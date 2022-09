Dinh thự The Coral Cavalli mang phong cách của ông hoàng thời trang Italy

Đội ngũ thiết kế của Cavalli tự tay nghiên cứu và đưa vào 2 dinh thự đắt đỏ nhất trong quần thể tư dinh Gran Meliá Nha Trang những thiết kế độc đáo.

KDI Holdings chuẩn bị trình làng bộ sưu tập 10 căn dinh thự nằm tại vị trí đảo San Hô và đảo Kỳ Quan trong quần thể tư dinh The Coral Special Editions với 3 phiên bản giới hạn. Trong đó, nổi bật nhất là 2 căn dinh thự The Coral Cavalli có giá lên đến 15 triệu USD - kết quả hợp tác giữa Gran Meliá Nha Trang và nhà mốt cao cấp người Italy Cavalli.

Theo đó, toàn bộ dinh thự The Coral Cavalli sẽ sử dụng các sản phẩm nội thất nằm trong bộ sưu tập 2022 The Wild Collection mang thương hiệu Cavalli. Không gian của The Coral Cavalli sẽ do chính tay đội ngũ dày dặn kinh nghiệm của hãng trực tiếp thiết kế và sắp đặt các tác phẩm nội thất do các nghệ nhân Italy làm thủ công từ sofa, bàn ăn, giường ngủ, tủ, đến giấy dán tường, đèn trang trí, thảm và các bộ dao nĩa bạc.

Thiết kế dinh thự The Coral Cavalli. Ảnh: KDI Holdings

Trong không gian bề thế, những thiết kế ghế sofa Assal bọc da và phần đệm họa tiết động vật của Fausto Puglisi, ghế bành Curacao lấy cảm hứng từ thập niên 50 hay ghế bành David được phủ lớp họa tiết Wild Tiger biểu tượng sẽ là điểm nhấn của toàn bộ căn tư dinh. Nổi bật nhất trong số đó là Elgon - chiếc giường có vẻ ngoài bắt mắt với đầu giường được lấy cảm hứng từ kỹ thuật Kintsugi cổ xưa của Nhật Bản.

Giường Elgon lấy cảm hứng từ kỹ thuật Kintsugi của Nhật Bản. Ảnh: KDI Holdings

"Sự hợp tác giữa Gran Meliá Nha Trang và Cavalli sẽ mang đến những sản phẩm chất lượng nhờ triết lý về cái tôi bứt phá, bản lĩnh, sẵn sàng trải nghiệm nghệ thuật và sáng tạo để sống một cuộc đời đáng sống - a life well lived", đại diện KDI Holdings chia sẻ.

Vài năm trở lại đây, xu hướng bất động sản hàng hiệu kết hợp với các tên tuổi lớn trong ngành thời trang xa xỉ ngày càng phổ biến, thu hút giới siêu giàu toàn cầu. Tuy nhiên, xu hướng này ở Việt Nam còn khá mới mẻ. Hợp tác cùng nhà thiết kế Roberto Cavalli, The Coral Cavalli sẽ là những sản phẩm tiên phong, đưa xu hướng này về Việt Nam.

Roberto Cavalli được mệnh danh là một trong những ông hoàng thời trang Italy. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống hội họa, ông có niềm yêu thích sâu sắc đối với các họa tiết và kỹ thuật in ấn thêu đính trên vải. Đến năm 1970, Roberto Cavalli phát minh ra kỹ thuật in họa tiết trên vải da và da thuộc, tiến đến những chất liệu vải khó nhằn và thách thức hơn như lông thú khiến Hermès và Pierre Cardin trả mức giá cao để sở hữu. Roberto Cavalli yêu thích những họa tiết đến từ cây cỏ, động vật hoang dã. Cảm hứng từ thiên nhiên như họa tiết hoa cỏ và bướm đêm, da rắn, lông báo và ngựa vằn... đã trở thành dấu ấn đặc trưng của nhà tạo mẫu.

Bộ sưu tập Ready-to-wear 2022 của Roberto Cavalli. Ảnh : Vogue

Roberto Cavalli chinh phục thế giới với phong cách táo bạo, quyến rũ với những mảng họa tiết lớn hòa trộn cùng gam màu rực rỡ. Phong cách baroque thời Phục Hưng, những họa tiết Boho, tinh thần Avant-garde được ông phối ngẫu uyển chuyển tạo nên tổng thể sáng tạo đậm chất Italy.

Khi lấn sân sang lĩnh vực nội thất cao cấp, ông cũng đạt nhiều thành công.Tối giản về đường nét để giữ được sự tinh tế và cao cấp, Cavalli đưa toàn bộ sáng tạo vào họa tiết lộng lẫy và kỹ thuật thủ công toàn tập tạo nên từng sản phẩm như sofa, bàn, giường tủ, đồ trang trí... Bộ sưu tập The Wild Collection mới ra mắt được đánh giá cao khi tái hiện khung cảnh thời kỳ hoàng kim của đế chế Caesar trong lịch sử với những gam màu hoàng gia và quyền lực như đen, bạc, metallic, vàng kim, cùng họa tiết của hổ vằn, báo đốm và trăn Anaconda trên nền chất liệu thượng hạng như satin, da thuộc, lông thú...

Bộ sưu tập 2022 The Wild Collection sẽ được sắp đặt trong dinh thự The Coral Cavalli của Gran Meliá Nha Trang. Ảnh : Roberto Cavalli Interior

"Bộ sưu tập The Wild Collection sẽ làm nổi bật dinh thự The Coral Cavalli, mang đến cho những chủ nhân danh giá không gian sống đẳng cấp", chủ đầu tư nhấn mạnh.

