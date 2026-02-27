Discord hoãn xác minh độ tuổi sau làn sóng phản ứng

Nền tảng Discord hoãn xác minh độ tuổi trên toàn cầu sau khi vấp phải làn sóng phản ứng từ người dùng liên quan đến vấn đề quyền riêng tư.

Đầu tháng 2, ứng dụng chat Discord thông báo sẽ triển khai chính sách xác minh độ tuổi vào tháng 3, gồm quét khuôn mặt hoặc yêu cầu tải lên giấy tờ tùy thân với những trường hợp hệ thống không thể xác định là người trưởng thành. Thông báo nhanh chóng gây ra sự phẫn nộ. Nhiều người đề cập đến sự cố bảo mật cuối năm ngoái của một nhà cung cấp mà Discord hợp tác, khiến ảnh chứng minh thư của 70.000 người dùng bị lộ.

Stanislav Vishnevskiy, Giám đốc công nghệ kiêm nhà đồng sáng lập Discord, tuần này cho biết việc triển khai chính sách mới sẽ được lùi sang nửa cuối 2026. Ông thừa nhận công ty chưa làm đúng cách, mắc một số sai sót, như không truyền đạt rõ những thay đổi này sẽ ảnh hưởng thế nào đến người dùng.

"Nhiều người trong số các bạn lo lắng đây chỉ là một công ty công nghệ lớn khác đang tìm cách mới để thu thập dữ liệu cá nhân, rằng chúng tôi đang tạo ra vấn đề để biện minh cho việc xâm phạm quyền riêng tư. Tôi hiểu sự hoài nghi đó. Nó có cơ sở, không chỉ với chúng tôi mà còn với cả ngành công nghệ. Nhưng đó không phải điều chúng tôi đang làm", Vishnevskiy viết trên blog hôm 24/2.

Discord, nền tảng giao tiếp online phổ biến với game thủ, hiện có hơn 200 triệu người dùng hoạt động. Ứng dụng này cũng ngày càng được sử dụng rộng ở Việt Nam, đặc biệt trong cộng đồng game và Gen Z. Công ty cho biết sẽ tiếp tục đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý về xác minh độ tuổi, nhưng việc triển khai toàn cầu sẽ chỉ diễn ra sau khi sửa đổi chính sách công bố trước đó.

Một phụ nữ chạm vào logo Discord trên màn hình máy tính. Ảnh: Reuters

Vishnevskiy cho biết, Discord sẽ không yêu cầu tất cả phải quét khuôn mặt hay tải lên giấy tờ tùy thân và hơn 90% người dùng không cần xác minh độ tuổi để tiếp tục sử dụng nền tảng. "Nếu bạn nằm trong số chưa đến 10% cần xác minh, chúng tôi sẽ cung cấp các lựa chọn được thiết kế sao cho chúng tôi chỉ biết được tuổi của bạn, không phải danh tính".

Nếu người dùng chọn không xác minh tuổi, họ có thể giữ lại tài khoản, máy chủ, danh sách bạn bè, tin nhắn và cuộc trò chuyện thoại, nhưng không thể truy cập nội dung bị giới hạn tuổi hay thay đổi một số cài đặt an toàn. Vishnevskiy cũng đề cập đến vụ vi phạm bảo mật năm ngoái và cho biết Discord không còn hợp tác với nhà cung cấp này.

Thu Thảo (Theo AP, NBC News)