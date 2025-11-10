Dinh Tổng thống Ukraine mất điện giữa cuộc phỏng vấn của ông Zelensky

Điện Mariinsky hai lần mất điện khi Tổng thống Zelensky trả lời phỏng vấn, do ảnh hưởng từ trận tập kích của Nga vào hạ tầng năng lượng Ukraine.

Guardian ngày 9/11 công bố cuộc phỏng vấn với Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Điện Mariinsky, nơi ở chính thức của lãnh đạo Ukraine tại Kiev, cho thấy ngay sau khi ông Zelensky và phóng viên ngồi xuống để bắt đầu trao đổi, điện đột nhiên bị mất, khiến căn phòng chìm trong bóng tối.

Phóng viên Luke Harding của Guardian thể hiện sự ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong khi Tổng thống Ukraine nhún vai. "Mất điện à?", Harding hỏi, Tổng thống Zelensky giơ tay trấn an: "Không phải khủng bố đâu".

Khoảnh khắc dinh Tổng thống Ukraine mất điện trong cuộc phỏng vấn công bố ngày 9/11.

Dinh tổng thống có điện trở lại sau đó một lúc nhờ chạy máy phát. Tuy nhiên, điện tiếp tục mất một lần nữa ở Điện Mariinsky trong thời gian diễn ra cuộc phỏng vấn.

Ông Zelensky cho hay dù là thủ đô, Kiev cũng phải hứng chịu tình trạng mất điện thường xuyên như các địa phương khác, do các cuộc tập kích của Nga. "Đây là cuộc sống bình thường của chúng tôi", ông nói.

Lãnh đạo Ukraine cáo buộc Nga cố ý tấn công hạ tầng năng lượng nước này, khiến dân thường thiệt mạng và không có điện, nước sinh hoạt vì "không còn cách nào khác để gây căng thẳng cho người Ukraine".

Ông cho biết đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác quốc tế để bảo vệ Ukraine khỏi các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) hàng đêm từ Nga. Cho đến nay, các nước châu Âu vẫn từ chối triển khai tiêm kích làm nhiệm vụ tuần tra ở miền trung và miền tây Ukraine, dù Kiev đã đề nghị từ lâu.

Tổng thống Zelensky nói muốn đặt mua 27 tổ hợp phòng không Patriot từ Mỹ, đồng thời gợi ý rằng các nước châu Âu có thể cho Kiev mượn hệ thống Patriot trong lúc chờ nhận hàng.

Guardian cho biết cuộc phỏng vấn diễn ra sau khi Nga tung đòn tập kích quy mô lớn nhằm vào hạ tầng năng lượng Ukraine, khiến hầu hết khu vực ở nước này bị mất điện trong ngày 9/11. Giới chức Ukraine đang nỗ lực khôi phục mạng lưới điện.

Theo truyền thông Ukraine, Nga đã nhiều lần tiến hành các cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào hạ tầng năng lượng nước này trong mùa thu năm nay, khiến nhiều khu vực liên tục phải đối mặt với tình trạng thiếu điện, nước và không có biện pháp sưởi ấm trước mùa đông.

Công ty năng lượng nhà nước Ukraine Centrenergo hôm 8/11 nói Nga đã thực hiện cuộc tập kích lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào hai nhà máy nhiệt điện của hãng, khiến các cơ sở này phải ngừng hoạt động và cấp phát điện. Ngày 9/11, nhà máy nhiệt điện chạy bằng nhiên liệu sinh khối lớn đầu tiên tại Ukraine tiếp tục bị tấn công bằng ba UAV, theo giới chức nước này.

Nga trong khi đó tuyên bố nhắm mục tiêu vào những cơ sở năng lượng được sử dụng cho mục đích quân sự của Ukraine, cũng như để đáp trả các đòn tập kích tầm xa bằng UAV vào hạ tầng dầu khí nước này do Kiev thực hiên.

