'Dinh thự oan khuất' - bóng ma chiến tranh

Đạo diễn Eric Bress dựng cuộc đối đầu giữa năm người lính thời Thế chiến Thứ hai với lực lượng siêu nhiên trong lâu đài cổ.

* Bài viết hé lộ tình tiết phim

Phim có tên tiếng Anh là Ghosts of War, xoay quanh nhóm lính Mỹ được giao nhiệm vụ chiếm giữ tòa lâu đài ở vùng nông thôn nước Pháp trong bối cảnh Chiến tranh Thế giới Thứ hai. Họ tưởng được nghỉ ngơi sau thời gian chiến đấu. Nhưng những điều xảy ra ở tòa lâu đài đẩy họ vào thử thách tàn khốc hơn.

'Dinh thự oan khuất': Khi kẻ thù chính là bản thân Trailer phim "Dinh thự oan khuất". Phim đang chiếu trên các rạp toàn quốc, dán nhãn C18. Video: youtube.

Theo Hollywood Reporter, phim có cách khai thác nội dung mới lạ. Lấy đề tài kinh dị trên nền câu chuyện chiến tranh, tác phẩm ban đầu khiến người xem liên tưởng tới mô típ thường thấy của dòng phim này: Những hình ảnh đổ máu, thương vong, đói khát...Tuy nhiên, năm người lính mau chóng được đặt vào những tình huống bất ngờ khi đối mặt oan hồn thay vì kẻ thù bằng xương bằng thịt.

Thông thường trong các phim kinh dị, phụ nữ và trẻ em thường được chọn làm tuyến chính, khiến câu chuyện dưới góc nhìn của họ trở nên đáng sợ hơn. Tuy nhiên, trong Dinh thự oan khuất, nhân vật là những người lính mạnh mẽ, vũ trang tận răng. Họ chống trả quyết liệt với thế lực không rõ mặt, khiến khán giả theo dõi để biết kết cục. Cuộc chiến căng thẳng hơn khi họ nhận ra kẻ thù thực sự là chính họ. Cơn ác mộng họ đối mặt liên hệ với dằn vặt về tội lỗi khi tham chiến.

Phim "Dinh thự oan khuất" (Ghosts of war) khắc họa tâm lý người lính trên chiến trường, cho thấy nỗi kinh hoàng chiến tranh đem đến còn đáng sợ hơn bất cứ thế lực ma quỷ nào. Ảnh: Vertical Entertainment

Diễn xuất của các gương mặt thực lực, nhất là Brenton Thwaites và Kyle Gallne, là điểm nhấn. Brenton Thwaites, vai Chris - dẫn dầu nhóm lính, thể hiện khả năng lãnh đạo, tính cách cương trực thông qua ánh mắt nghiêm nghị, phong thái đĩnh đạc. Kyle Gallne vai Tappert, lột tả thành công hình ảnh người bí ẩn, mang nhiều nỗi đau quá khứ. Nam diễn viên vốn quen mặt với khán giả thông qua các dự án kinh dị như The Haunting in Connecticut, Jennifer's Body hay A Nightmare on Elm Street phiên bản remake năm 2010.

Variety cho rằng Ghosts of War thành công trong dựng nên thế giới thực xen lẫn siêu nhiên. Đạo diễn Eric Bress gợi mở bầu không khí u ám, kỳ quái của ma quỷ, oan hồn, chiến tranh. Nhưng phim không lạm dụng những trò hù dọa (jump-scare) dễ đoán, ngược lại, từng góc máy cho thấy sự tính toán. Góc quay phía sau nhân vật, bên ngoài căn phòng nhìn vào hay sau tiền cảnh... mang đến cảm giác nhóm lính luôn bị các thế lực đáng sợ quan sát thường trực. Âm thanh của phim với tiếng thở, bước chân, tiếng bật lửa hay tiếng gõ... vang lên trong dinh thự góp phần tăng hiệu ứng kịch tính.

Tuy vậy, phim mở đầu dài dòng. Tác phẩm mất nhiều thời gian liệt kê những dấu hiệu kỳ quái trong căn nhà, thể hiện nỗi sợ hãi của từng người lính trước khi vào trọng tâm câu chuyện. Ngoại trừ lính bắn tỉa Tappert có câu chuyện cuộc đời rõ ràng, các nhân vật mang tiểu sử nhạt nhòa. Với kết phim lưng chừng, người xem không thể biết liệu các chàng trai có khiến mối hận thù của linh hồn oan khuất tan biến hay không.

Hà Trang