Đình Trọng đổ máu ở trận mở màn V-League 2025-2026

Đình Trọng được cầm máu rồi quấn băng đỏ. Anh phải ra ngoài sân chờ khoảng một phút trước khi trở lại thi đấu.
Đến phút 68, Đình Trọng một lần nữa ngồi xuống sân do vết thương rỉ máu. Ngoài đội y tế CAHN, tiền vệ đội trưởng Nguyễn Quang Hải cũng lấy bông băng lau máu cho đồng đội. Cả hai vốn là người bạn lâu năm từ các tuyến trẻ.
Hai phút sau, HLV Mano Polking quyết định rút Đình Trọng rời sân để đưa Hugo Gomes vào trám vị trí. Ở họp báo sau trận, HLV của CAHN cho biết cần chờ thêm kiểm tra vào ngày mai mới biết rõ tình trạng của Đình Trọng. Ngoài ra, CAHN cũng phải rút hậu vệ trái Cao Quang Vinh Pendant rời sân ở đầu hiệp hai vì chấn thương.
Từ trận tranh Siêu cup Quốc gia 2024-2025 thắng Nam Định 3-2, Đình Trọng đã được HLV Polking xếp đá hậu vệ phải. Điều này gây bất ngờ, nhưng là tình thế bất đắc dĩ do Vũ Văn Thanh chưa hồi phục chấn thương, còn Việt kiều Brandon Ly cần thêm thời gian hòa nhập.
Đình Trọng là trung vệ tài năng của Việt Nam thuộc lứa U23 Thường Châu, rồi vô địch AFF Cup (nay là ASEAN Cup) 2018. Sau đó, anh liên tục gặp các chấn thương dai dẳng, nặng nhất là đứt dây chằng đầu gối. Phải đến mùa giải 2023-2024, Trọng mới dần trở lại thi đấu thường xuyên cho CAHN. Thời đỉnh cao, anh từng được ví là "chuyên gia săn Tây" vì lối chơi khôn ngoan.
Trận mở màn V-League 2025-2026 diễn ra với tốc độ cao và quyết liệt. Như tình huống ở phút 68, Quang Hải theo kèm rát nhưng bị trung vệ Việt kiều Kyle Colonna (áo trắng) đẩy mạnh vào ngực.
Ở hiệp một, Colonna có một pha phạm lỗi từ phía sau với Leonardo Artur (phải) khiến tiền đạo Brazil nổi nóng.
Các pha tranh chấp ở giữa sân là điểm nhấn của trận này giữa Vitao, Wesley Nata, Nguyễn Văn Tú và Nguyễn Quang Hải.
Bất ngờ sớm xuất hiện khi tân binh Lucao Vinicius mở tỷ số cho Thể Công ở phút thứ 3, nhờ cú đánh đầu trong vòng cấm. Nhưng đó cũng là tất cả những gì đội khách làm được, trước khi chịu sức ép dồn dập từ chủ nhà.
Phút 22, Đình Trọng tạt tầm thấp từ biên phải để Alan Sebastiao (áo đỏ giữa) dứt điểm một chạm bằng chân phải trong vòng cấm gỡ hòa.
Quang Hải (giữa) tỏ ra tiếc nuối. Ở đằng xa, người kiến tạo là Leonardo Artur cũng ôm đầu.
Sang hiệp hai, số cơ hội giảm rõ rệt khi hai đội chơi chặt chẽ hơn nhiều. HLV Velizar Popov (áo đen) và Polking liên tục đứng sát đường biên chỉ đạo, vẫn tạo ra nhiều sắc thái thân quen nhưng không đủ giúp đội có chiến thắng.
"Vòng đầu tiên luôn khó khăn với bất kỳ đội nào, vì chưa thể đạt 100% phong độ", HLV Popov nói ở họp báo sau trận. "Các đội cần khoảng hai đến ba vòng để thích nghi. Hiện tại, ai cũng cảm thấy nặng nề sau quá trình chuẩn bị đầu mùa. Tuy nhiên, tôi hài lòng với kết quả đã đạt được hôm nay".
Trong khi đó, HLV Polking cho biết: "Kết quả rất thất vọng. Tôi nghĩ có thể thắng trận này. Tuy nhiên, đội vẫn duy trì cách chơi thường thấy. Chúng tôi không thể nghỉ ngơi mà phải bắt đầu công việc ngay ngày mai, trong mùa giải dày đặc trận đấu".
Hiếu Lương