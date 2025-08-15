Đình Trọng đổ máu ở trận mở màn V-League 2025-2026

Hai phút sau, HLV Mano Polking quyết định rút Đình Trọng rời sân để đưa Hugo Gomes vào trám vị trí. Ở họp báo sau trận, HLV của CAHN cho biết cần chờ thêm kiểm tra vào ngày mai mới biết rõ tình trạng của Đình Trọng. Ngoài ra, CAHN cũng phải rút hậu vệ trái Cao Quang Vinh Pendant rời sân ở đầu hiệp hai vì chấn thương.

Từ trận tranh Siêu cup Quốc gia 2024-2025 thắng Nam Định 3-2, Đình Trọng đã được HLV Polking xếp đá hậu vệ phải. Điều này gây bất ngờ, nhưng là tình thế bất đắc dĩ do Vũ Văn Thanh chưa hồi phục chấn thương, còn Việt kiều Brandon Ly cần thêm thời gian hòa nhập.

Đình Trọng là trung vệ tài năng của Việt Nam thuộc lứa U23 Thường Châu, rồi vô địch AFF Cup (nay là ASEAN Cup) 2018. Sau đó, anh liên tục gặp các chấn thương dai dẳng, nặng nhất là đứt dây chằng đầu gối. Phải đến mùa giải 2023-2024, Trọng mới dần trở lại thi đấu thường xuyên cho CAHN. Thời đỉnh cao, anh từng được ví là "chuyên gia săn Tây" vì lối chơi khôn ngoan.