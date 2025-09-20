Diogo Jota từng ngỏ lời giúp cầu thủ Everton dù không quen biết

AnhTiền đạo Beto mang theo kỷ niệm đẹp về tiền đạo quá cố Diogo Jota, khi cùng Everton hành quân đến sân Anfield ở Ngoại hạng Anh tuần này.

Khi Beto đặt chân đến Everton sau thương vụ gần 35 triệu USD từ Udinese vào cuối kỳ chuyển nhượng hè 2023, anh nhận được một tin nhắn trên Instagram. Nội dung tin nhắn vỏn vẹn: "Rất mừng khi cậu đến đây. Nếu cần gì ở thành phố này, tôi sẵn sàng giúp. Cứ gọi cho tôi là được". Người gửi tin nhắn là Diogo Jota.

Lúc đó, Beto, người có gốc gác Guinea-Bissau nhưng sinh ra ở Bồ Đào Nha, chưa hề quen biết Jota. "Trong số những tên tuổi lớn của Bồ Đào Nha đang chơi bóng tại Anh, như Bernardo Silva, Bruno Fernandes... Jota là người đầu tiên nhắn tin cho tôi, ngay hôm tôi ký hợp đồng hoặc hôm sau gì đó", Beto chia sẻ trên báo Anh The Times. "Có thể không phải bạn bè, nhưng khi chạm trán nhau trên sân, chúng tôi thường dừng lại, trò chuyện đôi chút".

Jota (trái) lúc sinh thời và Beto.

"Cứ sau mỗi trận đấu giữa Everton và Liverpool, tôi và Jota đều làm vậy", Beto kể tiếp. "Tôi thường hỏi thăm 'Mọi thứ thế nào?' Không chỉ vì Jota là đồng hương, mà vì anh ấy thực sự là một người cực kỳ tốt bụng, hết mực khiêm tốn. Ai ai cũng nói về anh ấy như vậy. Ngày Jota mất, tôi đang ở nhà tại Bồ Đào Nha, chuẩn bị bay đến Manchester để tập huấn trước mùa giải. Tôi bị sốc vô cùng bởi Jota là một người sống vô cùng tử tế".

Sau vụ tai nạn xe hơi khiến Jota và em trai Andre Silva qua đời đầu tháng 7, sự kình địch giữa Everton và Liverpool bấy giờ không còn quan trọng. Beto cùng một cầu thủ người Bồ khác, Youssef Chermiti (hiện khoác áo Rangers), đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm bên cạnh chiếc khăn quàng Everton giữa hàng ngàn vật phẩm tưởng nhớ bên ngoài khán đài chính Anfield. Họ cũng ký vào sổ tang.

Trong những ngày sau đó, đội trưởng Everton Seamus Coleman lặng lẽ đến viếng vào đêm khuya để tránh ống kính máy quay. HLV David Moyes cũng đến thăm, chia buồn với CLB hàng xóm, như cách Everton từng làm sau thảm họa Hillsborough.

Cảnh tượng tại Anfield ngày ấy tràn ngập nỗi đau, nhưng giữa sự mất mát, Beto vẫn tìm thấy điều gì đó tích cực. "Tôi nhìn thấy tình tương thân tương ái giữa Everton và Liverpool", anh nói. "Giữa các CLB, nhưng hơn hết là giữa các CĐV. Nhiều người hâm mộ Everton đã rất đau buồn, vì dù Jota có là đối thủ, anh ấy vượt lên trên bóng đá. Đó chính là cuộc sống và cuộc sống thì lớn hơn bóng đá".

"Tôi yêu người dân Liverpool, thật đấy, vì họ là những con người hết sức tuyệt vời", Beto chia sẻ. "Đôi khi họ sẽ ghét bạn, nhưng không phải ghét thật, chỉ là vì bạn chơi cho đội đối thủ. Chuyện đó bình thường trong bóng đá ấy mà. Họ có thể nói ‘Beto, cậu dở tệ. Van Dijk sẽ khiến cậu tắt điện. Chúng tôi sẽ đánh bại Everton’. Nhưng khi có điều gì đó trọng hệ xảy đến, những thứ liên quan đến cuộc sống, tất cả đều ở đó, tay trong tay giúp đỡ nhau, vì chúng ta đều là con người".

Beto cùng đại diện của Everton tưởng nhớ Jota bên ngoài sân Anfield.

Chính Jota đã ghi bàn quyết định trong trận derby mùa trước, cũng là bàn thắng cuối cùng của anh cho Liverpool. Khi nói về trận đấu thứ 247 giữa hai đội, Beto cho biết tầm quan trọng của trận derby và bầu không khí cuồng nhiệt vốn có đã bao trùm cả tuần qua. "Nếu tôi đến Anfield và các CĐV Liverpool có huýt sáo, la ó tôi, ấy cũng là lẽ đương nhiên", anh nói. "Họ có thể sẽ không nghĩ ‘Ồ, Beto là anh chàng tốt bụng, cậu ấy đã đặt vòng hoa tưởng nhớ Jota’. Có thể sẽ không phải vậy, vì các CĐV đến sân là vì bóng đá".

Sự nghiệp của Beto tại Merseyside đến nay là một hành trình đầy thăng trầm. Mùa trước, anh từng bùng nổ với 6 bàn thắng trong 8 trận dưới thời David Moyes, gồm một bàn trong trận derby cuối cùng diễn ra tại sân nhà cũ Goodison Park. Tuy nhiên, trận hòa không bàn thắng với Aston Villa cuối tuần trước khiến người hâm mộ thất vọng khi Beto bỏ lỡ nhiều cơ hội. Sau trận, như thường lệ, anh tìm đến trợ lý HLV Leighton Baines để trao đổi, phân tích và tìm cách cải thiện những điểm còn hạn chế trong lối chơi của mình.

David Moyes cũng có ảnh hưởng lớn. Trong các buổi tập, có những lúc ông đang nói chuyện với một cầu thủ khác, nhưng cố tình nói lớn để Beto nghe được. Nhà cầm quân Scotland muốn thúc đẩy và thách thức Beto trở thành phiên bản tốt nhất. "Moyes làm vậy với tất cả cầu thủ", Beto cười, anh vừa chào đón con trai đầu lòng cách đây một tháng. "Trong các bài tập dứt điểm, ông ấy hỏi 'Beto, cậu ghi bàn chưa?’ Tôi đáp, ‘Có chứ, hôm nay tôi toàn ghi những bàn rất đẹp'. Rồi ông ấy quay sang hỏi các thủ môn, 'Ê, Beto nói cậu ta ghi nhiều bàn lắm à?'"

"Moyes dạy tôi rất nhiều và đặt tôi dưới áp lực lớn", Beto khẳng định. "Tôi về nhà và nghĩ 'Mình phải tốt hơn. Nếu không, ông ấy sẽ để tôi dự bị mất'. Đôi khi tôi ở lại tập thêm với các trợ lý, dù họ bảo 'Beto, đủ rồi. Nhưng tôi nói 'Không, để tôi tiếp tục. Tôi cần lặp lại, lặp lại, lặp lại để tiến bộ'. Tôi cảm thấy mình có thể làm tốt hơn. Tôi cần chứng minh với chính mình, không chỉ với ban huấn luyện hay người hâm mộ, rằng tôi xứng đáng là số 9 của Everton", anh khẳng định.

Hoàng Thông (theo The Times)