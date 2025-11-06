Đình Tú 'không hứa là người chồng hoàn hảo'

Hà NộiDiễn viên Đình Tú nói không chắc trở thành người chồng hoàn hảo nhưng muốn là người phù hợp nhất với Ngọc Huyền trong hôn nhân.

Khoảng 18h30 tối 6/11, tiệc cưới của cặp sao diễn ra tại một khách sạn ở Hồ Tây. Trên nền nhạc ca khúc Mãi mãi (Hoài An) do ca sĩ Dương Eward thể hiện, Ngọc Huyền được bố đưa vào lễ đường, trao cho chú rể Đình Tú.

Đình Tú - Ngọc Huyền trong lễ cưới. Ảnh: Giang Huy

Không gian tiệc mang phong cách lãng mạn, sân khấu được trang trí nhiều loại hoa như tulip, cẩm tú cầu. Các nghi thức trao nhẫn, cắt bánh, rót rượu của cặp sao được thực hiện nhanh chóng. Giữa buổi, ban tổ chức tạo trò chơi để khuấy động không khí với những câu hỏi liên quan hai diễn viên.

Đình Tú, Ngọc Huyền trao nhẫn cưới Đình Tú, Ngọc Huyền trao nhẫn cưới. Video: Phương Linh

Trước đó vào 16h, hai người tổ chức lễ trao lời thề nguyện ngoài trời trong khuôn viên khách sạn. Đình Tú cho biết là người chủ động tỏ tình với vợ. Anh nhớ lần đầu hai người gặp nhau tại phòng thu âm nhưng chỉ chào xã giao. Sau đó, họ gặp lần thứ hai khi cùng tham gia chương trình Gặp gỡ diễn viên truyền hình. Hình ảnh Ngọc Huyền trong chiếc áo đỏ với dáng vẻ nhỏ nhắn khiến anh rung động.

Bẵng một thời gian, Đình Tú đi cùng xe với đạo diễn Bùi Tiến Huy - chú của Ngọc Huyền - và được chú làm mai. Anh tin vào chữ duyên, nuôi mong ước một ngày được chung đôi cùng cô.

Ở buổi lễ, Đình Tú diện vest màu nâu đất còn Ngọc Huyền mặc váy cưới ngắn, tóc xoăn xù, trang điểm theo phong cách dễ thương. Ảnh: 7799 Wedding Storyteller

Tình yêu của hai diễn viên bắt đầu lúc cùng đóng phim Đừng nói khi yêu (2023). Gần ba năm bên nhau, họ gần như không cãi vã hay có mâu thuẫn lớn. Dù Đình Tú là người khó tính, không thích bộc lộ nhiều còn Ngọc Huyền nóng tính, hai người đã thay đổi để hòa hợp bạn đời.

Trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè thân, Đình Tú nói: ''Anh không hứa trở thành người chồng hoàn hảo nhưng hứa là người chồng thật phù hợp với em. Anh không hứa chúng ta đi với nhau mãi mãi mà chỉ 60-70 năm nữa thôi. Bọn mình hãy cùng trân trọng, nuôi dưỡng tình yêu, ước mơ của hai đứa để mọi thứ đều thành hiện thực''.

Đáp lời chồng, Ngọc Huyền cho biết khi yêu anh, cô cảm thấy được là chính mình, có thêm người bạn đồng hành để cùng khám phá thế giới, trải nghiệm nhiều điều mới mẻ.

Đình Tú, Ngọc Huyền trong lễ trao lời thề nguyện Cặp sao ở lễ đọc lời thề nguyện.

Hôm 30/10, hai diễn viên làm lễ ăn hỏi, vu quy. Giữa tháng 6, Đình Tú cầu hôn Ngọc Huyền sau thời gian yêu kín tiếng. Từ khi công khai, họ thoải mái thể hiện tình cảm.

Hồi tháng 7, cặp sao chia sẻ bộ ảnh cưới ở Đà Lạt, mang phong cách tối giản, chú trọng những tương tác tự nhiên. Khoảng một tháng qua, Đình Tú và Ngọc Huyền cập nhật nhiều video ghi lại quá trình chuẩn bị cho đám cưới như thử áo dài, chọn trang sức, viết thiệp. Vài ngày trước lễ cưới, bộ đôi đăng tải loạt ảnh cưới được thực hiện tại Nhà hát Kịch Hà Nội.

Đình Tú - Ngọc Huyền làm lễ vu quy Đình Tú, Ngọc Huyền trong lễ vu quy.

Đình Tú tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh. Anh ghi dấu ấn qua nhiều phim truyền hình như Ghét thì yêu thôi, Hướng dương ngược nắng, Thương ngày nắng về, Những chặng đường bụi bặm.

Ngọc Huyền từng là sinh viên ngành Tâm lý học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Cô chạm ngõ truyền hình với vai Jun - người yêu của Bảo (Quang Anh) trong series Những ngày không quên. Sau đó, cô tham gia nhiều dự án như Mặt nạ gương, Gara hạnh phúc, Cha tôi người ở lại. Diễn viên được nhận xét có gương mặt trẻ hơn tuổi, thường thể hiện hình tượng dễ thương.

