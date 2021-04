Định trốn ra nước ngoài sau khi trộm vàng

Hà TĩnhTrần Phúc Thái sau khi trộm vàng vài tài sản trị giá hơn 400 triệu đồng đã làm visa để trốn sang Nga, bị cảnh sát bắt trước ngày xuất cảnh.

Ngày 21/4, Thái, 23 tuổi, trú thị trấn Nghèn, bị Công an huyện Can Lộc khởi tố bị can, bắt giam về tội Trộm cắp tài sản, theo điều 173 Bộ luật Hình sự.

Nghi can Thái tại cơ quan điều tra. Ảnh: Cao Trang

Theo kết quả điều tra, ngày 23/2, Thái đột nhập vào nhà chị Phan Thị Châu ở xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, phá két sắt trộm 4 cây vàng, điện thoại iPhone 7 Plus và ipad Pro, trị giá khoảng 250 triệu đồng. Anh ta sau đó đem bán vàng lấy tiền chơi game và tiêu xài.

Từ trình báo của nạn nhân, sau vài tuần điều tra, cảnh sát xác định Thái là thủ phạm, song không có mặt tại địa phương.

Ngày 14/4, trinh sát phát hiện Thái đã làm visa để xuất cảnh sang Nga, có lịch bay vào ngày 17/4, đang ở Hà Nội.

Sáng 16/4, Công an huyện Can Lộc cử một tổ công tác ra Hà Nội, bắt Thái đang lẩn trốn tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa.

Thái khai từ đầu tháng 1 đến nay còn gây ra 7 vụ trộm cắp khác tại thị trấn Nghèn, tài sản chiếm đoạt bất chính hơn 400 triệu đồng.

Thái có một tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Đức Hùng