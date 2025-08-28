Dịp Quốc khánh 2025, ai được nhận quà từ Chủ tịch nước?

Tôi muốn biết vào dịp Quốc khánh kỷ niệm 80 năm thành lập nước lần này thì ai sẽ được nhận quà tặng từ Chủ tịch nước? Bao giờ được nhận (nếu có)?

Tôi hỏi điều này vì biết thông thường vào các đợt lễ lớn của đất nước, người có công với cách mạng, thân nhân của người có công sẽ được Chủ tịch nước tặng quà.

Độc giả Trà My

Luật sư tư vấn:

Ngày 23/4, Chủ tịch nước Lương Cường ký Quyết định số 689/QĐ-CTN về việc tặng quà người có công với cách mạng, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Căn cứ Công văn 1727/BNV-CNCC ngày 24/4/2025 của Bộ Nội vụ, những người thuộc diện sau sẽ được nhận quà:

1. Người có công với cách mạng:

- Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

- Người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

- Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

- Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

- Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Mỗi người nhận một suất quà của Chủ tịch nước. Trường hợp một người được xác nhận là hai đối tượng trở lên thì nhận một suất quà.

2. Thân nhân của người có công với cách mạng:

- Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng đồng thời là đối tượng quy định tại Mục 1 nêu trên thì nhận một suất quà.

- Đại diện thân nhân liệt sĩ.

Đại diện thân nhân liệt sĩ là người duy nhất trong toàn bộ thân nhân liệt sĩ còn sống được nhận một suất quà. Trường hợp đại diện thân nhân liệt sĩ đồng thời là đối tượng nhận quà theo quy định tại Mục 1 nêu trên thì cử đại diện thân nhân còn lại của liệt sĩ để nhận một suất quà đối với đại diện thân nhân liệt sĩ.

Trường hợp thân nhân liệt sĩ chỉ có duy nhất người còn sống đồng thời đại diện duy nhất đó thuộc đối tượng tặng quà theo quy định tại Mục 1 nêu trên thì người đó được nhận thêm một suất quà đối với đại diện thân nhân liệt sĩ.

Trường hợp thân nhân liệt sĩ có từ hai người trở lên còn sống đều thuộc đối tượng tặng quà theo quy định tại Mục 1 nêu trên thì cử một người để nhận một suất quà đối với đại diện thân nhân liệt sĩ.

- Trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân thì người thờ cúng liệt sĩ được nhận quà tặng của Chủ tịch nước. Với mỗi liệt sĩ, người thờ cúng nhận một suất quà.

Một suất quà tặng giá trị 500.000 đồng, nhận một lần vào dịp 30/4/2025. Tổng kinh phí dành cho hoạt động ý nghĩa của hai đợt kỷ niệm lớn này hơn 834 tỷ đồng. Kinh phí tặng quà của Chủ tịch nước do ngân sách Trung ương bảo đảm theo quy định tại điểm a khoản 14 Điều 170 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.

Luật sư Phạm Thanh Hữu

Đoàn luật sư TP HCM