn lồng ghép hoạt động thiết kế terrarium tại khu vực lounge. Người tham dự tự tay sắp đặt hệ sinh thái thu nhỏ trong bình thủy tinh, qua đó liên hệ với tư duy thiết kế nội thất - nơi mỗi chi tiết đều cần sự cân nhắc về tỷ lệ, chất liệu và thẩm mỹ. Đây là khoảng thời gian để các kiến trúc sư thư giãn, kết nối và chia sẻ trong một không gian đậm chất "lifestyle".

Đại diện ban tổ chức cho biết workshop hướng đến việc kết nối cộng đồng kiến trúc sư, đồng thời cập nhật xu hướng vật liệu trên thế giới. Sự kiện cũng thể hiện định hướng đồng hành cùng giới thiết kế trong việc tìm kiếm giải pháp phù hợp với nhu cầu cá nhân hóa không gian sống.

Các kiến trúc sư check-in cùng tác phẩm Terrarium tự tay thực hiện, qua đó, lan tỏa tinh thần sáng tạo và kết nối. Ảnh: Divo

Anh Vũ